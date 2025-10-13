«Любовная сделка» с Варварой Верховых и Прохором Дубравиным откроет линейку премьер на «Dомашнем»

По сюжету Катя и Сергей мечтают о совместном будущем, но она даже не подозревает, что ее жизнь станет разменной монетой. Когда Сергей попадает в долговую яму, он «отдает» Екатерину в обмен на прощение долга. После предательства жениха Екатерина возвращается к отцу в родной поселок. Неожиданно рядом оказывается человек, которого она совсем не ждала – богатый бизнесмен Плотников. Екатерина становится его женой и, кажется, обретает долгожданную стабильность. Но идиллия длится до тех пор, пока не возвращается Сергей с шокирующим для всех признанием.
Продолжит неделю премьер 21 октября в 19:00 мелодрама «Ради нас с тобой». Главные роли исполнили Полина Маркелова, Владимир Майзингер, Михаил Грищенко и Иван Зайцев. В центре сюжета — Марта и Андрей, которые познакомились в командировке, влюбились и планируют свадьбу в своем родном городе. Неожиданно против этого выступает отец Марты и мать Андрея. Причина этой неприязни двух семей кроется в прошлом – 30 лет назад Николай и Ольга были женаты и потеряли ребенка. А в настоящем счастью Марты и Андрея активно мешают Игорь, жених, сосватанный отцом девушки, и Рита, влюбившаяся в чужого парня.
22 октября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Талисман для золотой рыбки». В проекте сыграли Евгения Вайс, Антон Даниленко, Евгений Писарев и Алексей Вакулов. Главная героиня Катя Рыбкина поет в небольшой группе, директор которой – ее муж Вадим. Однажды Катя возвращается в родной Взвейск, чтобы навестить родителей. Там же она ждет и мужа, но он не доезжает: Вадим погибает по дороге при странных обстоятельствах, оставляя Кате долги и проблемы. На фоне расследования гибели мужа и потери карьеры девушка лишается самого ценного – своего голоса.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Продолжит неделю премьер 23 октября в 19:00 мелодрама «Люблю тебя, как есть». Главные роли исполнили Кристина Казинская, Ефим Петрунин и Дмитрий Кулаченко. По сюжету, боясь «спугнуть» понравившегося парня – сурового и принципиального автослесаря Сергея, который на дух не переносит карьеристок, владелица успешной сети кофеен Алина Капустина выдает себя за простую кассиршу. Маленькая ложь превращается в большую проблему, когда Алина понимает, что хочет за Сергея замуж, а тот не выносит вранья. Вдобавок в кафе, где она изображает продавщицу, зачастил ее бывший одноклассник – ироничный и высокомерный Александр Уваров, с которым Алина никогда не могла найти общий язык.
Завершает неделю премьер 24 октября в 19:00 мелодрама «Соль по вкусу». В главных ролях – Екатерина Панасюк, Михаил Лабуш и Александр Пацевич. Восемь лет назад Илья взял на себя вину за убийство, которого не совершал, и сел в тюрьму на 8 лет. Взамен он просил одно – деньги на спасение умирающей жены. Но обещанная сумма так и не поступила, и его любимая умерла. Освободившись, Илья вернулся в прежнюю жизнь, чтобы отомстить тем, кто обрек его на страдания - семье Кузнецовых: богатым и успешным Макару и Насте. Чтобы докопаться до истины, Илья похищает Настю – ту самую женщину, которая когда-то хотела ему помочь.
обсуждение >>