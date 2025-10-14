Хороший, плохой, злой: «Триган» готовится к финалу (есть трейлер)

Финальная часть космического вестерна «Триган
» выйдет в январе 2026 года с подзаголовком «Наблюдая за звездами
» (Trigun Stargaze). Первый трейлер показали в Нью-Йорке на фестивале Comic Con 2025
. Там же выступил автор манги Ясухиро Найто
(«Гангрейв
», «Фронт кровавой блокады
»).
На выжженной солнцем планете Дженеора-Рок люди существуют лишь благодаря гигантским энергетическим установкам — плантам, живым источникам энергии, заключенным в капсулы. Среди песков и разрушенных городов странствует Вэш
по прозвищу Ураган — загадочный стрелок, за чью голову назначена награда в 60 миллиардов двойных долларов. За ним охотятся не только наемники, но и журналистка Мэрил Страйф
, которая постепенно начинает понимать, что легендарный ганслингер — вовсе не монстр, а человек, несущий бремя чужих ошибок. Противостоит ему брат-близнец Найвс Миллионс
убежденный, что человечество поработило мир растений, а значит, как любой паразит должно исчезнуть. Их столкновение приводит к катастрофе в городе Июль: от него остаются лишь руины, а судьбы выживших меняются навсегда. Спустя два с половиной года мир медленно приходит в себя после трагедии. Вэш скрывается на окраине пустыни, стараясь забыть прошлое, пока судьба вновь не сводит его с Мэрил и старым соратником Николасом Вольфвудом.
«Триган» — оригинальный космический вестерн
К работе над проектом вернулись знакомые сэйю: Вэша снова озвучит Ёсицугу Мацуока
(бешеный Иносукэ Хасибира
из «Истребителя демонов
»), Мэрил Страйф — Сакура Андо
(белая курица Легом
из «Выдающихся зверей
»), а Николаса Д. Вольфвуда — Ёсимаса Хосоя
(учтивый психопат Син
из «Дорохэдоро
»). К ним присоединилась Тинацу Аямори
(роль второго плана в «Людях подземелья
»), которая воплотит добродушную Милли Томпсон — героиню из оригинального сериала
1998 года, отсутствовавшую в перезапуске «Триган: Ураган
».
Режиссерское кресло заняла Масако Сато
(«Почувствуй ветер
», «Сквозь бальный зал
»), сценарий написал Кадзуюки Фудэясу
(«Девушки в последнем путешествии
», «Блич
»), а за визуальный облик персонажей отвечает Киётака Осияма
(«Оглянись
», «Человек-бензопила
»). Производством занимается студия Orange
(«Выдающиеся звери
», «Левиафан
»).
