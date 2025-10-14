Кино-Театр.Ру
Хороший, плохой, злой: «Триган» готовится к финалу (есть трейлер)

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Финальная часть космического вестерна «Триган» выйдет в январе 2026 года с подзаголовком «Наблюдая за звездами» (Trigun Stargaze). Первый трейлер показали в Нью-Йорке на фестивале Comic Con 2025. Там же выступил автор манги Ясухиро НайтоГангрейв», «Фронт кровавой блокады»).


На выжженной солнцем планете Дженеора-Рок люди существуют лишь благодаря гигантским энергетическим установкам — плантам, живым источникам энергии, заключенным в капсулы. Среди песков и разрушенных городов странствует Вэш по прозвищу Ураган — загадочный стрелок, за чью голову назначена награда в 60 миллиардов двойных долларов. За ним охотятся не только наемники, но и журналистка Мэрил Страйф, которая постепенно начинает понимать, что легендарный ганслингер — вовсе не монстр, а человек, несущий бремя чужих ошибок. Противостоит ему брат-близнец Найвс Миллионс убежденный, что человечество поработило мир растений, а значит, как любой паразит должно исчезнуть. Их столкновение приводит к катастрофе в городе Июль: от него остаются лишь руины, а судьбы выживших меняются навсегда. Спустя два с половиной года мир медленно приходит в себя после трагедии. Вэш скрывается на окраине пустыни, стараясь забыть прошлое, пока судьба вновь не сводит его с Мэрил и старым соратником Николасом Вольфвудом.

Читать «Триган» — оригинальный космический вестерн
К работе над проектом вернулись знакомые сэйю: Вэша снова озвучит Ёсицугу Мацуока (бешеный Иносукэ Хасибира из «Истребителя демонов»), Мэрил Страйф — Сакура Андо (белая курица Легом из «Выдающихся зверей»), а Николаса Д. Вольфвуда — Ёсимаса Хосоя (учтивый психопат Син из «Дорохэдоро»). К ним присоединилась Тинацу Аямори (роль второго плана в «Людях подземелья»), которая воплотит добродушную Милли Томпсон — героиню из оригинального сериала 1998 года, отсутствовавшую в перезапуске «Триган: Ураган».

Хороший, плохой, злой: «Триган» готовится к финалу (есть трейлер)

Режиссерское кресло заняла Масако СатоПочувствуй ветер», «Сквозь бальный зал»), сценарий написал Кадзуюки ФудэясуДевушки в последнем путешествии», «Блич»), а за визуальный облик персонажей отвечает Киётака ОсиямаОглянись», «Человек-бензопила»). Производством занимается студия OrangeВыдающиеся звери», «Левиафан»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о футуристических городах в японских мультфильмах или интервью с актерами созерцательного фэнтези «Для тебя, Бессмертный».
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram