Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал официальный трейлер ретродетектива «Душегубы. 1989» — второго сезона сериала «Душегубы».
«Душегубы. 1989»
1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов безжалостно убивает женщину. Шокированные милиционеры находят его в крови: неужели убийца — людоед? Самойлов пользуется замешательством оперативников и сбегает. Но московскому следователю Максиму Ковальскому удается поймать убийцу: его арестовывают, а Ковальский доказывает, что Самойлов — тот самый маньяк, которого они искали два года и на счету которого семь жертв.
1989 год. Всё это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов лечит его уникальным методом, основанным на сочетании антипсихотических препаратов, гипноза и разговорной терапии. Баженов искренне верит в то, что маньяк исцелился. И даже готовит его к выписке, несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной транспортировки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: рабочий завода Гаврилов получает посылку, в ней — голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева. Ипатьев и Ковальский начинают расследование: всё указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это на самом деле? Поиски Самойлова приведут к шокирующим открытиям, а жизнь многих людей, в том числе родных и близких Ипатьева и Ковальского, впрочем, как и их собственная, окажется под угрозой.
Первые четыре серии второго сезона выйдут в Амедиатеке 20 октября. Также у сериала появился собственный сайт: 1989.amediateka.ru. На сайте можно узнать интересные факты о втором сезоне, изучить досье главных героев и прочитать интервью с создателями.
обсуждение >>