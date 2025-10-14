Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989»

14 октября
2025 год

Новости кино >>
14 октября 2025
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал официальный трейлер ретродетектива «Душегубы. 1989» — второго сезона сериала «Душегубы».

«Душегубы. 1989»


1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов безжалостно убивает женщину. Шокированные милиционеры находят его в крови: неужели убийца — людоед? Самойлов пользуется замешательством оперативников и сбегает. Но московскому следователю Максиму Ковальскому удается поймать убийцу: его арестовывают, а Ковальский доказывает, что Самойлов — тот самый маньяк, которого они искали два года и на счету которого семь жертв.

1989 год. Всё это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов лечит его уникальным методом, основанным на сочетании антипсихотических препаратов, гипноза и разговорной терапии. Баженов искренне верит в то, что маньяк исцелился. И даже готовит его к выписке, несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной транспортировки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: рабочий завода Гаврилов получает посылку, в ней — голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева. Ипатьев и Ковальский начинают расследование: всё указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это на самом деле? Поиски Самойлова приведут к шокирующим открытиям, а жизнь многих людей, в том числе родных и близких Ипатьева и Ковальского, впрочем, как и их собственная, окажется под угрозой.

Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989»
фото: © НТВ / Амедиатека

Главные роли в проекте сыграли: Сергей Марин, Максим Стоянов, Евгений Харитонов, Владимир Юматов, Виктория Корлякова, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Роговин, Филипп Азаров, Оксана Скакун, Валерия Кот, Мария Аниканова, Сергей Епишев, Анна Соколович и другие.

Первые четыре серии второго сезона выйдут в Амедиатеке 20 октября. Также у сериала появился собственный сайт: 1989.amediateka.ru. На сайте можно узнать интересные факты о втором сезоне, изучить досье главных героев и прочитать интервью с создателями.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Марин и Максим Стоянов столкнутся с «Душегубами» в 1989 году
НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона
Сергей Марин и Максим Стоянов взялись за новое громкое дело в продолжении ретродетектива «Душегубы»
Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Филипп АзаровМария АникановаЗоя БерберАлексей БыстрицкийСергей ЕпишевВиктория КорляковаВалерия КотМаксим КубринскийСергей МаринИлья РоговинОксана СкакунАнна СоколовичМаксим СтояновДарья УрсулякЕвгений ХаритоновВладимир Юматов
фильмы
Душегубы. 1989

фотографии >>
Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989» фотографии
Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989» фотографии
Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989» фотографии
Сергей Марин и Максим Стоянов ведут расследование в трейлере сериала «Душегубы. 1989» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Мариэтта Цигаль-Полищук
Камерон Арнетт
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен