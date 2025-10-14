Кино-Театр.Ру
Елизавета Ищенко присоединится к Макару Хлебникову и Александре Урсуляк в продолжении «Пингвинов моей мамы»

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Премьера второго сезона сериала о многодетной семье «Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым состоится этой осенью, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. В проекте также снялись Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Платон Саввин, Петр Баранцев, Анастасия Имамова и другие. Среди пополнения в актерском составе — Елизавета Ищенко. Режиссером второго сезона выступает Надежда Степанова, которая также значится соавтором сценария вместе с Анастасией Борисовой.



«Я с удовольствием смотрела первый сезон "Пингвинов моей мамы" и являюсь его большой фанаткой. Второй сезон привлек меня тем, что я могла попробовать себя в новой грани, с новой историей и с волшебной командой, которая в любви создавала очень интересный проект. Моя героиня Вика — это жгучее комбо двух стихий, огня и воды, поэтому я окунулась и полностью пропиталась ею на съемках. Я менялась на глазах, и близкие мне люди на съемочный площадке удивлялись, какой вулканический характер я могу показать. Я давно хотела поработать с Макаром, потому что мы давно знакомы — и, как раз, звезды сошлись!», — признается Елизавета Ищенко.

По сюжету главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом — «маминых пингвинов» становится все больше. Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до нее. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования. Главное открытие героев — семья это не то, что ограничивает, а то, что делает сильнее.

«Когда я узнала, что затевается второй сезон, то засомневалась. Мне казалось, что первый сезон был целостным высказыванием, не требующим продолжения. Но с этой командой я была готова на любую авантюру — в итоге сценарий получился замечательным. Дети повзрослели, у них новые проблемы, Лена и Павел готовятся стать родителями. Мне нравится, что в сериале очень точно поднимаются проблемы юных современных людей. Надеюсь, что новый сезон "Пингвинов моей мамы" будет так же интересен и взрослым, и молодым людям», — рассказывает Александра Урсуляк.

Елизавета Ищенко присоединится к Макару Хлебникову и Александре Урсуляк в продолжении «Пингвинов моей мамы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В новом сезоне особенно заметно, как сериал исследует тему юмора и самоиронии как формы взросления. В шутках, написанных комиком Евгением Сидоровым, проявляется способ говорить о том, что по-настоящему болит у Гоши, который перестает быть тинейджером. Комедия становится инструментом психологической честности: смех помогает герою справляться с тревогой, обидами и взрослыми проблемами, а зрителю — услышать их без морализаторства.

Для Макара Хлебникова роль Гоши стала дебютом. Не имея актерского образования, он сразу обратил на себя внимание и после выхода сериала был назван одним из самых перспективных молодых актеров. «Возвращаться к роли, с которой ты начинал свой актерский путь, было интересно. Во втором сезоне Гоша все-таки смог наладить связь со своими родными и научился лучше понимать себя — он стал взрослее. Мне близка тема сериала, потому что я так же проходил через переходный возраст: со скандалами и метаниями — чем я хочу заниматься, что приносит мне удовольствие. Это был очень эмоциональный период, и поэтому сериал мне так близок. Я бы посоветовал Гоше не терять свою искренность, дальше искать себя и людей, которые поддержат и поймут», — говорит Макар Хлебников.
персоны
Алексей АграновичПётр БаранчеевАнастасия БорисоваАнастасия ИмамоваЕлизавета ИщенкоПлатон СаввинЕвгений Сидоров (II)Надежда СтепановаАлександра УрсулякМакар Хлебников
фильмы
Пингвины моей мамыПингвины моей мамы-2

