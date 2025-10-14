Николай Наумов, Илья Соболев и Дарья Мельникова сразятся с питерской нечистью 6 ноября

Продолжение комедийного сериала «Волшебный участок 2» стартует 6 ноября в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. По сюжету Леха (Николай Наумов) вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления, отыскать Василису (Ева Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Отмечается, что во вселенной сериала во времена Великого Посольства Петр Первый привез в Петербург не только новые технологии и знания. Вместе с ними в город тайно проникли иностранные сказочные, которые и по сей день живут в Питере.
Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серега, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.
Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеи подозреваются в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. За расследование немедленно берётся личный состав московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями.
