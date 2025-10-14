Кино-Театр.Ру
Николай Наумов, Илья Соболев и Дарья Мельникова сразятся с питерской нечистью 6 ноября

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Продолжение комедийного сериала «Волшебный участок 2» стартует 6 ноября в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. По сюжету Леха (Николай Наумов) вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления, отыскать Василису (Ева Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.

Николай Наумов, Илья Соболев и Дарья Мельникова сразятся с питерской нечистью 6 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Отмечается, что во вселенной сериала во времена Великого Посольства Петр Первый привез в Петербург не только новые технологии и знания. Вместе с ними в город тайно проникли иностранные сказочные, которые и по сей день живут в Питере.

Во втором сезоне костяк съемочной группы остался без изменений: режиссером проекта выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером — Александр Носков. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте, но уже в другом городе. Из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург переехали Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серега, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.

Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеи подозреваются в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. За расследование немедленно берётся личный состав московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями.
"Волшебный участок-2" (2025)
"Волшебный участок-2" (2025)
"Волшебный участок-2" (2025)
"Волшебный участок-2" (2025)
