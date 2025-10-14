Кино-Театр.Ру
Телепремьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоится 20 октября

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Телевизионная премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоится 20 октября на Первом. На этот раз команда майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова расследует череду убийств победителей телевизионной лотереи, сообщает пресс-служба телеканада.

Телепремьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоится 20 октября
фото: пресс-служба Первого канала

Режиссером продолжения культового сериала выступил Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». События «Розыгрыша» развиваются в 1983 году, и чтобы правдоподобно передать ощущение эпохи, на Мосфильме построили специальные декорации – советскую телестудию «Мослото», победители которой как раз и становятся жертвами преступлений.

В качестве продюсеров нового сезона выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. К уже знакомым героям в исполнении Андрея Смолякова, Марины Александровой, Андрея Мерзликина, Алексея Бардукова, Александра Голубева, Сергея Угрюмова и Ольги Лерман добавятся новые герои: Игорь Верник, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Александр Самойленко, Светлана Иванова, Камиль Ларин и другие.

«Действие этого сезона происходит в 1983 году. Мой герой уже носит джинсы, хотя вокруг этого костюма сразу разгорелись споры — были ли такие тогда? По сути, в работе отдела мало что изменилось: кто-то отошел на второй план, кто-то, наоборот, выдвинулся. Произойдут кадровые перестановки, и зрители увидят новые грани отношений между героями. Но, как всегда, свежую струю внесут новые персонажи — и злодеи, и роли второго плана. Думаю, будет не менее захватывающе, чем в предыдущих сезонах», — рассказывает Алексей Бардуков.

Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш (2025)
фото: пресс-служба Первого канала

По сюжету отставной майор Черкасов (Андрей Смоляков) помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Марина Александрова) считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов (Александр Самойленко) и ведущий Шорохов (Игорь Верник). Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьей бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых ученых ведет исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственной лотереи.

«Мы стремимся делать каждый сезон по-настоящему интересным – и для нас, и для зрителей, каждый раз немного меняя жанр. Если прошлая история была музыкальным детективом, то новая основана на реалиях телепередачи «Мослото». Черкасов пришел в себя после последнего дела, он полностью погружен в расследование, но уже на правах пенсионера. В отделе произошла ротация, его место свободно, и теперь идет конкуренция за эту вакансию. В "Розыгрыше" у нас по-настоящему звездный состав: Камиль Ларин, Кирилл Кяро, Светлана Иванова, Игорь Верник, Александр Самойленко, Мария Мацель и наши постоянные актеры. Раньше зрители часто могли угадать убийцу с первых титров, так как появлялся один новый известный актер. Теперь мы их запутаем: у нас много новых героев, все они — яркие звезды, и каждый может оказаться злодеем», — отмечает Евгений Звездаков.

Эксклюзивная премьера «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоялась в онлайн-кинотеатре Okko в апреле 2025 года. Большинство дел, описанных в серии детективов, основано на реальных событиях и охватывают двадцатилетнюю эпоху, начиная с 1962 по 1983 годы.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Марина АлександроваАлексей БардуковИгорь ВерникАлександр ГолубевДенис ЕвстигнеевЕвгений ЗвездаковСветлана ИвановаКирилл КяроКамиль ЛаринОльга ЛерманМаша МацельАндрей МерзликинАлександр СамойленкоАндрей СмоляковСергей УгрюмовКонстантин Эрнст
фильмы
Мосгаз. Дело №10: МетрономМосгаз. Дело №11: РозыгрышМосгаз. Последнее дело Черкасова

что почитать?

