Телепремьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоится 20 октября

Телевизионная премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоится 20 октября на Первом. На этот раз команда майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова расследует череду убийств победителей телевизионной лотереи, сообщает пресс-служба телеканада.
фото: пресс-служба Первого канала
Режиссером продолжения культового сериала выступил Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». События «Розыгрыша» развиваются в 1983 году, и чтобы правдоподобно передать ощущение эпохи, на Мосфильме построили специальные декорации – советскую телестудию «Мослото», победители которой как раз и становятся жертвами преступлений.
«Действие этого сезона происходит в 1983 году. Мой герой уже носит джинсы, хотя вокруг этого костюма сразу разгорелись споры — были ли такие тогда? По сути, в работе отдела мало что изменилось: кто-то отошел на второй план, кто-то, наоборот, выдвинулся. Произойдут кадровые перестановки, и зрители увидят новые грани отношений между героями. Но, как всегда, свежую струю внесут новые персонажи — и злодеи, и роли второго плана. Думаю, будет не менее захватывающе, чем в предыдущих сезонах», — рассказывает Алексей Бардуков.
фото: пресс-служба Первого канала
По сюжету отставной майор Черкасов (Андрей Смоляков) помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Марина Александрова) считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов (Александр Самойленко) и ведущий Шорохов (Игорь Верник). Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьей бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых ученых ведет исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственной лотереи.
«Мы стремимся делать каждый сезон по-настоящему интересным – и для нас, и для зрителей, каждый раз немного меняя жанр. Если прошлая история была музыкальным детективом, то новая основана на реалиях телепередачи «Мослото». Черкасов пришел в себя после последнего дела, он полностью погружен в расследование, но уже на правах пенсионера. В отделе произошла ротация, его место свободно, и теперь идет конкуренция за эту вакансию. В "Розыгрыше" у нас по-настоящему звездный состав: Камиль Ларин, Кирилл Кяро, Светлана Иванова, Игорь Верник, Александр Самойленко, Мария Мацель и наши постоянные актеры. Раньше зрители часто могли угадать убийцу с первых титров, так как появлялся один новый известный актер. Теперь мы их запутаем: у нас много новых героев, все они — яркие звезды, и каждый может оказаться злодеем», — отмечает Евгений Звездаков.
Эксклюзивная премьера «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» состоялась в онлайн-кинотеатре Okko в апреле 2025 года. Большинство дел, описанных в серии детективов, основано на реальных событиях и охватывают двадцатилетнюю эпоху, начиная с 1962 по 1983 годы.
