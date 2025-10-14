Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки

14 октября
2025 год

Новости кино >>
14 октября 2025
IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки до 31 октября. Смотр пройдет с 18 по 22 мая 2026 года в пяти населенных пунктах Красноярского края: Красноярске, Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино, сообщает пресс-служба мероприятия. Подать заявку на участие можно по ссылке.

IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки
фото: пресс-служба смотра

IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» – это культурная инициатива, направленная на формирование у подрастающего поколения прочных духовно-нравственных ориентиров. В рамках смотра состоятся показы фильмов, мастер-классы и творческие встречи с создателями кино, лекции для детей и подростков, а тажке мероприятия деловой программы с представителями киноиндустрии. Все мероприятия в рамках фестиваля проходят бесплатно.

На конкурс принимаются работы профессиональных кинематографистов. С подробностями участия можно ознакомиться в положении смотра. Призы вручат в следующих категориях: «Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший игровой короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший документальный фильм для детей и юношества», приз зрительских симпатий, Гран-при, а также в специальной детской номинации «Кто твой герой?»

После завершения кинофестиваля «Герой» по традиции стартует Эхо Международного фестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю с 23 мая по 30 июня 2026 года покажут избранные картины.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

фотографии >>
IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки фотографии
IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.
Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Мариэтта Цигаль-Полищук
Камерон Арнетт
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен