IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» принимает заявки до 31 октября. Смотр пройдет с 18 по 22 мая 2026 года в пяти населенных пунктах Красноярского края: Красноярске, Норильске, Уяре, Дивногорске и поселке Курагино, сообщает пресс-служба мероприятия. Подать заявку на участие можно по ссылке.
фото: пресс-служба смотра
IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» – это культурная инициатива, направленная на формирование у подрастающего поколения прочных духовно-нравственных ориентиров. В рамках смотра состоятся показы фильмов, мастер-классы и творческие встречи с создателями кино, лекции для детей и подростков, а тажке мероприятия деловой программы с представителями киноиндустрии. Все мероприятия в рамках фестиваля проходят бесплатно.
На конкурс принимаются работы профессиональных кинематографистов. С подробностями участия можно ознакомиться в положении смотра. Призы вручат в следующих категориях: «Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший игровой короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный полнометражный фильм для детей и юношества», «Лучший анимационный короткометражный фильм для детей и юношества», «Лучший документальный фильм для детей и юношества», приз зрительских симпатий, Гран-при, а также в специальной детской номинации «Кто твой герой?»
После завершения кинофестиваля «Герой» по традиции стартует Эхо Международного фестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю с 23 мая по 30 июня 2026 года покажут избранные картины.
