Московский инвестор Вячеслав Чепурченко станет простым рабочим в комедии «Пора на завод»

Кинокомпания 1-2-3 Production приступила к съемкам нового комедийного сериала «Пора на завод» по заказу ТНТ. Проект расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который ради любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) кардинально меняет свою привычную жизнь, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
По сюжету, чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлев), Вадим, никогда не державший в руках даже рубанок, устраивается на уральский металлургический завод. Жар цехов, грубый юмор коллег и неподъемные физические нагрузки — лишь малая часть испытаний, с которыми сталкивается Вадим. Сможет ли он продержаться целый месяц без привычного комфорта, найти настоящих друзей и завоевать уважение суровых металлургов? И главное — что Вадиму придется в себе изменить, чтобы его наконец признали «своим»?
«Мне сразу понравился сценарий. Каждый персонаж — золото! И пусть действие происходит в довольно суровом месте — это история все равно о любви во всех её разнообразных формах: к невесте, отцу, другу, работе, родному краю. Мы снимаем на гигантском действующем металлургическом производстве и это большой производственный вызов. Никто не будет останавливать работу завода ради нас, поэтому приходится решать массу вопросов с безопасностью, шумом, экстремальными температурами и логистикой. Уверен, все сложности мы преодолеем, тем более с таким потрясающим актерским ансамблем и столь сильной съемочной группой. Те зрители, что захотят просто отдохнуть у экрана и от души посмеяться — сполна получат это в нашем сериале! Тем, кто пожелает копнуть глубже, я предлагаю представить, что наш завод — это метафора, призыв замедлиться, заглянуть в себя, избавиться от лишнего, перестроить, починить наболевшее. Согласитесь, в этом смысле нам всем давно "пора на завод"», — отмечает режиссер проекта Василий Свиридов.
Съемки сериала стартовали в Свердловской области на реальном металлургическом заводе, чтобы максимально достоверно передать весь производственный масштаб. Зрителей ждет и огненная стихия плавки металла, и уютный быт рабочего поселка, и история о том, как два разных мира: столичный и провинциальный — сталкиваются, чтобы найти общий язык.
фото: пресс-служба ТНТ
«Когда я прочитал сценарий и увидел, как работает команда, я с радостью согласился. Мой герой — не просто карикатурный москвич, а сложный, умный персонаж, который сталкивается с непониманием отца своей невесты. В этом и есть прелесть роли: он нетерпелив, не принимает чужую точку зрения, и это приводит к конфликту. А я, в отличие от него, за 38 лет научился простой вещи: у каждого своя правда. Даже в семье, брат с сестрой могут видеть жизнь по-разному. Нужно быть терпеливым, уметь выслушать, хотя это и не всегда просто. Но в этом, наверное, и есть жизнь — учиться принимать тех, кто на тебя не похож», — добавляет Вячеслав Чепурченко.
