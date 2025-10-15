Кино-Театр.Ру
«Виноград» с Павлом Прилучным продлен на второй сезон

15 октября
2025 год

15 октября 2025
Лирическая комедия «Виноград» продлена на второй сезон. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, продолжение снимает режиссер первого сезона Владимир Щегольков. Производством сервис занимается вместе со «Студией Чеховъ». Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Теплая комедия о поиске себя, любви и втором шансе стала хитом платформы и одним из самых популярных российских сериалов этой осени. Снятый в живописных локациях Краснодарского края, «Виноград» показал зрителям жизнь обаятельных героев, которые оказались понятными и близкими самой широкой аудитории.

По сюжету сериала герой Павла Прилучного Егор Антонов был королем своей жизни: у него была крупная должность в корпорации и любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Читать рецензию «Виноград»: С вином виноватый Павел Прилучный
Главные роли в первом сезоне, помимо Прилучного, исполнили Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.
№ 3
Мишель Ангельская (Омск)   17.10.2025 - 13:43
Я не фанатка Прилучного, но "Виноград" - зачетный сериал, который меня зацепил. Сюжет интересный, локации красивые. Второй сезон точно буду смотреть. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   16.10.2025 - 20:21
Похоже есть на пять причин)) Может и больше. Есть те люди, кто его видел) читать далее>>
№ 1
Angelika77   15.10.2025 - 20:28
Стоп-стоп, тут ещё и первый то сезон не начинала смотреть, только в раздумьях стоит ли это делать. А уже говорят о съёмках второго... читать далее>>
Всего сообщений: 3
