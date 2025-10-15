Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца»

15 октября
2025 год

Новости кино >>
15 октября 2025
Режиссер Павел Дроздов приступил в Москве приступил к съемкам многосерийного ретро-детектива «Американец» производства кинокомпании «Русское». В сериале снимаются Антон Шагин, Любовь Константинова, Мария Миронова, Юрий Чурсин, Карина Андоленко, Петр Рыков, Владимир Довжик, Сергей Чирков, Елизавета Миллс, Михаил Филиппов, Иван Ивашов, Павел Артемьев, Ульяна Лукина, Мирослава Михайлова и Кристина Айвазовская. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

События разворачиваются в 1949 году. Москву накрывает волна кровавых грабежей. Банда, действующая с невероятной дерзостью и жестокостью, одну за другой берет сберкассы и ювелирные магазины и при этом не оставляет следов. Бандиты походят на чуждых советской действительности чикагских гангстеров, а руководит грабежами, по слухам, преступный гений по прозвищу Американец. Расследование серии громких преступлений сводит двух совершенно непохожих героев: Зосю Острякову (Константинова), героя войны и стажера МУРа, и одного из лучших оперативников уголовного розыска, капитана милиции Егора Макарова (Шагин). Вместе им предстоит распутать клубок преступлений и выяснить, кто скрывается за прозвищем Американец и какой грандиозный план на самом деле стоит за всеми этими ограблениями. Но для Зоси поиск правды – еще и личная миссия, ведущая к судьбе ее пропавшего жениха.

Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Этот проект привлек меня, в первую очередь, сценарием – невероятно подробным, захватывающим, трогающим душу. Каждый персонаж прописан очень точно и подробно, я бы даже сказал, вкусно. Герои не просто выполняют какую-то функцию, каждый является частью истории и несет за собой время, каждый – с непростой судьбой, со своими внутренними переживаниями и страстями. События разворачиваются в 1949 году. Совсем недавно закончилась война, страна оживает и развивается, люди начинают улыбаться, и это время особенно интересно. При подготовке, конечно, я дал и группе, и актерам определенный список картин, которые были сняты в то время и действительно раскрывают ту эпоху. Сегодня мы живем в другом ритме, в другом самосознании. А тогда люди больше занимались друг другом, больше общались, пели песни. И эту человечность, эти взаимоотношения я хочу привнести в картину, мы ни в коем случае не можем это потерять. У нас собрался замечательный актерский ансамбль! Мне очень радостно приезжать на площадку, хотя прошло не так много смен, но уже сейчас понятно, что та химия, которая должна была случиться, случилась. Все артисты очень включенные, каждый хочет найти для своего персонажа какую-то особенную краску и внутреннюю глубину. И многие из актеров принесли на съемки свои семейные реликвии, которые в качестве реквизита используются в нашей картине и помогают им раскрыть их персонажа. Это очень здорово», — рассказал режиссер Павел Дроздов.

За визуальную составляющую отвечают оператор Игорь Минаков и художник-постановщик Алевтина Грунина. Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Твери.
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Андрей (Омск)   16.10.2025 - 20:23
... по заказу снимают один за другим. что поделать. не первое и далеко не последнее. читать далее>>
№ 9
Yanina Sokolova   16.10.2025 - 20:20
У нас снимают либо военные фильмы, либо послевоенные. Такое ощущение, что другого просто не дано. читать далее>>
№ 8
Sergey Tsvetkov   16.10.2025 - 11:05
... В основе, все-таки, реальная история рецидивиста Павла Андреева по кличке "Америка", так что Американец, скорее всего, будет обычным уголовником, проникшимся гангстерской романтикой. Но,... читать далее>>
№ 7
Sergey Tsvetkov   16.10.2025 - 09:40
//я дал и группе, и актерам определенный список картин, которые были сняты в то время и действительно раскрывают ту эпоху.// "Я каждый вечер смотрю телевизор, и уверяю вас, что хорошо знаю нашу молодежь"(с) читать далее>>
№ 6
Анастасия Ал. Благинина   16.10.2025 - 08:28
Я вообще против, что наши нынешние сериалолепы снимали об эпохе СССР, актёров и актрис не виню: они ведь не виноваты, если порой у них внешность (типаж) ближе к современности. Хотя Любовь Константинова... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн
Стала известна дата телепремьеры остросюжетной драмы «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Кристина АйвазовскаяКарина АндоленкоПавел АртемьевАлевтина ГрунинаВладимир ДовжикПавел Дроздов (II)Иван ИвашовЛюбовь КонстантиноваУльяна ЛукинаЕлизавета МиллсИгорь МинаковМария Миронова (II)Мирослава МихайловаПётр РыковМихаил ФилипповСергей ЧирковЮрий ЧурсинАнтон Шагин
фильмы
Американец

фотографии >>
Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца» фотографии
Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца» фотографии
Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца» фотографии
Антон Шагин и Любовь Константинова занялись поисками «Американца» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Егорова
16 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.
Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

День рождения >>

Юлия Гершаник
Анастасия Евграфова
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Никита Прозоровский-Семёнов
Валентин Ткаченко
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Джин Артур
Сэм Боттомс
Рудольф Грушинский
Монтгомери Клифт
Мэттью Макфэдьен
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram