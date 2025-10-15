«Тайный знак» превратится в трилогию

В Москве стартовали съемки заключительной части «Тайного знака». Всего в сериале будет 24 серии, сюжетно разделенные на три главы — по восемь серий каждая. В первой части трилогии главные герои попадают в невероятные обстоятельства, где в один клубок сплетены мистика, триллер и драма. Во второй и третьей частях персонажи оказываются в центре новых сюжетов, оригинальных для каждой части трилогии. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Во второй главе, пережив сильнейшее потрясение, участники тайного общества возвращаются к обычной жизни. Но очевидно, что для них она уже не будет прежней. Местный священник хочет помочь ребятам и решает объединить их общим делом на благо жителей города — предлагает заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. Так, героям вновь предстоит проверить на прочность самих себя, свою дружбу и отношения. А Баев тем временем находит новых союзников для достижения корыстных целей и открывает в себе новые способности. В третьей части сюжет набирает международный размах. Выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества. Разработка утекла за рубеж, где полным ходом шла подготовка супербойцов, и наши герои тоже оказались втянуты в эту опасную игру.
Этим летом ремейк представили в основном конкурсе индустриального фестиваля сериалов «Пилот» в Иванове. По словам руководителя департамента производства телефильмов ТВ-3 Ольги Ермаковой, «"Тайный знак" — это не просто мистический сериал. Это история о взрослении, выборе и границах дозволенного. Мы бережно сохранили суть оригинала начала 2000-х — переплетение подростковых и взрослых линий, тему моральных запретов, — и дополнили ее сегодняшними смыслами. В мире, где особенно важно уметь фильтровать противоречивую информацию и брать ответственность за себя».
