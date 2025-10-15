Кино-Театр.Ру
Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер рассказали о работе над «Эддингтоном»

15 октября
2025 год

15 октября 2025
Capella Film и «Амедиатека» выпустят в российский прокат 16 октября сатирическую криминальную драму Ари Астера «Эддингтон». Согласно пресс-службе кинопрокатных компаний, главные роли в новой работе автора фрейдистского роуд-муви «Все страхи Бо» и нео-хорроров «Реинкарнация» и «Солнцестояние» исполнили Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер – после премьеры на Каннском кинофестивале и накануне релиза картины актеры рассказали об особенностях работы с режиссером.

Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер рассказали о работе над «Эддингтоном»

«В работе с Ари Астером я наслаждаюсь тем, как это сложно. Ари очень внимателен, действительно переживает за все происходящее на площадке. Это можно назвать не просто любовью к своему делу, а даже страстью и одержимостью. И это вдохновляет, потому что съемочный процесс может быть скучным, так что работать с кем-то столь же увлеченным процессом и преданным своему делу, как Ари, не дает унывать и утомляться. Ко всему прочему, он очень умный и очень веселый, мы постоянно смеемся», — говорит Хоакин Феникс.

Действие картины происходит в 2020 году в вымышленном городке Эддингтон, штат Нью-Мексико. Декорации будто из вестерна и параноидальная атмосфера пандемии толкают главных героев, мэра Теда Гарсию (Паскаль) и шерифа Джо Кросса (Феникс), вступить в кровопролитную схватку за власть, а жителей – подхватить волну протестов, прокатившихся по всей стране и связанных с ковидными ограничениями и движением BLM. «Считаю себя киноманом и стараюсь смотреть как можно больше, и, мне кажется, что между фильмами Ари и всеми остальными — пропасть. Я видел все их в кинотеатре, и во время просмотра "Реинкарнации" у меня в голове тут же появилась мысль – это тот режиссер, с которым я бы хотел поработать. Еще я был уверен, что он невыносимый режиссер, а он оказался веселым, эмпатичным, человеком, который очень бережно руководит всеми процессами, но при этом требователен и не позволит двигаться дальше, если не достигнут нужный результат», — поделился Педро Паскаль.

Читать рецензию Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки
Эмма Стоун сыграла в «Эддингтоне» Луизу, молчаливую и печальную жену персонажа Хоакина Феникса, – ее героиня страдает от затяжной депрессии, делит дом с мужем и матерью, помешанной на теориях заговора, и однажды сбегает с руководителем эзотерического-конспирологической секты по имени Вернон (Остин Батлер). «Как актриса, больше всего я люблю работать с режиссерами, у которых есть уникальный взгляд на мир. И он не должен совпадать с моим – мне хочется оказываться внутри чужого восприятия и становиться его частью, — признается Стоун. — Конечно, это определенный вызов, но в то же время и честь, когда тебе позволяют рассказать чью-то историю».

По словам Остина Батлера, «настоящий дар – повстречать кого-то, вроде Ари, создающего столь же сложных, неоднозначных, глубоких персонажей, и постараться понять их, посмотреть на мир их глазами. У него есть очень четкое понимание того, что он хочет снять, но при этом с ним невероятно легко работать, потому что он не загоняет актера в рамки, а поддерживает его, будто ведет за руку».

Эддингтон (2025)

Тема пандемии – одна из основных и сюжетообразующих в «Эддингтоне». Актеры были вынуждены вернуться в прошлое и вспомнить, что такое изоляция, масочный режим, споры о прививках и недоверие к правительству, которое вводит все больше ограничений. Хоакин Феникс при прочтении сценария «испытал облегчение – будто кто-то спустил давление. Я был готов взглянуть по-новому на самого себя, на семью, друзей, пересмотреть все случившееся с нами – во имя того, чтобы лучше понять друг друга, простить, испытать больше сочувствия и любви. В сценарии были подробно прописаны характеры персонажей, было множество деталей, касающихся их реакции на происходящее – в том числе уморительных. И это в каком-то смысле развязывало руки – можно было посмотреть со стороны на свое поведение, посмеяться над собой и собственной глупостью и от этого почувствовать себя живым. Период пандемии был очень трудным, и с этим фильмом вернулись все воспоминания о нем, но Ари дал возможность взглянуть на случившееся под другим углом».

«Даже читать сценарий было непросто. Все случилось недавно, а по большому счету продолжается до сих пор. Но в этом же одновременно и причина, по которой я очень хотел сняться в фильме – эта тема мне кажется очень значимой. И "Эддингтон" не просто говорит о ней, потому что так надо и это важно, а рассматривает пандемию через интеллектуальную призму, а такого подхода я ни у кого не видел. Фильм показывает, что у нас больше нет понимания того, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. По многим, связанным с пандемией и изоляцией, культурным, политическим, технологическим причинам мы потерялись и не знаем, где правда», — считает Педро Паскаль.

Читать Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября
В фильме также сыграли Люк Граймс, Дейрдре О'Коннелл и Майкл Уорд. Оператором выступил Дариус Хонджи, в свое время сотрудничавший с Жан-Пьером Жене, Бернардо Бертолуччи, Дэвидом Финчером и Романом Полански. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля.

«Не так часто появляются фильмы, к которым мир, возможно, еще не готов, потому что показанное в них отражает происходящее прямо сейчас. "Эддингтон" именно такой – он демонстрирует, что такое культурный код сегодняшней Америки. Что восхищает лично меня, так это тот факт, что у каждого персонажа очень отчетливый личный взгляд на происходящее. И у Ари Астера свой собственное мнение, которое вплетено в мотивации каждого героя, несмотря на то что все они действуют под влиянием больших политических идей. Думаю, что Ари хотел сделать фильм не о сегодняшнем дне, а о своих чувствах по этому поводу – и о том, что все мы чувствуем, когда честны сами с собой», — говорит Педро Паскаль.

«Эддингтон»
персоны
Ари АстерОстин БатлерБернардо БертолуччиЛюк ГраймсЖан-Пьер ЖёнеДейрдре О'КоннеллПедро ПаскальРоман ПоланскиЭмма СтоунМайкл УордХоакин ФениксДэвид Финчер
фильмы
Все страхи БоРеинкарнацияСолнцестояниеЭддингтон

