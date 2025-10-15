Кино-Театр.Ру
Татьяна Казючиц, Варвара Фролова и Антон Батырев проживут «Последний год любви»

15 октября
2025 год

15 октября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Александры Бутько «Последний год любви» с Татьяной Казючиц, Варварой Фроловой и Антоном Батыревым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Татьяна Казючиц, Варвара Фролова и Антон Батырев проживут «Последний год любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Нина всю жизнь помогала другим справляться с их проблемами, но, когда в ее жизни начались трудности, она оказалась беспомощной. Муж таинственно исчезает, а юная дочь Майя тренируется в олимпийской школе, где жесткий тренер выжимает из нее все ради результата. Нина видит, как спорт ломает психику подростка, но не знает, как остановить это. Она разрывается между желанием защитить дочь и страхом погубить ее мечту о большом спорте. Тем временем тайны их прошлого начинают всплывать одна за другой. По словам Татьяны Казючиц, ее «героиня – сильная, умная женщина. Она психолог, работает со спортсменами, помогает им готовиться к серьезным испытаниям и соревнованиям. Но и сама в жизни сталкивается с немалыми трудностями. У нее на попечении ребенок, и это отдельная, очень важная тема. История получится непростой и интересной».

«Работа над проектом "Последний год любви" для меня интересна вдвойне, так как удалось совместить и актерскую профессию, и выступить в качестве креативного продюсера. Теперь у меня появилось еще одно любимое направление. Я осознаю, что это большая ответственность. Благодарю коллег за доверие», — говорит Антон Батырев.
