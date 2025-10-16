Превзойти «Грань будущего»: вышел трейлер аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

Премьера аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать
», анонсированного
весной, состоится 9 января. В трейлере звучит девиз «Смерть — мой союзник» под аккомпанемент композиции Tsuretette
19-летнего японского певца и композитора AKASAKI
. Фильм основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки
, по мотивам которого уже выходил голливудский боевик «Грань будущего
» с Томом Крузом
и Эмили Блант
. В версии STUDIO 4°C
(«ЧаО
», «Железоботон
») история получила новое прочтение.
После вторжения на Землю инопланетной расы, офицер Рита Вратаски оказывается в петле времени. Каждый раз, погибая в бою, она просыпается тем же утром, сохраняя воспоминания о пережитом. Её навыки совершенствуются, но усталость и отчаяние становятся невыносимыми. Внезапно она сталкивается с Кэйдзи Кирией — юношей, который застрял в том же временном цикле. Их союз дает надежду на выход из замкнутого круга и, возможно, спасение человечества.
Читать
«Кайдзю №8» — новейший хит о борьбе человечества за выживание
Риту озвучивает Ай Миками
(Юкима из «Отчета о буйстве духов
», Кицуно Икома из «Легенды и бабочки
»), известная по работам в кино, сериалах и рекламных кампаниях. Для актрисы это дебют в анимации. Её напарником стал Нацуки Ханаэ
— голос Тандзиро
из «Истребителя демонов
» и Кэна
из «Дандадана
».
К проекту присоединилась Кана Ханадзава
(Сарифи
из «Жертвенной принцессы и владыки зверей
», Китагава
из «Мононокэ: Зонтик
»). Она воплотила образ аспирантки Шасты, изучающей пришельцев. Также в актерский состав вошли дебютанты Хикорохи
и Мо Тюгакусэй
, сыгравшие волонтерку Рэйчел и Дзина Ёнабару, сослуживца Кэйдзи.
