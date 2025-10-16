Кино-Театр.Ру
Превзойти «Грань будущего»: вышел трейлер аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

16 октября
2025 год

16 октября 2025
Премьера аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать», анонсированного весной, состоится 9 января. В трейлере звучит девиз «Смерть — мой союзник» под аккомпанемент композиции Tsuretette 19-летнего японского певца и композитора AKASAKI. Фильм основан на ранобэ Хироси Сакурадзаки, по мотивам которого уже выходил голливудский боевик «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант. В версии STUDIO 4°CЧаО», «Железоботон») история получила новое прочтение.


После вторжения на Землю инопланетной расы, офицер Рита Вратаски оказывается в петле времени. Каждый раз, погибая в бою, она просыпается тем же утром, сохраняя воспоминания о пережитом. Её навыки совершенствуются, но усталость и отчаяние становятся невыносимыми. Внезапно она сталкивается с Кэйдзи Кирией — юношей, который застрял в том же временном цикле. Их союз дает надежду на выход из замкнутого круга и, возможно, спасение человечества.

Читать «Кайдзю №8» — новейший хит о борьбе человечества за выживание
Риту озвучивает Ай Миками (Юкима из «Отчета о буйстве духов», Кицуно Икома из «Легенды и бабочки»), известная по работам в кино, сериалах и рекламных кампаниях. Для актрисы это дебют в анимации. Её напарником стал Нацуки Ханаэ — голос Тандзиро из «Истребителя демонов» и Кэна из «Дандадана».

Превзойти «Грань будущего»: вышел трейлер аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

К проекту присоединилась Кана Ханадзава (Сарифи из «Жертвенной принцессы и владыки зверей», Китагава из «Мононокэ: Зонтик»). Она воплотила образ аспирантки Шасты, изучающей пришельцев. Также в актерский состав вошли дебютанты Хикорохи и Мо Тюгакусэй, сыгравшие волонтерку Рэйчел и Дзина Ёнабару, сослуживца Кэйдзи.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о знаковой работе студии «Игра разума» или интервью с режиссером «ЧаО» — нового прочтения «Русалочки».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

