Превзойти «Грань будущего»: вышел трейлер аниме «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

что почитать?

«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги

«Мастер»: Найди своего хозяина

Михаил Пореченков, Зоя Бербер и Андрей Мерзликин попадут в «Туман»

«Starперцы»: Умирать — так с музыкой!

Спутник телезрителя

«Викинги»: При Одине такого не было

В ночь с 16 на 17 октября, 02:40, ТНТ