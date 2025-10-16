Цена вопроса: Юлия Снигирь идёт на сделку с совестью в трейлере фильма «Мой сын»

В сети появился трейлер остросюжетного драматического фильма «Мой сын
» режиссёра Вячеслава Клевцова
(«Март 1943 года
»).
«Мой сын»
Лента рассказывает историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни Катя идёт на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, её приемный сын Лёша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын окажутся в открытом противостоянии. Сможет ли Катя перейти на сторону справедливости?
«После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям, помогал сбежавшим из дома подросткам и даже сам их разыскивал
, — рассказал Вячеслав Клевцов. — В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, как происходит разложение личности и можно ли заново построить жизнь там, где всё разрушено. Работая в центре, я увидел, как дети могут быть несчастны. И несчастны всегда по вине родителей. Работа помогла мне понять, что слово может убить, а может и спасти. Люди могут меняться
».
Роли в картине исполнили: Юлия Снигирь
, Леон Кемстач
, Павел Табаков
, Алексей Филимонов
, Яна Сексте
, Юрий Чурсин
, Павел Чернышёв
, Юлия Хамитова
, Егор Корешков
и Алексей Онежен
.
«Я стараюсь играть фильм, а не роль отдельно, поэтому мне прежде всего важен сценарий
, — призналась Юлия Снигирь. — У меня самой есть сын, поэтому эта история в меня очень попадает. Мне интересна героиня, которая заблуждается, ищет, а потом понимает и меняется
».
В прокат фильм «Мой сын
» выйдет 6 ноября.
обсуждение >>