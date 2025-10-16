Кино-Театр.Ру
Цена вопроса: Юлия Снигирь идёт на сделку с совестью в трейлере фильма «Мой сын»

16 октября
2025 год

16 октября 2025
В сети появился трейлер остросюжетного драматического фильма «Мой сын» режиссёра Вячеслава КлевцоваМарт 1943 года»).

«Мой сын»

Лента рассказывает историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни Катя идёт на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, её приемный сын Лёша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын окажутся в открытом противостоянии. Сможет ли Катя перейти на сторону справедливости?

«После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям, помогал сбежавшим из дома подросткам и даже сам их разыскивал, — рассказал Вячеслав Клевцов. — В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, как происходит разложение личности и можно ли заново построить жизнь там, где всё разрушено. Работая в центре, я увидел, как дети могут быть несчастны. И несчастны всегда по вине родителей. Работа помогла мне понять, что слово может убить, а может и спасти. Люди могут меняться».

Цена вопроса: Юлия Снигирь идёт на сделку с совестью в трейлере фильма «Мой сын»

Роли в картине исполнили: Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Яна Сексте, Юрий Чурсин, Павел Чернышёв, Юлия Хамитова, Егор Корешков и Алексей Онежен.

«Я стараюсь играть фильм, а не роль отдельно, поэтому мне прежде всего важен сценарий, — призналась Юлия Снигирь. — У меня самой есть сын, поэтому эта история в меня очень попадает. Мне интересна героиня, которая заблуждается, ищет, а потом понимает и меняется».

В прокат фильм «Мой сын» выйдет 6 ноября.
Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино
Маяк-2025: «Мой сын» — подпольная борьба с коррупцией и где она скрывается
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
