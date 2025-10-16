Кино-Театр.Ру
Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня станут «ДомоЧАТцами»

16 октября
2025 год

16 октября 2025
Марина Федункив, Юлия Михалкова, Алексей Кривеня и другие комики примерят узнаваемые образы из жизни современного многоквартирного дома в скетч-шоу СТС «ДомоЧАТцы». Создателями проекта выступили чемпионы КВН — команда «Русская дорога», а режиссером стал Вадим Плохотников, уточняет пресс-служба телеканала.

Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня станут «ДомоЧАТцами»
фото: пресс-служба СТС

В шоу появятся конфликтные соседи, всевидящая консьержка, хитрая домовладелица, готовая вытрясти из квартирантов все, «яжематери» на детских площадках, ремонтники, врывающиеся в размеренную жизнь под звук перфоратора, влюбленная пара, которая проходит испытания бытом, и другие герои, объединенные одним современным жилым комплексом. Действие разворачивается на парковке, в лифте, у консьержа, в пунктах выдачи товаров, магазинах и заведениях на первом этаже и других привычных местах.

«Идея родилась из наблюдений за реальными домовыми чатами, откуда мы взяли узнаваемые типажи. Наш проект показывает, как виртуальное пространство чата стало новой "кухней" и "скамейкой у подъезда" — местом, где завязываются, развиваются и решаются житейские истории соседей, сталкиваются характеры, интересы и взгляды разных людей. Такая "коммуналка 2.0" на тысячу человек», — комментирует Алексей Кривеня.

Сам домовой чат также появится в кадре: по сюжету герои присылают сообщения в виде кружочков. По словам Марины Федункив, ситуации в скетч-шоу знакомы каждому. «Даже придумывать ничего не надо: если зайти в любой домовой чат, там такие перлы выдают. Например, в нашем поселковом чате постоянно что-то хотят подписать, кого-то наказать, поделить кошку, в общем, весело, как в "Афоне"», — улыбается актриса.

Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня станут «ДомоЧАТцами»
фото: пресс-служба СТС

В новом шоу Федункив примерит роли вечно критикующей учительницы, хитрой хозяйки квартиры, наглой посетительницы пункта выдачи товаров, писательницы дешевых романов, дерзкого администратора частной клиники и других героинь. Её коллеге Юлии Михалковой предстояло сыграть обманутую возлюбленную, беременную с экономным мужем, эффектную клиентку маникюрного салона и администратора странного барбершопа.

«Домовой чат сегодня не просто часть городской культуры, но и народного фольклора. С ним засыпают и просыпаются, там решают вопросы, влюбляются и ругаются, объединяются и разделяются, скидывают друг другу мемы и шутят. И порой там случается такой накал страстей! Когда готовилась к роли, почитала в мессенджерах подружек и осталась под впечатлением», — делится Михалкова.

В сериале также задействованы Сергей Беляев, Максим Конюхов, Денис Шуренко, Анастасия Сергеева и другие.
Поиск по меткам
СТС
персоны
Сергей Беляев (II)Максим КонюховАлексей КривеняЮлия МихалковаВадим ПлохотниковАнастасия СергееваМарина ФедункивДенис Шуренко
фильмы
АфоняДомоЧАТцы

что почитать?

