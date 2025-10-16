Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны»

По сюжету герои фильма столкнутся с неординарными ситуациями и незапланированными встречами, в корне меняющими их жизнь. Праздник станет фоном для романтических признаний, смешных недоразумений и трогательных моментов. Истории будут происходить одновременно в разных городах России: Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске.
«В кино, в отличие от концертов, очень важно проникнуться героем. Но опять-таки, я играю саму себя, поэтому все не так сложно! Я снимаюсь в сцене, где одна женщина поддерживает другую, а я очень люблю женщин и восхищаюсь каждой из нас» – поделилась Seville.
