Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны»

16 октября
2025 год

16 октября 2025
Кинокомпания Bazelevs совместно с кинопродакшном Red Pepper Film в партнерстве с Первым каналом приступили к съемкам нового фильма «Тюльпаны». Картина, как и популярная франшиза «Елки» – альманах, который объединит истории вокруг праздника весны – 8 Марта. В нем играют Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, певица Seville из группы «Artik & Asti», Ярослав Могильников, Александра Бабаскина и другие.

фото: НМГ Кинопрокат
фото: НМГ Кинопрокат

По сюжету герои фильма столкнутся с неординарными ситуациями и незапланированными встречами, в корне меняющими их жизнь. Праздник станет фоном для романтических признаний, смешных недоразумений и трогательных моментов. Истории будут происходить одновременно в разных городах России: Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске.

«В кино, в отличие от концертов, очень важно проникнуться героем. Но опять-таки, я играю саму себя, поэтому все не так сложно! Я снимаюсь в сцене, где одна женщина поддерживает другую, а я очень люблю женщин и восхищаюсь каждой из нас» – поделилась Seville.

Всего в фильме будет пять новелл, которые снимут разные режиссеры, а именно: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников и Юрий Коробейников. Креативными продюсерами проекта выступят Мария Затуловская, Юлия Узких, Мария Меленевская. Продюсерами фильма стали Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Яна Шмайлова.

В широкий прокат романтическая комедия выйдет 8 марта 2026 года. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат».
персоны
Тимур АсадовАлександра БабаскинаМария ЗатуловскаяВладислав ИконниковНиколай Коляда (II)Юрий КоробейниковАнна Кузнецова (II)Юлия ЛысоваМария МеленевскаяЯрослав МогильниковЛала Рустамова (II)Алексей СеребряковЮлия ТопольницкаяАра ХачатрянВячеслав ЧепурченкоЯна ШмайловаЕлена Яковлева
фильмы
Ёлки (киноальманах)

Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны» фотографии
Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны» фотографии
Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны» фотографии
Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны» фотографии
Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

Андрей Аверков
Полина Айнутдинова
Олег Алмазов
Марина Вайнбранд
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Никита Кологривый
Александр Парра
Линда Дарнелл
Барри Корбин
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Тим Роббинс
Кармен Севилья
Коринна Харфух
