Серафима Низовская и Александр Никитин сыграли в мелодраме «Моя чужая семья»

16 октября
2025 год

16 октября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Моя чужая семья». Главные роли в проекте исполнили Серафима Низовская и Александр Никитин, сообщает пресс-служба телеканала.

Серафима Низовская и Александр Никитин сыграли в мелодраме «Моя чужая семья»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Надежда берет на себя вину сына за смертельное ДТП и проводит два года в колонии-поселении. Выйдя на свободу, она хочет начать новую жизнь, но дочь погибшей считает, что мать и сын недостаточно заплатили. Под видом невесты сына девушка начинает досаждать Надежде, не замечая, что этим самым делает хуже и себе. Надежде удастся вывести мстительницу на чистую воду и найти взаимное прощение.

«Образ моей героини очень правдив. Она живет, как чувствует, как дышит, и в этом ее плюс. Но есть и минус: Надежда берет на себя ответственность за чужую жизнь, а этого делать не стоит, даже если испытываешь чувство вины. Такие мамы, как она, часто не замечают, как губят своих детей чрезмерной опекой. Моя героиня отбывает срок в колонии-поселении. Мы снимали на объекте, похожем на тюрьму, и эта атмосфера помогала сразу войти в нужное эмоциональное состояние. Я люблю реальные локации: они добавляют подлинности и заставляют проживать историю по-настоящему, сразу дают нужную атмосферу», — рассказывает Серафима Низовская.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступает Ольга Новикова. В проекте также задействованы Константин Большаков, Мария Кононова, Глеб Кулаков, Агата Мельникова и Алексей Сатирский.
№ 7
MJ2002 (Пермь)   18.10.2025 - 13:52
Сюжет выглядит очень интригующе, особенно с таким составом актеров. Жду премьеры. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   17.10.2025 - 20:31
... Кажись Александр будет играть роль отца невесты, если Серафима играет роль матери. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   17.10.2025 - 19:26
... истории в сюжете вполне реалистичные. случаются ДТП, а потом уходят родные люди, такого хватает в жизни. в целом по сериалам костяк правдивый. читать далее>>
№ 4
Lomova_E (Шахты)   17.10.2025 - 15:00
Мне тоже показалось, что сюжет не много заезженный и банальный. Вряд ли после просмотра мне захочется его порекомендовать. Возможно ситуацию спас бы более яркий актерский состав, хотя я ничего не имею... читать далее>>
№ 3
colybri   16.10.2025 - 23:50
Уже был фильм по этому же каналу где главной героине также мстила девушка,которая прикинулась невестой ее сына. И вроде даже не один. Серафима Низовская и Александр Никитин - отличные актеры и гармонично... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Всего сообщений: 7
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram