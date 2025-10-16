Серафима Низовская и Александр Никитин сыграли в мелодраме «Моя чужая семья»

По сюжету Надежда берет на себя вину сына за смертельное ДТП и проводит два года в колонии-поселении. Выйдя на свободу, она хочет начать новую жизнь, но дочь погибшей считает, что мать и сын недостаточно заплатили. Под видом невесты сына девушка начинает досаждать Надежде, не замечая, что этим самым делает хуже и себе. Надежде удастся вывести мстительницу на чистую воду и найти взаимное прощение.
«Образ моей героини очень правдив. Она живет, как чувствует, как дышит, и в этом ее плюс. Но есть и минус: Надежда берет на себя ответственность за чужую жизнь, а этого делать не стоит, даже если испытываешь чувство вины. Такие мамы, как она, часто не замечают, как губят своих детей чрезмерной опекой. Моя героиня отбывает срок в колонии-поселении. Мы снимали на объекте, похожем на тюрьму, и эта атмосфера помогала сразу войти в нужное эмоциональное состояние. Я люблю реальные локации: они добавляют подлинности и заставляют проживать историю по-настоящему, сразу дают нужную атмосферу», — рассказывает Серафима Низовская.
обсуждение >>