35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу. Зрителям представят 43 кинопроекта на разных стадиях производства и шесть премьерных документальных сериалов российских онлайн-платформ. Впервые на полях фестиваля пройдет день экспериментального кино, который объединит конкурс проектов, презентацию образовательных инициатив и тематический паблик-ток, сообщает пресс-служба смотра.
фото: сайт фестиваля
День экспериментального кино пройдет 21 октября в медиацентре Новой сцены Александринского театра. Мероприятия будут направлены на привлечение внимания к экспериментальному кино как важнейшему инструменту для развития современного киноязыка. Центральным событием дня станет Конкурс проектов экспериментальных фильмов при поддержке фонда «КИНОРА» и киносообщества «Луч». Призовой фонд конкурса составит 300 000 рублей.
22 октября в 12:00 пройдет показ новейших документальных проектов ведущих российских онлайн-платформ. Куратором выступит кинокритик и обозреватель, продюсер и программный директор Фестиваля художественного контента стриминговых платформ Original+ и Фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc Сусанна Альперина. Среди участников: «В круге добра» Кирилла Верхозина, «Он дельфин» Игоря Чернышева, «Женщины культуры» Миланы Королевой, «Русский Милан» Ксении Казазаевой и Андрея Ананина, «Харама» Дмитрия Давыдова и «Дочь священника» Валентина Рудакова.
Кроме того, в 17:30 пройдет круглый стол «Документальные проекты российских цифровых платформ: спектр, развитие и перспективы».
фото: кадр из фильма «Русский Милан»
В 11:00 в Новой Голландии 22 октября состоится питчинг проектов неигрового кино «Послание на завтра 2.0», находящихся на разных этапах производства. Питчинг пройдет при поддержке клуба «Страна.DOC», кураторами выступят Константин Нафиков и Мария Готлиб. Призовой фонд питчинга — 1 000 000 рублей. Модератором выступит Андрей Апостолов, программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest». В жюри питчинга продюсер направления документальных проектов и креативный продюсер Wink Кирилл Ашумов, главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева, генеральный директор ООО «Кинокомпания "Каро Премьер"» Алексей Рязанцев, креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER и национального видеохостинга Rutube Екатерина Вульфович, ведущий продюсер конкурса «Россия: взгляд в будущее», генеральный директор продюсерского центра ФПРК Ольга Филонова, продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок») Алексей Тельнов, режиссер-документалист, преподаватель Анна Ганшина, руководитель направления «VK Гранты» Департамента по работе с инфлюенсерами и медиастратегией Анастасия Неверова, режиссер, генеральный директор студии «Два капитана» Сергей Дебижев и режиссер и продюсер Иван Болотников.
В 15:00 на площадке Новой Голландии пройдет паблик-ток «Пришло ли время ИИ заменить кинохронику и "говорящие головы"». 23 октября в 14:00 в Библиотеке имени Маяковского на Фонтанке будут подведены итоги Лаборатории неигровых проектов «Проект на завтра», призванной поддержать разработку документальных и гибридных проектов, имеющих потенциал для копродукции. Лабораторию будет предварять паблик-ток «Новые реалии креативной документалистики. Где искать финансирование? Где показывать? Как достучаться до зрителя?», который пройдет на той же площадке в 12:00.
обсуждение >>