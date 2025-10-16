Кино-Театр.Ру
35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу

16 октября
2025 год

Новости кино >>
16 октября 2025
35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу. Зрителям представят 43 кинопроекта на разных стадиях производства и шесть премьерных документальных сериалов российских онлайн-платформ. Впервые на полях фестиваля пройдет день экспериментального кино, который объединит конкурс проектов, презентацию образовательных инициатив и тематический паблик-ток, сообщает пресс-служба смотра.

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу
фото: сайт фестиваля

День экспериментального кино пройдет 21 октября в медиацентре Новой сцены Александринского театра. Мероприятия будут направлены на привлечение внимания к экспериментальному кино как важнейшему инструменту для развития современного киноязыка. Центральным событием дня станет Конкурс проектов экспериментальных фильмов при поддержке фонда «КИНОРА» и киносообщества «Луч». Призовой фонд конкурса составит 300 000 рублей.

22 октября в 12:00 пройдет показ новейших документальных проектов ведущих российских онлайн-платформ. Куратором выступит кинокритик и обозреватель, продюсер и программный директор Фестиваля художественного контента стриминговых платформ Original+ и Фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc Сусанна Альперина. Среди участников: «В круге добра» Кирилла Верхозина, «Он дельфин» Игоря Чернышева, «Женщины культуры» Миланы Королевой, «Русский Милан» Ксении Казазаевой и Андрея Ананина, «Харама» Дмитрия Давыдова и «Дочь священника» Валентина Рудакова.

Кроме того, в 17:30 пройдет круглый стол «Документальные проекты российских цифровых платформ: спектр, развитие и перспективы».

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу
фото: кадр из фильма «Русский Милан»

В 11:00 в Новой Голландии 22 октября состоится питчинг проектов неигрового кино «Послание на завтра 2.0», находящихся на разных этапах производства. Питчинг пройдет при поддержке клуба «Страна.DOC», кураторами выступят Константин Нафиков и Мария Готлиб. Призовой фонд питчинга — 1 000 000 рублей. Модератором выступит Андрей Апостолов, программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest». В жюри питчинга продюсер направления документальных проектов и креативный продюсер Wink Кирилл Ашумов, главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева, генеральный директор ООО «Кинокомпания "Каро Премьер"» Алексей Рязанцев, креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER и национального видеохостинга Rutube Екатерина Вульфович, ведущий продюсер конкурса «Россия: взгляд в будущее», генеральный директор продюсерского центра ФПРК Ольга Филонова, продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок») Алексей Тельнов, режиссер-документалист, преподаватель Анна Ганшина, руководитель направления «VK Гранты» Департамента по работе с инфлюенсерами и медиастратегией Анастасия Неверова, режиссер, генеральный директор студии «Два капитана» Сергей Дебижев и режиссер и продюсер Иван Болотников.

В 15:00 на площадке Новой Голландии пройдет паблик-ток «Пришло ли время ИИ заменить кинохронику и "говорящие головы"». 23 октября в 14:00 в Библиотеке имени Маяковского на Фонтанке будут подведены итоги Лаборатории неигровых проектов «Проект на завтра», призванной поддержать разработку документальных и гибридных проектов, имеющих потенциал для копродукции. Лабораторию будет предварять паблик-ток «Новые реалии креативной документалистики. Где искать финансирование? Где показывать? Как достучаться до зрителя?», который пройдет на той же площадке в 12:00.
№ 6
ДаринаКароль   20.10.2025 - 18:51
С 300-тысячным бюджетом к экспериментальному кино точно не привлечёшь внимание. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.10.2025 - 19:43
Порассуждают на тему ИИ. Кто знает, может пригодится в будущем. Пока ИИ ничего не изменит, и никого не сократит в работе. читать далее>>
№ 4
Lomova_E (Шахты)   17.10.2025 - 15:08
Иногда почитаешь такие новости, и понимаешь, что не все потеряно. Это я к тому, что на этом кинофестивале поднимают многие глобальные проблемы. Это радует. читать далее>>
№ 3
Мишель Ангельская (Омск)   17.10.2025 - 10:56
Мне будет особенно интересен день экспериментального кино и питчинги с солидными призовыми фондами. Круто, что уделяют столько внимания развитию отечественного кино. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   16.10.2025 - 20:02
Небольшой юбилей, поэтому и программа насыщенная. Надеюсь не упустят ничего важного. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Андрей АнанинАндрей АпостоловКирилл АшумовИван БолотниковКирилл ВерхозинЕкатерина ВульфовичАнна ГаншинаДмитрий ДавыдовСергей ДебижевКсения КазазаеваКонстантин НафиковАлексей РязанцевАлексей ТельновВладимир Тодоров (II)Ольга Филонова
фильмы
Харама

