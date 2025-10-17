Киноклуб творческих вузов Москвы откроется показом «Лермонтова» Бакура Бакурадзе

Сегодня в 19.30 показом фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» откроется киноклуб ГИТИСа и других творческих вузов Москвы. Фильм представят режиссер и исполнитель заглавной роли Илья Озолин, а после показа группа встретится со студентами и ответят на их вопросы.
Модератор киноклуба выступит киновед, член Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров. Вход бесплатный, по студенческим билетам.
«Меня очень смущает в нынешней культурной ситуации отсутствие горизонтальных связей между представителями разного рода искусств. Литераторы, как правило, не интересуются театром, балетные — кинематографом, кинематографисты далеки от современной литературы и так далее. В каждой сфере свои кумиры, нередко мало известные за границами конкретной профессии. Все это способствует маргинализации искусства, приоритету цеховых интересов над общекультурными, обеднению культурного потенциала нации. Понимаю, что на то есть и объективные причины — культурологического и исторического порядка. Но это не значит, что надо опустить руки. Что интеграция невозможна. И наш киноклуб должен стать инструментом этой интеграции. В любом случае, живое творческое общение после яркого, интересного современного фильма окажется не лишним в художественном становлении будущих актеров, режиссеров, продюсеров, литераторов», — отмечает Вячеслав Шмыров.
По его словам, идею о созданию киноклуба поддержали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Литературного института Алексей Варламов, декан Высшей школы культурной политики МГУ Елена Халипова, ректор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова. В дальнейшем планируется развивать инициативу.
