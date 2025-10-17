Кино-Театр.Ру
Киноклуб творческих вузов Москвы откроется показом «Лермонтова» Бакура Бакурадзе

17 октября
2025 год

Новости кино >>
17 октября 2025
Сегодня в 19.30 показом фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» откроется киноклуб ГИТИСа и других творческих вузов Москвы. Фильм представят режиссер и исполнитель заглавной роли Илья Озолин, а после показа группа встретится со студентами и ответят на их вопросы.

Киноклуб творческих вузов Москвы откроется показом «Лермонтова» Бакура Бакурадзе
фото: пресс-служба мероприятия

Модератор киноклуба выступит киновед, член Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров. Вход бесплатный, по студенческим билетам.

«Меня очень смущает в нынешней культурной ситуации отсутствие горизонтальных связей между представителями разного рода искусств. Литераторы, как правило, не интересуются театром, балетные — кинематографом, кинематографисты далеки от современной литературы и так далее. В каждой сфере свои кумиры, нередко мало известные за границами конкретной профессии. Все это способствует маргинализации искусства, приоритету цеховых интересов над общекультурными, обеднению культурного потенциала нации. Понимаю, что на то есть и объективные причины — культурологического и исторического порядка. Но это не значит, что надо опустить руки. Что интеграция невозможна. И наш киноклуб должен стать инструментом этой интеграции. В любом случае, живое творческое общение после яркого, интересного современного фильма окажется не лишним в художественном становлении будущих актеров, режиссеров, продюсеров, литераторов», — отмечает Вячеслав Шмыров.

По его словам, идею о созданию киноклуба поддержали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Литературного института Алексей Варламов, декан Высшей школы культурной политики МГУ Елена Халипова, ректор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова. В дальнейшем планируется развивать инициативу.
Скорбим

Людмила Егорова
16 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.
Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

