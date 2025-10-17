«Я без добычи не вернусь»: состоялась премьера трейлера мистического роуд-муви Сергея Члиянца «Ветер»

В сети появился трейлер мистического роуд-муви «Ветер». Это вторая режиссерская работа Сергея Члиянца, подарившего зрителям культовые фильмы «Бумер», «Мама не горюй», «Даун Хаус» и другие. В своей новой картине он рассуждает о том, «на что способен мужчина ради женщины из-за любви». В прокат фильм выйдет 6 ноября.
«Ветер» — это мистическое роуд-муви по дорогам, которые ведут не туда, где герои оказываются то в древних мифах, то в русских сказках, то в собственных воспоминаниях. Хотя изначально вся история про любовь, потому что жили-были Иван да Катя. Фильм рассказывает историю о рыбаке Иване Морозове (Даниил Феофанов). Оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская), он отправляется в путь, обещая вернуться с едой, деньгами и достойным ее красот платьем. Именно Катя задает главный вопрос фильма — Как жить дальше будем? — отправляя зрителя найти ответ в лабиринте собственных мыслей.
В компании случайного попутчика Сергея Волкова (Олег Васильков) Ивану предстоит пройти по чудесному русскому ненастью. Встреченные ими путники — такие же несчастные мужики, тщетно ищущие пропитания. Попытки разыскать что-то съестное — хотя бы рыбешку или суслика — ни к чему не приводят. Морозов и Волков задаются вопросом: готовы ли они пойти на преступление, если оно окажется единственным способом вернуться домой с добычей и исполнить данное родным обещание? Ответ на него станет для Ивана роковым.
«Содержание художественного фильма возникает только в зрительном зале — нигде больше. Когда меня спрашивают, о чем фильм, я смущаюсь: содержание рождается у зрителя. Сценарий "Ветра" — уникальный текст, написанный в манере, которой уже никто не владеет. Это огромная сага о России, о народе, о вере и поиске Бога. Судьба фильма складывалась непросто. Сегодня российские картины практически не принимают крупные фестивали, есть публичные заявления об отмене русской культуры. И хотя отборщики были готовы показать "Ветер", преодолеть этот барьер оказалось невозможно. Это эмоциональный, спорный, вызывающий бурные дискуссии фильм», — говорит Сергей Члиянц.
фото: пресс-служба проекта
В «Ветре» режиссеру удалось собрать мозаику культурных и исторических форм: античные мотивы («Одиссея», «Ифигения в Тавриде»), архетипические истории «Спящей красавицы» и народной сказки об Иване-царевиче и сером волке, Царь-рыбе, а также отсылки к древнерусскому «Хождению за три моря». Музыкальная палитра фильма столь же многогранна: аутентичные казачьи песни и монументальная «Симфония № 8» Густава Малера здесь соседствуют с дип-хаусом Нины Кравиц и специально написанной для картины песней Таис Логвиненко на стихи Полины Орынянской.
Сценарий «Ветра» — наследие легендарного дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, культовых фигур российского кинематографа, чьи работы стали голосом целого поколения. Долгие 30 лет текст ждал своего часа, чтобы быть воплощенным на экране. Одна из причин, по которой «Ветер» не удалось снять в середине девяностых — его сложно постановочность, многообразие декораций и ландшафтов. В работе над фильмом Сергей Члиянц сознательно избегал доработок оригинального текста, сохранив все ключевые события и диалоги. Незначительные изменения, такие как перестановка и сокращение сцен, режиссер вносил, опираясь на дневниковые заметки самих авторов. Съемки картины проходили в девяти регионах России: Ростовской и Волгоградской областях, на Кавказе и Тамани, степях Ставропольского края и Калмыкии. Из-за закрытия аэропортов юга России работа была затруднена, однако изменить географию не представлялось возможным: выбранные для «Ветра» натурные локации уникальны и не имеют аналогов.
«Это кино для меня — об испытании, о выборе, о желании человека жить, когда судьба ставит в такие обстоятельства, что он совершает ошибку, переходит точку невозврата и остается в одиночестве. Я старался ничего не играть, а идти по истории честно. Когда меня уводило в сторону, Сергей Члиянц всегда возвращал в нужное состояние — он был не просто рядом, а скорее во мне, моим камертоном. Благодарю его за это. Сложно было снимать сцены не по порядку, особенно для меня, человека без большого опыта в кино. Мы много ходили — по грязи, морю, полям, и хотя зритель этого не увидит, все это осталось внутри персонажа и, думаю, пошло картине на пользу. Я восхищен нашей съемочной группой. Отдельный поклон каждому за терпение, за волю и, главное, за любовь к кино и тексту», — добавляет Даниил Феофанов.
В марте 2025 года «Ветер» стал лауреатом международного кинофестиваля «Дух огня», получив награду конкурса за лучший отечественный дебют. Награды также удостоился актер Олег Васильков за лучшую мужскую роль. В августе 2025 года состоялся специальный показ фильма на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».
обсуждение >>