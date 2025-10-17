Кино-Театр.Ру
Бывший гаишник Павел Харланчук устроился на работу в «Таксопарк №13»

17 октября
2025 год

Новости кино >>
17 октября 2025
В онлайн-кинотеатре PREMIER 16 октября вышел остросюжетный сериал «Таксопарк №13» о бывшем инспекторе ГИБДД, который ищет убийц жены. Главную роль исполнил Павел Харланчук. Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ, сообщает пресс-служба платформы.

Бывший гаишник Павел Харланчук устроился на работу в «Таксопарк №13»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главный герой «Таксопарка №13» – инспектор ГИБДД Сергей Есаулов, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь Сергея в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Выясняется, что она была задушена его же ремнем. Главный герой мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования – Сергей решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Есаулов устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

В сериале также сыграли Никита Тарасов, Павел Чернышев, Алексей Дмитриев и Сослан Фидаров. Режиссером проекта выступил Павел Емелин, а автором сценария значится Валентин Савицкий. Оператор — Андрей Вакорин. Продюсерами выступили Максим Королев, Ольга Журавлева, Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын.

За производство сериала отвечали РЕН ТВ и кинокомпания «Альянс».

«Таксопарк №13»
персоны
Андрей ВакоринАлексей ДмитриевПавел ЕмелинОльга Журавлёва (III)Максим КоролёвВалентин СавицкийНикита ТарасовАнатолий ТупицынВладимир ТюлинСослан ФидаровПавел ХарланчукПавел Чернышёв (II)
фильмы
Таксопарк №13

что почитать?

