Александр Устюгов, Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро окажутся в «Константинополе» 30 октября

Стала известна дата премьеры исторической драмы «Константинополь». Проект выйдет на Иви 30 октября, а вскоре после онлайн-премьеры, 3 ноября, сериал покажут в эфире НТВ, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В основу «Константинополя» лег трагический период начала 20-х годов ХХ века. На фоне масштабных исторических событий решаются судьбы обычных людей: белогвардейцев и гражданских, которые оказались чужими и на Родине, и в Константинополе — городе, который и сам погибает под гнетом оккупационных властей.
После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.
