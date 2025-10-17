Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Александр Устюгов, Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро окажутся в «Константинополе» 30 октября

17 октября
2025 год

17 октября 2025
Стала известна дата премьеры исторической драмы «Константинополь». Проект выйдет на Иви 30 октября, а вскоре после онлайн-премьеры, 3 ноября, сериал покажут в эфире НТВ, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Александр Устюгов, Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро окажутся в «Константинополе» 30 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В основу «Константинополя» лег трагический период начала 20-х годов ХХ века. На фоне масштабных исторических событий решаются судьбы обычных людей: белогвардейцев и гражданских, которые оказались чужими и на Родине, и в Константинополе — городе, который и сам погибает под гнетом оккупационных властей.

После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. В сериале также снялись Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс и другие. Авторами сценария выступили Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова и Владлен Максимов. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, кресло режиссера-постановщика занял Сергей Чекалов.

Производством занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Lomova_E (Шахты)   17.10.2025 - 17:18
В предвкушении! По трейлеру зацепила атмосфера, понятно, что там будет и романтика и драматичные повороты. Да и сама картинка визуально притягивает взгляд. Ждемс. читать далее>>
что почитать?