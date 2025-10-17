Кино-Театр.Ру
Ксения Бородина и Алексей Чадов стали семьей в романтической комедии «За любовь»

17 октября
2025 год

17 октября 2025
Завершились съемки романтической комедии «За любовь», за производство которой отвечали Papini Production и SoFilm. Главные роли в истории о поиске утраченных чувств сыграли Алексей Чадов и звезда телепроекта «Дом-2» и бизнес-леди Ксения Бородина.

Ксения Бородина и Алексей Чадов стали семьей в романтической комедии «За любовь»
фото: пресс-служба проекта

Сюжет картины рассказывает о семейной паре. Они, казалось бы, имеют все для счастья: комфортная квартира, перспективная работа, замечательные дети. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. В день юбилея пара получает бутылку с волшебным напитком. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся желаний.

«Идея с исполнением тостов нам показалась очень народной, мы сразу поняли, что в этом что-то есть. Тосты — постсоветский феномен, потому что в мире все сводится к простому чин-чин. А у нас это своего рода психотерапия. Сегодня пары очень легко распадаются — мы друг друга в целом не понимаем. Между сбывающимися тостами главные герои начинают говорить друг с другом и обсуждать важные для себя вещи. Так они сближаются и в конце понимают, что не могут друг без друга, и семья сохраняется», — рассказал о задумке картины генеральный продюсер Гайк Асатрян.

Генеральными продюсерами также выступили Евгений Егупов и Алексей Степанов. Фильм стал первой полнометражной работой режиссера Андрея Малая.

Ксения Бородина и Алексей Чадов стали семьей в романтической комедии «За любовь»
фото: пресс-служба проекта

С актерским дебютом в проекте выступили Лея Самойлова и дочь Ксении Бородиной Теона Омарова. Также к касту присоединились Роза Сябитова, Марк Бартон, Оксана Самойлова и Александр Рогов. Дистрибьютор проекта — компания «Атмосфера кино».

«Это были невероятные 1,5 месяца, я уже скучаю. Работа с Андреем Малаем и Аксиньей Спиридоновой-Кришталь стала для меня важным этапом роста как актрисы. Хочу поблагодарить их за ценные советы и поддержку на этом пути. Профессионализм и целеустремленность Алексея Чадова, в свою очередь, сделали наше партнерство на экране таким запоминающимся. Я очень ценю его поддержку и вдохновение. Спасибо всем за этот ценный опыт», — поделилась впечатлениями о съемках исполнительница главной женской роли Ксения Бородина.
№ 2
Sveta_21Ermolova   17.10.2025 - 20:09
"....бесценный опыт как для актрисы" говорит Бородина. Да уж, смешно. Какая их неё актриса? читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   17.10.2025 - 19:14
Увидеть и умереть. Собрали людей так собрали. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
