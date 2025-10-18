Главные новости аниме за неделю: сборы «Человека-бензопилы», научный вклад «Ван-Пис», продолжение «Магической битвы»

«Человек-бензопила
» снова в топе, «ДжоДжо
» готовится к славному дерби, а «Магическую битву
» ждет «Казнь
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о подготовке нового
«Тригана
» к финалу или свежем трейлере
«Всё, что тебе нужно, — это убивать
а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
Одной строкой
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» третью неделю лидирует в японском прокате и собрал уже $36 миллионов.
🔘 «ЧаО
», необычная сказка Studio 4°C
(«Дети моря
», «Детройт, город металла
»), поборется за звание «Лучшего анимационного фильма» Азиатско-Тихоокеанской кинопремии, которая пройдет с 24 по 28 ноября в Австралии.
🔘 «Всё, что тебе нужно, — это убивать
» направляется в Северную Америку: премьера мрачного альтер эго «Грани будущего
» состоится 16 января (есть тизер
).
🔘 Фильм-компиляция «Магическая битва: Казнь
», куда войдут арка «Инцидент в Сибуе
» и два эпизода третьего сезона
, обзавелся новым трейлером:
🔘 У «Гонки “Стальной Шар"
», грядущего «Невероятного приключения ДжоДжо
», тоже появился свежий трейлер
, где нас знакомят с персонажами и их сейю.
🔘 «Дитя месяца богов
» неожиданно получит сиквел с подзаголовком «Зверь месяца богов
». Вместо подробностей — короткометражное промо-аниме, которое можно посмотреть
в течение ограниченного времени.
🔘 В следующем году выйдет новое аниме о «Рыцарях магии
» по боевому сёдзё
знаменитого квартета CLAMP
.
🔘 Культовую OVA «Черный Джек
» Осаму Дэдзаки
по манге Осаму Тэдзуки
проходит Blu-ray-реставрацию: диски со всеми сериями начнут продавать 16 декабря.
🔘 Манга «Стесняшка
» Букими Мики
, чья финальная арка началась
18 сентября, завершится через три главы.
«Человек-Бензопила: Резе» — взрывной хит японского проката
Фэнтези «Тот, кто украдет эту книгу» покажут зимой
Премьера аниме «Тот, кто украдет эту книгу
» (Kono Hon wo Nusumu Mono wa) намечена на 26 декабря. Фильм основан на одноименном романе Новаки Фукамидори
, вошедшем в шорт-лист престижной литературной премии Honya Taisho
2021 года. В трейлере звучит композиция Share
в исполнении Юки
— бывшей вокалистки культовой джей-рок-группы 1990-х Judy and Mary
. Производством руководит режиссер Дайки Фукуока
(«Богиня идола-мерзавца
», «Класс убийц
»), а за производство отвечает небольшая студии Kagome Company
, приложившая руку к ключевой анимации «Судзумэ
» и опенинга первого сезона «Опасности в моем сердце
».
В городе Ёманага живет старшеклассница Мифую Микура — наследница семьи, которая поколениями хранит огромную библиотеку, собранную пращуром. Когда одно из изданий похищают, жители оказываются втянуты в магический водоворот проклятия, стирающего грань между реальностью и миром книг. Чтобы спасти родные места, Мифую объединяется с таинственной девочкой Масиро: вместе они отправляются на поиски книжного вора. Главные роли озвучивают Рин Катаока
и Сора Тамаки
(«Ночной герой Наото
») — для обеих актрис это дебют в анимации.
«Стальной Алхимик» — философское фэнтези о цене знаний и силе чувств
Новый трейлер аниме «Пелелиу: Райская Герника»
К 80-летию со дня окончания Второй мировой в Японии выйдет военная драма «Пелелиу: Райская Герника
». В 90-секундном трейлере — история двух солдат, чья дружба проходит испытание огнем и смертью. Предыдущий ролик можно посмотреть здесь
. Песню Kiseki no yo na koto
исполняет Монэ Камисираиси
— актриса и певица, известная по «Твоему имени
». Композиция отражает центральные мотивы фильма: ценность жизни, хрупкость мира и силу людской стойкости. Премьера — 5 декабря.
Аниме основано на реальных событиях: битва за Пелелиу — одна из самых кровавых и при этом малоизвестных операций Тихоокеанской кампании 1944 года. В течение двух месяцев японские войска удерживали остров под натиском американской армии. Из более чем десяти тысяч защитников в живых осталось лишь 34 человека. Молодой солдат Тамару, мечтавший стать мангакой, оказывается на линии фронта. Вместе с сослуживцем Ёсики он проходит через ад непрекращающихся сражений, наблюдая гибель товарищей. Несмотря на происходящее, юноша пытается сохранить в себе человечность: записывает последние мгновения жизни павших, чтобы их семьи получили весточку. С Ёсики они дают обещание друг другу выжить и вернуться домой.
«Кокон» — военная драма о школьницах с Окинавы
Аниме и видеоигра по манге «Мертвый аккаунт»
Мистический экшн по манге Сидзуму Ватанабэ
«Мертвый аккаунт
» (Dead Account) начнет выходить этой зимой. Во втором трейлере показали динамичные сцены боев, где герои применяют особую силу под названием «денно» — энергию, объединяющую духовное начало и электромагнитные импульсы. Режиссером выступает Кэйя Сайто
(«Плохие девчонки Рокуд
о», «Баки
»), а производством занимается студия SynergySP
(«Сведенные кукушкой
», «Боевой дворецкий Хаятэ!
»). Также в разработке находится игра Dead Account ~Futatsu no Aoi Hono~
— командный роуглайк
от студии IANGAMES
. Проект выйдет на iOS, Android и PC и будет доступен по всему миру.
Популярный стример Аоринго известен скандальными видео: он провоцирует, троллит и зарабатывает на ненависти зрителей. За вызывающим образом скрывается Содзи Эндзё — парень, бросивший школу ради больной сестры. Эпатажный контент — всего лишь способ заработать на её лечение. Однажды в интернете происходит нечто странное: активируется профиль умершего человека, который будто бы вернулся к жизни. Так Содзи сталкивается с феноменом оцифрованных духов — призраками, застрявшими в сети после смерти. В юноше пробуждается загадочная сила, и его приглашают в академию экзорцистов, где готовят тех, кто очищает онлайн-мир от блуждающих сущностей. Протагониста озвучивает Нобухико Окамото
(Химмель
из «Фрирен
»).
«Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов
Новая экранизация «Школы вверх дном»
Безбашенная подростковая комедия 1980-х «Школа вверх дном
» (High School! Kimengumi) получит ремейк, премьера которого состоится в январе. За перезапуск отвечает студия Seven
(«Я не понимаю, что говорит мой муж
», «Моя жена — президент студенческого совета!
»), а постановкой руководит Кадзуаки Сэки
— режиссер опенингов «Танцуй свой танец, танцор
» и «Ранма ½
». В новой версии герои и сеттинг будут переосмыслены в духе эпохи Рэйва
.
Рэй, Го, Киёси, Дзин и Дай — неразлучная пятерка, именуемая «Командой чудаков» (Kimengumi). Непредсказуемая компания способна превратить любое событие в парад абсурда: их сумасбродные идеи и проделки сводят учителей с ума, а одноклассников заставляют плакать от смеха. Появление новеньких — Юи Касэ и Тиэ Уру — только подливает масла в огонь: теперь будни
ребят превращаются в череду нелепых розыгрышей, любовных недоразумений и веселого безумия.
В ролях:
Рэй — Томокадзу Сэки
(Панда
из «Магической битвы
»).
Го — Сюнсукэ Такэути
(Аой Кагураги
из «Кайдзю №8
»).
Киёси — Ёсицугу Мацуока
(Вэш
из сериала «Триган: Ураган
»).
Дзин — Тиаки Кобаяси
(Ёсики
из «Лета, когда погас свет
»).
Дай — Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»).
Юи — Харука Сираиси
(Рэйко Кудзирай
из «Обычного романа в Коулуне
»).
Тиэ — Икуми Хасэгава
(Икуё Кита
из «Рок-тихони!
»).
«Опасность в моем сердце» — чуткий подростковый ромком
«Канан до чертиков проста» в первом трейлере
Как и обещали
, аниме «Канан до чертиков проста
» стартует в апреле. Романтический сёнэн
по манге nonco
доверен постановщику Ясуси Мурою
(«Хвост феи
», «Синяя тюрьма: Блю Лок
»). Первым роликом поделилась студия Kai
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
», «Супер Каб
»).
Канан Такакиё — образцовая старшеклассница и уважаемая глава школьного дисциплинарного комитета. Умная, красивая и харизматичная, она кажется воплощением совершенства. Однако за безупречной внешностью прячется порождение ада — обольстительная охотница, спустившаяся в мир людей ради самой изысканной добычи. Выбрав жертвой скромного Ёдзи, она — вместо того чтобы полакомиться его душой — неожиданно заключает с юношей «романтический контракт». Для существа, прожившего тысячелетия без любви, чувства оказываются куда опаснее любого сражения. Между неуклюжими свиданиями и сердечными волнениями Канан начинает меняться и впервые узнает, что значит — быть человеком. Главные роли озвучивают Аой Кога
(Киви Арага
из сериала «Становясь волшебницей
») и Сэйитиро Ямасита
(Сид Кагэно
из «Восхождения в тени
!»).
«Супер Каб» — мотоциклетный иясикей той же студии
Бонус:
Ученые назвали паука в честь персонажа «Ван-Пис
». Damarchus inazuma
обнаружили в тропических лесах Таиланда, наполовину самец — наполовину самка, он представляет редчайший случай гинандроморфизма
. Имя паук получил в честь Инадзумы
— персонажа вселенной Эйитиро Оды
, способного менять пол. Его окраска почти повторяет внешний облик героя: левая сторона — оранжевая, правая — белая.
