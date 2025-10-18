Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: сборы «Человека-бензопилы», научный вклад «Ван-Пис», продолжение «Магической битвы»

18 октября
2025 год

Новости кино >>
18 октября 2025
«Человек-бензопила» снова в топе, «ДжоДжо» готовится к славному дерби, а «Магическую битву» ждет «Казнь»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о подготовке нового «Тригана» к финалу или свежем трейлере «Всё, что тебе нужно, — это убивать»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 «Человек-бензопила: Резе» третью неделю лидирует в японском прокате и собрал уже $36 миллионов.

🔘 «ЧаО», необычная сказка Studio 4°CДети моря», «Детройт, город металла»), поборется за звание «Лучшего анимационного фильма» Азиатско-Тихоокеанской кинопремии, которая пройдет с 24 по 28 ноября в Австралии.

🔘 «Всё, что тебе нужно, — это убивать» направляется в Северную Америку: премьера мрачного альтер эго «Грани будущего» состоится 16 января (есть тизер).

🔘 Фильм-компиляция «Магическая битва: Казнь», куда войдут арка «Инцидент в Сибуе» и два эпизода третьего сезона, обзавелся новым трейлером:


🔘 У «Гонки “Стальной Шар"», грядущего «Невероятного приключения ДжоДжо», тоже появился свежий трейлер, где нас знакомят с персонажами и их сейю.

🔘 «Дитя месяца богов» неожиданно получит сиквел с подзаголовком «Зверь месяца богов». Вместо подробностей — короткометражное промо-аниме, которое можно посмотреть в течение ограниченного времени.

🔘 В следующем году выйдет новое аниме о «Рыцарях магии» по боевому сёдзё знаменитого квартета CLAMP.

🔘 Культовую OVA «Черный Джек» Осаму Дэдзаки по манге Осаму Тэдзуки проходит Blu-ray-реставрацию: диски со всеми сериями начнут продавать 16 декабря.

🔘 Манга «Стесняшка» Букими Мики, чья финальная арка началась 18 сентября, завершится через три главы.

Читать «Человек-Бензопила: Резе» — взрывной хит японского проката

Фэнтези «Тот, кто украдет эту книгу» покажут зимой


Премьера аниме «Тот, кто украдет эту книгу» (Kono Hon wo Nusumu Mono wa) намечена на 26 декабря. Фильм основан на одноименном романе Новаки Фукамидори, вошедшем в шорт-лист престижной литературной премии Honya Taisho 2021 года. В трейлере звучит композиция Share в исполнении Юки — бывшей вокалистки культовой джей-рок-группы 1990-х Judy and Mary. Производством руководит режиссер Дайки ФукуокаБогиня идола-мерзавца», «Класс убийц»), а за производство отвечает небольшая студии Kagome Company, приложившая руку к ключевой анимации «Судзумэ» и опенинга первого сезона «Опасности в моем сердце».


В городе Ёманага живет старшеклассница Мифую Микура — наследница семьи, которая поколениями хранит огромную библиотеку, собранную пращуром. Когда одно из изданий похищают, жители оказываются втянуты в магический водоворот проклятия, стирающего грань между реальностью и миром книг. Чтобы спасти родные места, Мифую объединяется с таинственной девочкой Масиро: вместе они отправляются на поиски книжного вора. Главные роли озвучивают Рин Катаока и Сора ТамакиНочной герой Наото») — для обеих актрис это дебют в анимации.

Читать «Стальной Алхимик» — философское фэнтези о цене знаний и силе чувств

Новый трейлер аниме «Пелелиу: Райская Герника»


К 80-летию со дня окончания Второй мировой в Японии выйдет военная драма «Пелелиу: Райская Герника». В 90-секундном трейлере — история двух солдат, чья дружба проходит испытание огнем и смертью. Предыдущий ролик можно посмотреть здесь. Песню Kiseki no yo na koto исполняет Монэ Камисираиси — актриса и певица, известная по «Твоему имени». Композиция отражает центральные мотивы фильма: ценность жизни, хрупкость мира и силу людской стойкости. Премьера — 5 декабря.


Аниме основано на реальных событиях: битва за Пелелиу — одна из самых кровавых и при этом малоизвестных операций Тихоокеанской кампании 1944 года. В течение двух месяцев японские войска удерживали остров под натиском американской армии. Из более чем десяти тысяч защитников в живых осталось лишь 34 человека. Молодой солдат Тамару, мечтавший стать мангакой, оказывается на линии фронта. Вместе с сослуживцем Ёсики он проходит через ад непрекращающихся сражений, наблюдая гибель товарищей. Несмотря на происходящее, юноша пытается сохранить в себе человечность: записывает последние мгновения жизни павших, чтобы их семьи получили весточку. С Ёсики они дают обещание друг другу выжить и вернуться домой.

Читать «Кокон» — военная драма о школьницах с Окинавы

Аниме и видеоигра по манге «Мертвый аккаунт»


Мистический экшн по манге Сидзуму Ватанабэ «Мертвый аккаунт» (Dead Account) начнет выходить этой зимой. Во втором трейлере показали динамичные сцены боев, где герои применяют особую силу под названием «денно» — энергию, объединяющую духовное начало и электромагнитные импульсы. Режиссером выступает Кэйя СайтоПлохие девчонки Рокудо», «Баки»), а производством занимается студия SynergySPСведенные кукушкой», «Боевой дворецкий Хаятэ!»). Также в разработке находится игра Dead Account ~Futatsu no Aoi Hono~ — командный роуглайк от студии IANGAMES. Проект выйдет на iOS, Android и PC и будет доступен по всему миру.


Популярный стример Аоринго известен скандальными видео: он провоцирует, троллит и зарабатывает на ненависти зрителей. За вызывающим образом скрывается Содзи Эндзё — парень, бросивший школу ради больной сестры. Эпатажный контент — всего лишь способ заработать на её лечение. Однажды в интернете происходит нечто странное: активируется профиль умершего человека, который будто бы вернулся к жизни. Так Содзи сталкивается с феноменом оцифрованных духов — призраками, застрявшими в сети после смерти. В юноше пробуждается загадочная сила, и его приглашают в академию экзорцистов, где готовят тех, кто очищает онлайн-мир от блуждающих сущностей. Протагониста озвучивает Нобухико Окамото (Химмель из «Фрирен»).

Читать «Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов

Новая экранизация «Школы вверх дном»


Безбашенная подростковая комедия 1980-х «Школа вверх дном» (High School! Kimengumi) получит ремейк, премьера которого состоится в январе. За перезапуск отвечает студия SevenЯ не понимаю, что говорит мой муж», «Моя жена — президент студенческого совета!»), а постановкой руководит Кадзуаки Сэки — режиссер опенингов «Танцуй свой танец, танцор» и «Ранма ½». В новой версии герои и сеттинг будут переосмыслены в духе эпохи Рэйва.


Рэй, Го, Киёси, Дзин и Дай — неразлучная пятерка, именуемая «Командой чудаков» (Kimengumi). Непредсказуемая компания способна превратить любое событие в парад абсурда: их сумасбродные идеи и проделки сводят учителей с ума, а одноклассников заставляют плакать от смеха. Появление новеньких — Юи Касэ и Тиэ Уру — только подливает масла в огонь: теперь будни ребят превращаются в череду нелепых розыгрышей, любовных недоразумений и веселого безумия.

В ролях:

Рэй — Томокадзу Сэки (Панда из «Магической битвы»).
Го — Сюнсукэ Такэути (Аой Кагураги из «Кайдзю №8»).
Киёси — Ёсицугу Мацуока (Вэш из сериала «Триган: Ураган»).
Дзин — Тиаки Кобаяси (Ёсики из «Лета, когда погас свет»).
Дай — Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»).
Юи — Харука Сираиси (Рэйко Кудзирай из «Обычного романа в Коулуне»).
Тиэ — Икуми Хасэгава (Икуё Кита из «Рок-тихони!»).

Читать «Опасность в моем сердце» — чуткий подростковый ромком

«Канан до чертиков проста» в первом трейлере


Как и обещали, аниме «Канан до чертиков проста» стартует в апреле. Романтический сёнэн по манге nonco доверен постановщику Ясуси МуроюХвост феи», «Синяя тюрьма: Блю Лок»). Первым роликом поделилась студия KaiРыцарь-скелет вступает в параллельный мир», «Супер Каб»).


Канан Такакиё — образцовая старшеклассница и уважаемая глава школьного дисциплинарного комитета. Умная, красивая и харизматичная, она кажется воплощением совершенства. Однако за безупречной внешностью прячется порождение ада — обольстительная охотница, спустившаяся в мир людей ради самой изысканной добычи. Выбрав жертвой скромного Ёдзи, она — вместо того чтобы полакомиться его душой — неожиданно заключает с юношей «романтический контракт». Для существа, прожившего тысячелетия без любви, чувства оказываются куда опаснее любого сражения. Между неуклюжими свиданиями и сердечными волнениями Канан начинает меняться и впервые узнает, что значит — быть человеком. Главные роли озвучивают Аой Кога (Киви Арага из сериала «Становясь волшебницей») и Сэйитиро Ямасита (Сид Кагэно из «Восхождения в тени!»).

Читать «Супер Каб» — мотоциклетный иясикей той же студии
Бонус: Ученые назвали паука в честь персонажа «Ван-Пис». Damarchus inazuma обнаружили в тропических лесах Таиланда, наполовину самец — наполовину самка, он представляет редчайший случай гинандроморфизма. Имя паук получил в честь Инадзумы — персонажа вселенной Эйитиро Оды, способного менять пол. Его окраска почти повторяет внешний облик героя: левая сторона — оранжевая, правая — белая.

Главные новости аниме за неделю: сборы «Человека-бензопилы», научный вклад «Ван-Пис», продолжение «Магической битвы»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен