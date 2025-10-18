Кино-Театр.Ру
Телепремьера детектива «Здесь все свои» с Разумовской, Пеговой и Трубинером состоится 20 октября

18 октября
2025 год

18 октября 2025
В эфире канала «Россия» 20 октября в 21:00 состоится премьера остросюжетного детектива Елены Николаевой «Здесь все свои». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполняют Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов и Юрий Ицков.

«Многосерийный фильм "Здесь все свои" – это мелодраматический детектив-притча. История про то, что ничего не бывает просто так, что мы в ответе за каждый свой поступок, за все, что сделали. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, вещи, которые могли бы повернуть жизнь в другую сторону. История, написанная сценаристами Алексеем Слаповским и Алексеем Рудаковым, нас всех очень затягивает. В проекте много экшн-сцен, и главная сложность, с которой я столкнулась, это энтузиазм актеров: все хотели все делать сами. Представьте себе, даже тонуть в болотах! Замечательный постановщик трюков Александр Уваров организовал все это без рисков для жизни, но очень достоверно. С одной стороны, это очень круто, с другой – я все время волновалась за артистов», — вспоминает режиссер Елена Николаева.

По сюжету в дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело. Из райцентра приезжает молодая следователь Евгения Ракитина (Разумовская). Местные власти и жители поселка всячески пытаются замять произошедшее, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом. «На съемках проекта "Здесь все свои" мне приходилось и в болоте тонуть, и быть искусанной мошкарой, и бродить по лесам под дождем. Но особого риска не было – трюки были не очень сложные. Ну, разве что наглоталась болотной воды, пока тонула. Спасибо группе и партнерам за поддержку и заботу», — поблагодарила Карина Разумовская.

«Когда мне звонит Елена Владиславовна Николаева с предложением, я сразу понимаю, что это будет дико интересно для меня как для артистки. Это настоящее счастье – иметь в моем актерском доступе такого режиссера. Елена Владиславовна всегда предлагает такие роли, чтобы мне, как актрисе, было куда расти. В проекте "Здесь все свои" моя героиня Нина Строева – очень жесткая, скупая на проявление эмоций женщина. Ей кажется, что она правит миром, что все находится под ее контролем и в ее власти, при этом у нее полно скелетов в шкафу. Слава Богу, меня не топили в болоте, в этом фильме мне было даже более-менее тепло, мне часто везло с погодой, даже не мерзла на площадке», — говорит Ирина Пегова, сыгравшая местного участкового Нину Строеву.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вся творческая команда работала в полевых условиях: актеры тонули в болотах без дублеров, всю технику приходилось заносить на руках в труднодоступные локации. Также специально для сериала съемочная группа построила в глухих лесах землянки и лесопилку, предназначенную для эффектной сцены разрушительного пожара. Павла Трубинера «привлекла замечательная команда, коллеги и режиссер. История мне кажется очень захватывающей. У нас такие красивые локации, мы все время снимали за городом, в лесу, на озерах и болотах! Поэтому это действительно будет очень интересно смотреть на экране. Мой герой Строев – глава местной администрации поселка Черновка. Иногда смешной, иногда ранимый человек. У него прекрасная жена, которую играет Ирина Пегова, но в целом – "здесь все свои". В кадре с Ирой до этого мы ни разу не пересекались, это наша первая совместная работа».

«У нас огромная страна, о которой мы ничего не знаем. В сериале взят некий оазис – деревня Черновка, в тайге на границе с Китаем. Где это, господи помилуй? Там живут замечательные люди, которые любят, ревнуют, влюбляются, могут ненавидеть, могут быть неистовыми. В сериале много любви, стрельбы, интриги. Мне кажется, у нас есть все, чтобы зритель получил удовольствие от просмотра. Сценарий был задуман Алексеем Слаповским, прекрасным драматургом, которого уже нет с нами. Я снимался раньше в его работах. Работать по сценарию Слаповского – это удовольствие. Задумку Слаповского доделывал, доводил до окончательного результата Алексей Рудаков, человек, который мне очень близок. Естественно, Елена Николаева – режиссер мною очень любимая, я готов к добровольному подчинению. Мой герой занимает определенную должность – он начальник Следственного комитета по области. Какой мой персонаж – эмоциональный, честный, правдолюб, герой или подлец, – на это должен ответить зритель, когда посмотрит сериал», — рассказал Максим Дрозд, исполнитель роли начальника Следственного комитета по области Сергачева.

В сериале также сыграли Серафима Рудакова, Иван Шарый, Анвар Либабов, Татьяна Самарина, Маргарита Бычкова и Елена Симонова. Екатерина Вуличенко, сыгравшая местную почтальоншу Светлану Величкину, «с большим удовольствием и интересом прочитала этот сценарий, как детектив, и, честно, до конца не знала, кто убийца и кто виноват. Узнав, какая команда собралась на съемках, поняла, что это не просто проект, а какой-то подарок для меня! Я очень люблю детективы, а сниматься в них – особое удовольствие. Потому что всегда можно попробовать какой-то новый характер, что-то интересное привнести. Героиня Ирины Пеговой называет мою Светлану "железной женщиной". На самом деле это не так, у нее все подчинено любви. И для своих родных она сделает все, что угодно. Возможно, именно поэтому и совершает какие-то ошибки. Я сама – мать подростка и прекрасно понимала, как это играть, как выстраивать эти отношения: что чувствуют подростки и что чувствуют родители».
№ 1
MJ2002 (Пермь)   18.10.2025 - 13:43
Хороший актерский состав. Сто пудов буду смотреть. Люблю детективы с запутанным сюжетом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
