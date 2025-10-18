Кино-Театр.Ру
М. Найт Шьямалан напомнит про шар судьбы из «Трассы 60»

18 октября
2025 год

Новости кино >>
18 октября 2025
М. Найт Шьямалан снимет сериал о «Магическом шаре 8» (Magic Ball 8). Создатель «Шестого чувства» выступит режиссером и сценаристом шоу, уточняет Variety.


«Работаю над этим уже пару лет... Кто участвует?» — написал Шьямалан в одной из социальных сетей, продемонстрировав публике первую страницу сценария с надписью «Магический шар 8, сезон 1, Пилотная серия».

Соавтором постановщика выступит Брэд Фэлчак, за производство отвечает Mattel Studios.

Читать интервью М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»
Знаменитая игрушка, напоминающая бильярдную «восьмерку», появилась на свет в 1946 году. При встряхивании шар «отвечает» на вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет». «Восьмерку» можно увидеть в «Трассе 60», «Истории игрушек», «Друзьях» и других популярных фильмах и сериалах.
