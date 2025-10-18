М. Найт Шьямалан напомнит про шар судьбы из «Трассы 60»

что почитать?

Алексей Серебряков, Елена Яковлева и Вячеслав Чепурченко снимаются в праздничном альманахе «Тюльпаны»

Кому же достался (не)счастливый лотерейный билет?

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»: Товарищ майор теперь не Черкасов

Лайфстайл

«После этого уже ничего не страшно»: Надежда Михалкова о критике и замечаниях отца

А также о любви к племянникам