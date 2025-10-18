М. Найт Шьямалан напомнит про шар судьбы из «Трассы 60»

М. Найт Шьямалан
снимет сериал о «Магическом шаре 8» (Magic Ball 8). Создатель «Шестого чувства
» выступит режиссером и сценаристом шоу, уточняет Variety
.
«Работаю над этим уже пару лет... Кто участвует?» —
написал Шьямалан в одной из социальных сетей, продемонстрировав публике первую страницу сценария с надписью «Магический шар 8, сезон 1, Пилотная серия»
.
Соавтором постановщика выступит Брэд Фэлчак
, за производство отвечает Mattel Studios.
Знаменитая игрушка, напоминающая бильярдную «восьмерку», появилась на свет в 1946 году. При встряхивании шар «отвечает» на вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет». «Восьмерку» можно увидеть в «Трассе 60
», «Истории игрушек
», «Друзьях
» и других популярных фильмах и сериалах.
