Джеймс Нортон прославит «ливерпульскую четверку»

18 октября
2025 год

18 октября 2025
Появились новые подробности об актерском составе тетралогии Сэма Мендеса, посвященной The Beatles. По информации Deadline, Джеймсу Нортону предстоит воплотить образ музыкального менеджера «ливерпульской четверки» Брайана Эпштейна.

Джеймс Нортон прославит «ливерпульскую четверку»
фото: deadline.com

Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, Джона ЛеннонаХаррис Дикинсон, Ринго СтарраБарри Кеоган, а Джорджа ХаррисонаДжозеф Куинн. Сирша Ронан предстанет в качестве Линды Маккартни. Мия Маккенна-Брюс заявлена в роли Морин Старки Тайгретт, первой жены Ринго. Эйми Лу Вуд сыграет Патти Бойд, бывшую супругу Харрисона, а Анна Савай — Йоко Оно.

Все четыре байопика о музыкантах легендарной британской группы выйдут в апреле 2028 года.
обсуждение >>
№ 5
Дарья С.П (Новосибирск)   20.10.2025 - 14:42
... да и то верно говорите, залог хорошей картины всегда же на плечах огромной команды) читать далее>>
№ 4
Мария_2191   19.10.2025 - 18:32
... Тут ещё дело в сюжетной линии и подаче материала, так что многое зависит от режиссёра и сценариста. читать далее>>
№ 3
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 13:02
... да и даже грим может не спасти, если они энергией не потянут роли) читать далее>>
№ 2
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 11:40
Четыре фильма про Битлз, уже что-то вообще за гранью реальности) но вот только Пол Мескал в роли Маккартни… пока даже не представляю, как он справится. А Барри Кеоган как Ринго, вот это вообще неожиданно,... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   18.10.2025 - 21:11
Некоторые парни совсем не похожи на музыкантов Битлов. Придется сильно работать над гримом. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
