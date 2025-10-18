Джеймс Нортон прославит «ливерпульскую четверку»

Появились новые подробности об актерском составе тетралогии Сэма Мендеса
, посвященной The Beatles. По информации Deadline
, Джеймсу Нортону
предстоит воплотить образ музыкального менеджера «ливерпульской четверки» Брайана Эпштейна.
Пола Маккартни
сыграет Пол Мескал
, Джона Леннона
— Харрис Дикинсон
, Ринго Старра
— Барри Кеоган
, а Джорджа Харрисона
— Джозеф Куинн
. Сирша Ронан
предстанет в качестве Линды Маккартни. Мия Маккенна-Брюс
заявлена в роли Морин Старки Тайгретт, первой жены Ринго. Эйми Лу Вуд
сыграет Патти Бойд, бывшую супругу Харрисона, а Анна Савай — Йоко Оно
.
Все четыре байопика о музыкантах легендарной британской группы выйдут в апреле 2028 года.
