Яакко Охтонен сыграет Иисуса в «Воскрешении Христа» Мэла Гибсона

Финн Яакко Охтонен («Последнее королевство
») получил роль Иисуса в дилогии Мэла Гибсона
«Воскрешение Христа», уверяет Variety
.
Более 20 лет назад титульный образ в «Страстях Христовых
» воплотил Джим Кэвизел
. Вместо Моники Беллуччи
, сыгравшей в первой части Марию Магдалину, появится кубинка Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата
»). В картине также сыграют Кася Смутняк
, Руперт Эверетт
, Риккардо Скамарчо
и Пьер Луиджи Пазино.
Cтудия Lionsgate планирует выпустить оба фильма в кинопрокат весной 2027 года.
