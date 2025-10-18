Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Яакко Охтонен сыграет Иисуса в «Воскрешении Христа» Мэла Гибсона

18 октября
2025 год

Новости кино >>
18 октября 2025
Финн Яакко Охтонен («Последнее королевство») получил роль Иисуса в дилогии Мэла Гибсона «Воскрешение Христа», уверяет Variety.

Яакко Охтонен сыграет Иисуса в «Воскрешении Христа» Мэла Гибсона
фото: consequence.net

Более 20 лет назад титульный образ в «Страстях Христовых» воплотил Джим Кэвизел. Вместо Моники Беллуччи, сыгравшей в первой части Марию Магдалину, появится кубинка Мариэла Гаррига («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»). В картине также сыграют Кася Смутняк, Руперт Эверетт, Риккардо Скамарчо и Пьер Луиджи Пазино.

Cтудия Lionsgate планирует выпустить оба фильма в кинопрокат весной 2027 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 16:54
Фильм обещает быть грандиозным и спорным. Во-первых интересно будет посмотреть на этого финского актера. Во-вторых трудно приставить Марию Магдалину в латиноамериканском образе. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.10.2025 - 18:55
Поменял всех. Раз не будет Кевизела зачем напрягаться. И вообще фильм слишком откровенный. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   19.10.2025 - 18:30
... Я лично не возлагаю надежд на Гибсона, с таким режиссёром не факт что фильм вообще окупится. читать далее>>
№ 3
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 13:00
... Так обычно начинаются, либо истории великого фурора или громкого провала, все посмотрим на итог)) читать далее>>
№ 2
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 11:32
Финн теперь Иисус?! Гибсон опять берет и шокирует. А Мариэла Гаррига вместо Беллуччи, интересно и как она сыграет Марию Магдалину, посмотрим) читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Страсти Христовы» получат сиквел
персоны
Моника БеллуччиМэл ГибсонДжим КэвизелРиккардо СкамарчоКася СмутнякРуперт Эверетт
фильмы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть перваяПоследнее королевствоСтрасти Христовы

фотографии >>
Яакко Охтонен сыграет Иисуса в «Воскрешении Христа» Мэла Гибсона фотографии
"Страсти Христовы" (2004)
"Страсти Христовы" (2004)
"Страсти Христовы" (2004)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Юрий Алексеев
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Алексеев.
Александр Киселев
17 октября ушёл из жизни сценарист, кинокритик Александр Киселев.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Казбек Кибизов
Евгения Козырева
Владимир Курцеба
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Элиане Жардини
Уильям Забка
Вигго Мортенсен
Найолл Мэттер
Джерри Орбах
Уильям Расс
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен