Леонардо ДиКаприо выступит продюсером биографической ленты о Беле Лугоши

Леонардо ДиКаприо
совместно со своей компанией Appian Way спродюсирует биографическую ленту о звезде «Золотого века» Голливуда Беле Лугоши
, сообщает Deadline
.
Сценаристами картины выступили авторы «Эда Вуда
» Ларри Карашевски и Скотт Александер. За прокатную судьбу фильма отвечает Universal.
Зрителям поведуют о молодости актера венгерского происхождения, его эммиграции из Венгрии, восхождении к славе в качестве звезды «Дракулы
» на Бродвее в конце 1920-х и киноадаптации 1931 года, а также о стремительном падении с небосклона после отказа от роли Монстра Франкенштейна
, которая досталась его будущему сопернику Борису Карлоффу
.
