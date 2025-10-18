Кино-Театр.Ру
Леонардо ДиКаприо выступит продюсером биографической ленты о Беле Лугоши

18 октября
2025 год

18 октября 2025
Леонардо ДиКаприо совместно со своей компанией Appian Way спродюсирует биографическую ленту о звезде «Золотого века» Голливуда Беле Лугоши, сообщает Deadline.

Сценаристами картины выступили авторы «Эда Вуда» Ларри Карашевски и Скотт Александер. За прокатную судьбу фильма отвечает Universal.

Зрителям поведуют о молодости актера венгерского происхождения, его эммиграции из Венгрии, восхождении к славе в качестве звезды «Дракулы» на Бродвее в конце 1920-х и киноадаптации 1931 года, а также о стремительном падении с небосклона после отказа от роли Монстра Франкенштейна, которая досталась его будущему сопернику Борису Карлоффу.
№ 7
ДаринаКароль   20.10.2025 - 18:33
... Конечно же нет, посмотрите хотя бы список его работ, начал продюсировать ещё в в 2004 году с фильма Авиатор, в котором и снялся) читать далее>>
№ 6
Макс Милиан   20.10.2025 - 18:25
... Он давно продюсер, со времен "Авиатора". читать далее>>
№ 5
vikapikaa (Самара)   20.10.2025 - 13:15
Обожаю и уважаю Леонардо. Талантливейший актер. Фильмы с ним - это что-то нереально крутое! Очень интересно будет посмотреть фильм, который он спродюсирует. Вот только вопрос: а это его первая продюсерская... читать далее>>
№ 4
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 12:56
... Вот тоже о этом задумалась, главное чтобы не стало всё это очередным громким провалом читать далее>>
№ 3
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 11:23
ДиКаприо и история Дракулы, интересно. но вот только Лугоши взлетел как звезда, а потом сгорел из-за одной роли… и вот как покажут его падение - трагедия ли это или просто голливудская жестокость, не прогорит... читать далее>>
