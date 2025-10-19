Сущность Камбербэтча, смоленские вампиры и Венеровский централ: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Мой сын»
В сети появился трейлер остросюжетного драматического фильма, рассказывающего о блестящем адвокате, которая ради хорошей жизни идёт на сделку с совестью. Её приёмный сын по-своему пытается вершить правосудие, и вскоре мать и ребёнок оказываются в открытом противостоянии. Роли в фильме исполнили Юлия Снигирь
, Леон Кемстач
, Павел Табаков
, Алексей Филимонов
, Яна Сексте
, Юрий Чурсин
и другие.
«Мой сын»
«Домовёнок Кузя 2»
19 марта в кинопрокат выходит продолжение волшебной сказки о приключениях домовёнка Кузи. По сюжету уже знакомые герои объединятся с загадочной гостьей, чтобы защитить мир от могущественного Кощея (Иван Охлобыстин
). К своим ролям вернутся Сергей Бурунов
, Гарик Харламов
, Екатерина Стулова
, София Петрова
, Марк Богатырёв
, Женя Малахова
, Олег Комаров
, Алексей Гаврилов
и Марк Андреасян
.
«Домовёнок Кузя 2»
«Ветер»
Состоялась премьера трейлера мистического роуд-муви о силе мужской любви. Картина Сергея Члиянца
(продюсер «Бумера
») была признана лучшим российским дебютом на фестивале «Дух огня». В мире фильма разворачивается история рыбака Ивана Морозова, который оставляет дома молодую жену и отправляется в путь за добычей в компании случайного попутчика. Эта поездка изменит его судьбу навсегда.
«Ветер». Трейлер №2
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Душегубы. 1989»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал официальный трейлер второго сезона ретродетектива
. Следователю по особо важным делам Леониду Ипатьеву предстоит выяснить, как между собой связаны череда страшных убийств, совершенных в 1984-м, и жуткое происшествие в 1989 году. Главные роли в сериале исполнили Сергей Марин
, Максим Стоянов
, Зоя Бербер
, Сергей Епишев
, Дарья Урсуляк
и Евгений Харитонов
.
«Душегубы. 1989»
«Кибердеревня», 2 сезон
Свежий трейлер получил новый сезон научно-фантастической комедии
«Кинопоиска». События продолжения развернутся спустя год: марсианский фермер Николай (Сергей Чихачёв
) отбывает наказание в Венеровском централе, но ему удается сбежать оттуда благодаря Робогозину (озвучка Сергея Бурунова
). Затем герои отправляются в большое путешествие по Солнечной системе.
«Кибердеревня-2». Трейлер №2
«Вампиры средней полосы», 3 сезон
Онлайн-кинотеатр Start выпустил тизер-трейлер финального сезона комедийного фэнтези
про смоленскую нечисть. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга ждёт необычного ребёнка, но только Жан замечает странности в её беременности. Грядёт битва, равной которой ещё не было. Или у деда Славы получится решить проблему бескровно?
«Вампиры средней полосы-3»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Орден цветов»
Стриминг кино viju показал трейлер костюмированной китайской фэнтези-дорамы. После трагедии, лишившей её знатного положения и оставившей уродливый шрам на лице, Янь Цайвэй ведёт скромную жизнь, пока неожиданное столкновение с призраками прошлого не возвращает её в водоворот дворцовых интриг. Кроме того, она меняется телами с заклятой соперницей — и это ещё не самое шокирующее!
«Орден цветов»
«Стометровка»
В сети состоялась премьера локализованного тизер-трейлера спортивной аниме-драмы, в основе сюжета которой лежит история талантливого бегуна Тогаси, которому нет равных в спринте. Всё меняется с появлением Комии — упорного новичка без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество, и спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто же действительно быстрее.
«Стометровка». Тизер-трейлер
«Астрал. 13 инкарнаций зла»
Кинопрокатная компания World Pictures сообщает о выходе в российский прокат корейского мистического хоррора, переосмысляющего тему экзорцизма и веры через призму азиатской культуры. Фильм соединяет католическую символику и шаманские ритуалы, создавая редкое для жанра сочетание мистики, философии и эмоциональной драмы. В главных ролях — Сон Хе Гё
и Чон Ё Бин
.
«Астрал: 13 инкарнаций зла»
«Старуха с ножом»
Экшн-триллер о феноменальном киллере со шпилькой для волос стартует в российском прокате 30 октября. Она — виртуозный киллер, и вот уже много лет подряд отправляет на тот свет отбросов общества с помощью шпильки для волос. Но однажды охоту открывают на неё саму — и всё указывает на то, что убийца как-то связан с её прошлым… По роману южнокорейской писательницы Гу Бён Мо.
«Старуха с ножом»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Сущность»
Психологический триллер с Бенедиктом Камбербэтчем
в главной роли обзавёлся русскоязычным трейлером. По сюжету талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.
«Сущность»
«Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил официальный трейлер готического хоррора, созданного по рассказу из сборника «Призраки ХХ века» Джо Хилла
— писателя и сына Стивена Кинга
. Лента расскажет о сыновьях Абрахама Ван Хельсинга, выросших в атмосфере строгости и запретов. Со временем они открывают ужасающую правду: их судьба неразрывно связана с именем Дракулы и кровавым наследием.
«Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
«Айрис»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» поделился трейлером британского триллера от создателя «Лютера
» Нила Кросса
. Главная героиня сериала (Ниам Алгар
) ведёт двойную жизнь: днём она находит и блокирует опасный контент в интернете, а по вечерам решает сложные загадки и взламывает коды. Так она натыкается на бизнесмена (Том Холландер
), из-за которого ей приходится бежать в Италию.
«Айрис»
«Поймать монстра»
Вышел трейлер фантастического триллера режиссёра Брайана Фуллера
(«Ганнибал
»). Десятилетняя Аврора нанимает своего соседа (Мадс Миккельсен
), чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего её семью. Подозревая, что её родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.
«Поймать монстра»
«Побег из плена»
27 ноября на больших экранах появится один из самых ожидаемых экшенов года, снятый в духе классических американских боевиков. Командир авиакрыла британских ВВС (Скотт Эдкинс
) оказывается в филиппинском лагере для военнопленных, где узников заставляют участвовать в смертельных боях. Райт становится последней надеждой для своих товарищей, мечтающих выбраться из плена.
«Побег из плена»
