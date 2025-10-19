Кино-Театр.Ру
Милли Бобби Браун научится разговаривать с призраками

19 октября
2025 год

19 октября 2025
Милли Бобби Браун после финала «Очень странных дел» продолжит сотрудничество с Netflix. Согласно Deadline, актриса получила главную роль в мистическом сериале «Призма» (Prism).

Милли Бобби Браун научится разговаривать с призраками
фото: joblo.com

Зрителей ожидает история Кэсси, обладающей способностью общаться с призраками. Героиня должна раскрыть причину недавно обнаруженного феномена, из-за которого по всему миру стали часто появляться непрошенные гости из потустороннего мира, пока не стало слишком поздно..

Обязанности шоураннера взял на себя Итан Фрэнкел («Бесстыжие»). В продюсерскую команду вошли Энтони и Джо Руссо, Рэйчел Броснахэн и сама Браун.
№ 5
ДаринаКароль   20.10.2025 - 18:06
... От того она и продюссирует на пару с остальными будущий сериал. читать далее>>
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 16:50
Не удивительно, что ей дали эту роль. Она ведь уже имеет опыт съемки в мистическом фильме. Мне кажется это будет не просто ужастик, а что-то атмосферное. Интересно будет посмотреть на работу семейного... читать далее>>
№ 3
vikapikaa (Самара)   20.10.2025 - 13:12
Ой, терпеть не могу эту актрису... Уж простите меня те, кто является ее поклонником. Талантом особо не блещет. Не зря она является одной из самых нелюбимых звезд у продюсеров и режиссеров в Голливуде. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   19.10.2025 - 18:52
... скорее всего. врятли идея Руссо пришла в голову и они не знали о существовании старого фильма. читать далее>>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   19.10.2025 - 12:18
Новая версия "Говорящей с призраками"?! читать далее>>
Всего сообщений: 5
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Рэйчел Броснахэн
