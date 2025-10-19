Милли Бобби Браун научится разговаривать с призраками

Милли Бобби Браун
после финала «Очень странных дел
» продолжит сотрудничество с Netflix. Согласно Deadline
, актриса получила главную роль в мистическом сериале «Призма» (Prism).
Зрителей ожидает история Кэсси, обладающей способностью общаться с призраками. Героиня должна раскрыть причину недавно обнаруженного феномена, из-за которого по всему миру стали часто появляться непрошенные гости из потустороннего мира, пока не стало слишком поздно..
Обязанности шоураннера взял на себя Итан Фрэнкел («Бесстыжие
»). В продюсерскую команду вошли Энтони
и Джо Руссо
, Рэйчел Броснахэн
и сама Браун.
