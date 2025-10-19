Сухейла Якуб и Хантер Дуэн сожгли «Зловещих мертвецов»

Завершились съемки хоррора «Зловещие мертвецы: Сожжение» от студии Paramount Pictures, сообщает Empire
.
В новой части популярной серии сыграли Сухейла Якуб
, Хантер Дуэн
, Люсианна Бьюкенен
и Тэнди Райт. За постановку отвечает режиссер Себастьен Ваничек
. Создатели оригинальной трилогии Сэм Рэйми
и Брюс Кэмпбелл
выступают в качестве продюсеров вместе с Ли Кронином
. Съемки длились 11 недель. О сюжете пока ничего неизвестно.
Лента выйдет в мировой прокат 24 июля 2026 года. Предыдущая часть «Зловещих мертвецов
» с подзаголовком «Восстание
» порадовала зрителей в 2023-м.
обсуждение >>