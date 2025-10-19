Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сухейла Якуб и Хантер Дуэн сожгли «Зловещих мертвецов»

19 октября
2025 год

Новости кино >>
19 октября 2025
Завершились съемки хоррора «Зловещие мертвецы: Сожжение» от студии Paramount Pictures, сообщает Empire.


В новой части популярной серии сыграли Сухейла Якуб, Хантер Дуэн, Люсианна Бьюкенен и Тэнди Райт. За постановку отвечает режиссер Себастьен Ваничек. Создатели оригинальной трилогии Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл выступают в качестве продюсеров вместе с Ли Кронином. Съемки длились 11 недель. О сюжете пока ничего неизвестно.

Лента выйдет в мировой прокат 24 июля 2026 года. Предыдущая часть «Зловещих мертвецов» с подзаголовком «Восстание» порадовала зрителей в 2023-м.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Lomova_E (Шахты)   21.10.2025 - 13:18
Кровавый юмор, динамичный сюжет и мистическая атмосфера - все как мы любим! А новые имена могут принести свежий взгляд на историю. Но интересно, на сколько новая часть будет связана с предыдущими фильмами? читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   20.10.2025 - 19:13
Фак... Трейлер просто крутейший! Посмотрела, и прям мурашки по коже. Безумно хочется уже посмотреть! Как жаль, что выйдет фильм еще не скоро... Чеееерт... читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   20.10.2025 - 18:03
Немного не поняла - фильм уже отснят? А почему тогда премьера аж больше чем через полгода? читать далее>>
№ 2
vikapikaa (Самара)   20.10.2025 - 13:13
Ну конечно, как же без Хантера Дуэйна... Этих лгбт-актеров везде пихают. Не удивлюсь, если умудрятся в зомби-тематику впихнуть гейчиков. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   19.10.2025 - 18:26
Что там можно наснимать за 2,5 месяца? Не знаю даже, "зловещие мертвецы" не зашли мне с первой же части. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Зловещих мертвецов» превратят в мультсериал
Появились подробности о новой части «Зловещих мертвецов»
Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов»
персоны
Люсианна БьюкененСебастьен ВаничекХантер ДуэнЛи КронинБрюс КэмпбеллСэм РэймиСухейла Якуб
фильмы
Восстание зловещих мертвецовЗловещие мертвецыЗловещие мертвецы 2Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы

фотографии >>
Сухейла Якуб и Хантер Дуэн сожгли «Зловещих мертвецов» фотографии
"Зловещие мертвецы" (1981)
"Зловещие мертвецы 2" (1987)
"Восстание зловещих мертвецов" (2023)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Юрий Алексеев
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Алексеев.
Иван Безбородов
С опозданием стало известно, что в конце сентября ушёл из жизни актёр Иван Безбородов.

День рождения >>

Ярослав Воронцов
Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Анастасия Литвинова (III)
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Эверетт МакГилл
Эндрю Скотт
Бланка Суарес
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram