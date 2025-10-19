Съемки фильма про Элой запланированы на 2026 год

Съемки киноадаптации видеоигры Horizon Zero Dawn начнутся в 2026 году, уверяет Game Post
.
Подробности о грядущем фильме вскрылись на судебном процессе Sony против китайской корпорации Tencent. Поводом для разбирательства послужила игра Light of Motiram, в которой юристы японской компании усмотрели плагиат Horizon Zero Dawn.
«Мы разрабатываем фильм по мотивам Horizon в партнерстве с Columbia Pictures. У нас уже есть рабочий сценарий, и мы активно ищем режиссера. Съемки запланированы на 2026 год, а релиз — на 2027-й. Этот фильм с живыми актерами — продолжение недавнего сотрудничества Columbia Pictures и PlayStation Productions над картинами "Анчартед: На картах не значится" и "Гран Туризмо"», —
заявил под присягой глава подразделения PlayStation Productions Асад Кизилбаш.
События игровой дилогии, разработанной нидерландской студией Guerrilla Games, разворачиваются в XXXI веке в постапокалиптической Америке. Главная героиня — молодая девушка-изгой Элой — случайно находит технологии древнего прошлого и узнает множество тайн о своем мире. Первая часть серии вышла в 2017-м. Эшли Берч
подарила свой голос Элой, а моделью послужила голландская актриса Ханна Хукстра. В образе загадочного Сайласа предстал Лэнс Реддик
. Спустя пять лет на свет появился сиквел Horizon Forbidden West с участием Кэрри-Энн Мосс
и Анджелы Бассетт
.
