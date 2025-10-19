Кино-Театр.Ру
Съемки фильма про Элой запланированы на 2026 год

19 октября
2025 год

19 октября 2025
Съемки киноадаптации видеоигры Horizon Zero Dawn начнутся в 2026 году, уверяет Game Post.

Съемки фильма про Элой запланированы на 2026 год
фото: happygamer.com

Подробности о грядущем фильме вскрылись на судебном процессе Sony против китайской корпорации Tencent. Поводом для разбирательства послужила игра Light of Motiram, в которой юристы японской компании усмотрели плагиат Horizon Zero Dawn.

«Мы разрабатываем фильм по мотивам Horizon в партнерстве с Columbia Pictures. У нас уже есть рабочий сценарий, и мы активно ищем режиссера. Съемки запланированы на 2026 год, а релиз — на 2027-й. Этот фильм с живыми актерами — продолжение недавнего сотрудничества Columbia Pictures и PlayStation Productions над картинами "Анчартед: На картах не значится" и "Гран Туризмо"», — заявил под присягой глава подразделения PlayStation Productions Асад Кизилбаш.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Создатели еще не проводили кастинг, а потому можно пока погадать, кому достанется роль Элой. Софии Лиллис? Сэди Синк? Или Белле Рэмси?

События игровой дилогии, разработанной нидерландской студией Guerrilla Games, разворачиваются в XXXI веке в постапокалиптической Америке. Главная героиня — молодая девушка-изгой Элой — случайно находит технологии древнего прошлого и узнает множество тайн о своем мире. Первая часть серии вышла в 2017-м. Эшли Берч подарила свой голос Элой, а моделью послужила голландская актриса Ханна Хукстра. В образе загадочного Сайласа предстал Лэнс Реддик. Спустя пять лет на свет появился сиквел Horizon Forbidden West с участием Кэрри-Энн Мосс и Анджелы Бассетт.
№ 9
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 20:57
... Согласна, я даже не могу вспомнить хоть одного названия для примера. Хотя возможно про Майнкрафт в этом году. читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   23.10.2025 - 20:04
Фильмы по играм неудачны. Мягко скажу. 2-3 из 20 это провал. А в них много денег вкачивают и на ветер. читать далее>>
№ 7
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:40
... Да вряд ли будет эффект ВАУ, вот серьезно... Вспомните игры, перенесенные на экран, которые реально побили рейтинги. Ну нет таких. Вот когда игру мутят по фильму/сериалу - это другое дело. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 20:21
Грандтуризмо и сказка со сложным названием не очень, мягко говоря. Понятно в каком ключе снимает компания. читать далее>>
№ 5
Angelika77   21.10.2025 - 20:02
Перенести игру на большой экран так, чтобы зрители, а особенно геймеры, сказали ВАУ - ух, серьёзно надо потрудиться. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Скорбим

Александр Олейников
24 января ушёл из жизни режиссёр, продюсер Александр Олейников.
Анда Зайце
23 января ушла из жизни актриса Анда Зайце.
Елена Торшина
23 января ушла из жизни актриса Елена Торшина.
Гасан Тутунов
21 января ушёл из жизни оператор Гасан Тутунов.
Виталий Солодуненко
20 января ушёл из жизни актёр Виталий Солодуненко.
Зара Арамян
17 января ушла из жизни актриса, телеведущая Зара Арамян.

Анна Банщикова
Алексей Инжеватов
Татьяна Казючиц
Анжелика Каширина
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Карин Виар
Зигмунт Кенстович
Настасья Кински
Майкл Онткин
Даниэль Отёй
Пабло Поли
Твин Пикс: Сквозь огонь
детектив, драма, мистика, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, 1992
Левша
детектив, научная фантастика, приключения
Россия, 2025
Кинопроба
драма, мелодрама, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 1999
Школа Бабы Яги
сказка
Россия, 2024
Яйцо ангела
драма, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
Япония, 1985
Как стать миллиардером
комедия
США, 2024
Сезон охоты
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2025
Верни меня из мёртвых
фильм ужасов
Италия, 2025
Воскрешение
военный фильм, драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер, фильм ужасов
Китай, Франция, 2025
Любовный переполох
комедия, мелодрама, фэнтези
Нидерланды, 2025
Флибубу
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Финляндия, Польша, Малайзия, Франция, 2025
Блокадные судьбы
военный фильм, драма
Россия, 2025
