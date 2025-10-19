Кино-Театр.Ру
Джону Литгоу исполнилось 80 лет

19 октября
2025 год

19 октября 2025
Сегодня, 19 октября, исполнилось 80 лет популярному американскому актеру, продюсеру, сценаристу, писателю и музыканту Джону Литгоу.

фото: кадр из фильма «Скалолаз»

Джон Артур Литгоу родился 19 октября 1945 года в Рочестере, штат Нью-Йорк, в семье бывшей актрисы Сары Джейн Прайс и театрального режиссера и продюсера Артура Вашингтона Литгоу Третьего. В Гарварде изучал историю и литературу, получил почетную степень бакалавра. Театром заинтересовался в университете, по окончании которого получил Фулбрайтовскую стипендию и продолжил актерское образование в Лондонской академии музыки и драматического искусства. По возвращении из Лондона начал выступать на Бродвее — в 1973-м его талант по достоинству оценили премией «Тони». Спустя почти 30 лет, в 2002-м, стал обладателем «Тони» как лучший актер мюзикла за роль Джея Джея Хансекера в постановке, созданной по мотивам фильма «Приятный запах успеха». В 2005-м актера избрали в Американский театральный Зал славы. Тогда же он вновь был номинирован на «Тони» как лучший актер за работу в мюзикле «Отпетые мошенники». С 2008-го по 2009-й играл Джо Келлера в бродвейской постановке пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья».

В кино Джон дебютировал в 1972-м, сыграв в картине «Сделка, или Блюз о потерянной сумке с сорока кирпичами по пути из Беркли в Бостон». Спустя десять лет его ждала номинация на «Оскар» за роль в экранизации знаменитого романа Джона Ирвинга «Мир по Гарпу», в 1983-м — новая номинация, за «Язык нежности». Неоднократно сотрудничал с режиссером Брайаном Де Пальмой. Впервые они встретились на съемочной площадке «Наваждения», затем последовали «Прокол» и «Воспитание Каина». На телевидении прославился благодаря сериалу «Третья планета от Солнца», стартовавшему в 1996-м. В 2010-м получил «Золотой глобус» и «Эмми» за роль серийного убийцы «Троицы» — Артура Митчелла — в четвертом сезоне сериала «Декстер». К этому образу он впоследствии вернулся в «Новой крови» и «Воскрешении».

Читать Убей меня, Декстер, убей! 24 самых ярких противника судмедэксперта-маньяка
На счету мастера более 140 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Весь этот джаз», «Сумеречная зона», «Космическая одиссея 2010», «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении», «Санта Клаус», «Гарри и Хендерсоны», «Рикошет», «Дело о пеликанах», «Скалолаз», «Принцесса Карабу», «Последний рыцарь», «Жизнь и смерть Питера Селлерса», «Шопоголик», «Восстание планеты обезьян», «Интерстеллар», «Расплата», «Корона», «Старик», «Убийцы цветочной луны» и «Конклав». Голосом Литгоу говорят персонажи «Шрэка» и других мультфильмов. В будущем ожидается его появление в качестве Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер».

Лауреат более 30 престижных наград, среди которых два «Золотых глобуса», шесть «Эмми», «Сатурн», приз фестиваля в Палм-Спрингс и четыре премии Гильдии киноактеров США. В 2001-м имя Джона Литгоу было увековечено звездой на Аллее славы.
№ 9
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:41
... Как минимум ждем его в новой адаптации "Гарри Поттера" в роли профессора Дамблдора. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 22:10
С таким энтузиазмом и любовью к профессии, думаю мы увидим ещё не одну роль Джона на экране. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   21.10.2025 - 20:27
С юбилеем человека-легенду! Спасибо за все ваши незабываемые роли. читать далее>>
№ 6
Мишель Ангельская (Омск)   20.10.2025 - 19:09
Поздравляю с наступившим 80-летием! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Актер шикарный. Я его помню по нескольким сезонам ситкома "Как я встретил вашу маму":) Кто шарит, тот молодец. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   20.10.2025 - 18:01
Я думаю, что с Джона Литгоу выйдет хороший директор Хогвартса)) С юбилеем) читать далее>>
Джанет Мактир досталась роль Минервы Макгонагалл в новой экранизации «Гарри Поттера»
Джон Литгоу наймёт Перри Мэйсона
