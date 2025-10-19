Джону Литгоу исполнилось 80 лет

Сегодня, 19 октября, исполнилось 80 лет популярному американскому актеру, продюсеру, сценаристу, писателю и музыканту Джону Литгоу.
фото: кадр из фильма «Скалолаз»
Джон Артур Литгоу родился 19 октября 1945 года в Рочестере, штат Нью-Йорк, в семье бывшей актрисы Сары Джейн Прайс и театрального режиссера и продюсера Артура Вашингтона Литгоу Третьего. В Гарварде изучал историю и литературу, получил почетную степень бакалавра. Театром заинтересовался в университете, по окончании которого получил Фулбрайтовскую стипендию и продолжил актерское образование в Лондонской академии музыки и драматического искусства. По возвращении из Лондона начал выступать на Бродвее — в 1973-м его талант по достоинству оценили премией «Тони». Спустя почти 30 лет, в 2002-м, стал обладателем «Тони» как лучший актер мюзикла за роль Джея Джея Хансекера в постановке, созданной по мотивам фильма «Приятный запах успеха». В 2005-м актера избрали в Американский театральный Зал славы. Тогда же он вновь был номинирован на «Тони» как лучший актер за работу в мюзикле «Отпетые мошенники». С 2008-го по 2009-й играл Джо Келлера в бродвейской постановке пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья».
В кино Джон дебютировал в 1972-м, сыграв в картине «Сделка, или Блюз о потерянной сумке с сорока кирпичами по пути из Беркли в Бостон». Спустя десять лет его ждала номинация на «Оскар» за роль в экранизации знаменитого романа Джона Ирвинга «Мир по Гарпу», в 1983-м — новая номинация, за «Язык нежности». Неоднократно сотрудничал с режиссером Брайаном Де Пальмой. Впервые они встретились на съемочной площадке «Наваждения», затем последовали «Прокол» и «Воспитание Каина». На телевидении прославился благодаря сериалу «Третья планета от Солнца», стартовавшему в 1996-м. В 2010-м получил «Золотой глобус» и «Эмми» за роль серийного убийцы «Троицы» — Артура Митчелла — в четвертом сезоне сериала «Декстер». К этому образу он впоследствии вернулся в «Новой крови» и «Воскрешении».
Лауреат более 30 престижных наград, среди которых два «Золотых глобуса», шесть «Эмми», «Сатурн», приз фестиваля в Палм-Спрингс и четыре премии Гильдии киноактеров США. В 2001-м имя Джона Литгоу было увековечено звездой на Аллее славы.
обсуждение >>