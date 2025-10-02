Выжить любой ценой: трейлер мрачного фэнтези «Адский рай», которое вернется зимой

Продолжение темного фэнтези «Адский рай
» стартует в январе 2026 года на японском телевидении, а также на платформах Amazon Prime Video
и Netflix
. Трейлер намекает на грядущие испытания: героев ждут смертельные ловушки, безжалостные схватки и неожиданные повороты, которые изменят их судьбу. Что было в предыдущем ролике, вспоминаем здесь
.
«Адский рай». 2 сезон. Трейлер на японском языке
Приговоренный к казни ниндзя-отступник Габимару
вместе с другими осужденными и их персональными надзирателями отправляется на некий остров в поисках эликсира бессмертия. Экспедиция быстро превращается в борьбу за выживание с необычными флорой и фауной таинственной местности. Во втором сезоне нукэнин
с товарищами продолжает путь и достигает резиденции Тэнсенов — всесильных существ, правящих этими гиблыми землями. Чтобы остаться в живых, смертники и палачи вынуждены объединить усилия: без взаимопомощи шансов нет. Тем временем сёгунат направляет на остров новый отряд во главе с Сюгэном Ямадой Асаэмоном. Среди прибывших оказывается представители клана, связанного с прошлым Габимару.
«Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Постановкой вновь руководит Каори Макита
(«Банановая рыба
», «Роза Версаля. Фильм
»), а студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») и дальше отвечает за производство. Протагониста, как и прежде, озвучивает Тиаки Кобаяси
(титульный школьный красавец
из «Любовной болезни Хананои
»).
Сэйю новых палачей из рода Ямада Асаэмон:
Сюгэн — Рёта Судзуки
(близнецы Ванима
из «Блю Лока
»).
Дзикка — Кодзи Юса
(Окен
из «Рейтинга короля
»).
Киёмару — Маая Утида
(Сэйка Идзити
из «Рок-тихони!
»).
Исудзу — Саяка Охара
(Титания
из «Невесты чародея
»).
В ноябре вселенную «Адского рая» расширит Paradise Battle
— первая видеоигра по мотивам серии. Это survival-RPG для iOS, Android и Windows. Геймеров ждут новые полностью озвученные сцены и альтернативные сюжетные ветви, недоступные в аниме. За историю отвечает сценарист шоу Акира Киндаити
(«Ниндзя Камуи
», «Дороро
»).
