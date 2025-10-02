Кино-Театр.Ру
Выжить любой ценой: трейлер мрачного фэнтези «Адский рай», которое вернется зимой

2 октября
2025 год

2 октября 2025
Продолжение темного фэнтези «Адский рай» стартует в январе 2026 года на японском телевидении, а также на платформах Amazon Prime Video и Netflix. Трейлер намекает на грядущие испытания: героев ждут смертельные ловушки, безжалостные схватки и неожиданные повороты, которые изменят их судьбу. Что было в предыдущем ролике, вспоминаем здесь.

«Адский рай». 2 сезон. Трейлер на японском языке

Приговоренный к казни ниндзя-отступник Габимару вместе с другими осужденными и их персональными надзирателями отправляется на некий остров в поисках эликсира бессмертия. Экспедиция быстро превращается в борьбу за выживание с необычными флорой и фауной таинственной местности. Во втором сезоне нукэнин с товарищами продолжает путь и достигает резиденции Тэнсенов — всесильных существ, правящих этими гиблыми землями. Чтобы остаться в живых, смертники и палачи вынуждены объединить усилия: без взаимопомощи шансов нет. Тем временем сёгунат направляет на остров новый отряд во главе с Сюгэном Ямадой Асаэмоном. Среди прибывших оказывается представители клана, связанного с прошлым Габимару.

Читать «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Постановкой вновь руководит Каори МакитаБанановая рыба», «Роза Версаля. Фильм»), а студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила») и дальше отвечает за производство. Протагониста, как и прежде, озвучивает Тиаки Кобаяси (титульный школьный красавец из «Любовной болезни Хананои»).

Сэйю новых палачей из рода Ямада Асаэмон:

Сюгэн — Рёта Судзуки (близнецы Ванима из «Блю Лока»).
Дзикка — Кодзи Юса (Окен из «Рейтинга короля»).
Киёмару — Маая Утида (Сэйка Идзити из «Рок-тихони!»).
Исудзу — Саяка Охара (Титания из «Невесты чародея»).

Выжить любой ценой: трейлер мрачного фэнтези «Адский рай», которое вернется зимой

В ноябре вселенную «Адского рая» расширит Paradise Battle — первая видеоигра по мотивам серии. Это survival-RPG для iOS, Android и Windows. Геймеров ждут новые полностью озвученные сцены и альтернативные сюжетные ветви, недоступные в аниме. За историю отвечает сценарист шоу Акира КиндаитиНиндзя Камуи», «Дороро»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о других японских мультфильмах, чей сюжет разворачивается в эпоху Эдо, или интересных деталях «Адского рая».
№ 6
Ангелина_Сокол   6.10.2025 - 20:41
... Я думаю, что вторым сезоном дело не закончится - по любому будет и третий, и четвёртый, если спонсоры проплатят. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 19:35
Надеюсь, второй сезон глубже исследует эту вынужденную связь и моральные дилеммы персонажей. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 19:27
Как всегда нужно начинать с первого сезона. читать далее>>
№ 3
Angelika77   3.10.2025 - 21:27
Одно только название чего стоит - "Адский рай", оригинально точно. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   2.10.2025 - 20:40
Что мне всегда нравится в таких анимэ, так это музыка и картинка. Но сюжеты иногда такие, что просто на голову не натянешь. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
