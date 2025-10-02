Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»

что почитать?

Варвара Щербакова и Илья Коробко в роуд-муви Оксаны Лахно

Развод на дороге: «По-братски» — неожиданная трагикомедия о семейных узах

Оба фильма собрали в прокате по миллиарду

«Простоквашино» и «Буратино» стали новыми миллиардерами 2026 года

Актёр замечает в себе проблески мудрости

«Главная моя внутренняя победа – научиться себя контролировать»: Павел Прилучный о самоконтроле и семье

Постановщица «Что-то не так с Кевином» исследует постнатальную депрессию

Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс, сразивший Канны

Главная тема

Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

85 лет самому известному режиссеру аниме! За что мы его так любим?