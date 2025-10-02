Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»

2 октября
2025 год

Новости кино >>
2 октября 2025
Завершились съемки второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», который получил название «Ландыши. Вторая весна». Его премьера состоится в начале следующего года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru. К своим ролям вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. В новом сезоне к проекту присоединятся Дмитрий Блохин и рэпер ST (Александр Степанов), сообщает пресс-служба платформы.

Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Второй сезон откроет новую главу в истории героев. Катю ждут серьезные испытания: распад группы «Ландыши», интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Несмотря на то, что персонаж Сергея Городничего появляется на некоторых уже обнародованных кадрах второго сезона, создатели продолжают держать интригу, вернется ли он в сюжет по-настоящему или останется лишь в снах и мечтах Кати.

«Мы завершили съемки второго сезона. Он был очень эмоциональным, насыщенным и для меня оказался гораздо сложнее, чем первый. Теперь остается только ждать премьеры. Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-прежнему делали это честно и искренне. И очень ждем встречи с вами, дорогие зрители, на экранах. Запасайтесь платочками», — говорит Ника Здорик.

Музыка вновь станет особым героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. Для второго сезона специально написано 10 оригинальных саундтреков, а всего в сериале прозвучит около 40 треков. В проекте будут как исполнители из первого сезона — Женя Трофимов, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA и др., так и новые артисты. Так, в сентябре состоялась премьера песни Ильи Аноприева «Родина», которая станет одним из саундтреков второго сезона.

Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Производством второго сезона занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала «Ландыши. Вторая весна» выступает клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект является дебютом в кино.

«Для меня, как дебютанта, съемки были одновременно сложной и интересной задачей. Мы снимали в самых разных условиях и локациях. Это был настоящий вызов и огромный опыт, который многому меня научил. Теперь я, кажется, не только снимать в танке могу, но даже управлять им. Во втором сезоне музыки будет больше, и она будет встроена в историю иначе. Это не сериал-мюзикл, мы придумали свой оригинальный жанр с клипами. Думаю, зрителям будет увлекательно наблюдать за тем, как музыка переплетается с историей героев», — добавляет режиссер.

Съемки продолжения длились почти 4 месяца и проходили в Вологде, Москве, Казани и других городах. Работа велась в самых разных локациях: в полях, горах, морях — и под водой, и над, а также на взлетно-посадочной полосе, в глубоководном бассейне, военном гарнизоне и в самых необычных точках Москвы. Группа преодолела более 13 тысяч километров в поисках самых живописных мест — это как путь от Москвы до экватора и обратно.

«Мы сделали второй сезон еще более непредсказуемым, и зрителю будет сложно предугадать, что произойдет дальше. Его ждет много эмоциональных и драматических моментов, а также совершенно неожиданные сюжетные повороты. Съемки тоже стали сложнее: мы работали в самых разных и сложных локациях. Но главное — наш сериал по-прежнему про любовь и искренность. Мы хотим, чтобы зрители смеялись, переживали вместе с нашими героями и ощущали тепло их историй», — отмечает автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.

Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Третьего августа на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» была снята масштабная сцена при участии реальных зрителей, среди которых были поклонники сериала. В ходе съемок был установлен рекорд «Самая массовая сцена в истории российского сериала», который был подтвержден Международной Книгой Рекордов INTERRECORD и внесен в Реестр рекордов России. Согласно официальным данным, в съемках этой сцены приняли участие более 33 тысяч человек. Съемки второго сезона велись одновременно двумя съемочными группами параллельно на разных локациях, чтобы ускорить процесс и как можно скорее представить зрителям новые серии.

Первый сезон «Ландышей» стал настоящим культурным феноменом — с момента премьеры в январе 2025 года он набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах, вызвав широкий общественный отклик по всей стране. Зрительский рейтинг на Wink.ru по-прежнему держится на отметке 9,5, а на «Кинопоиске» составляет 8,25, проект получил там более 770 тысяч оценок. Телевизионную премьеру на СТС посмотрели 13 миллионов зрителей.

Сериал занял первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и 1 квартала 2025 года. Кроме того, согласно исследованию Кино-Театр.Ру, второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов нынешнего сезона.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Ани харадж   12.10.2025 - 13:31
Ой чувствую не надо мне его смотреть, а то расстрогаюсь ещё. Все-таки втройне сезон Ландышей, мало ли читать далее>>
№ 7
надежда паттайя25 (г Красноярск)   10.10.2025 - 17:57
Не смотрела первый сезон. Стоит смотреть второй? Или сначала посмотреть первый, а потом уже второй? Или, если первый не понравится, второй можно не смотреть? Или начать все-таки со второго, я всё пойму? читать далее>>
№ 6
Тульский парень   7.10.2025 - 19:51
Интересно, что привнесут в сериал новые актеры, особенно ST. Его участие это неожиданный, но любопытный ход. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   6.10.2025 - 20:42
... Начинала смотреть первый сезон и бросила. Много музыки, которая мне не понравилась. Здорик та ещё "актриса" - правильно открывать рот не умеет. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 18:17
Ну не знаю зачем Здорик посоветовала запасаться платочками - в первом сезоне я ни разу не всплакнула. Сомневаюсь, что второй что-то изменит. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Сергей Городничий впервые стал отцом
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
Продолжения «Первого отдела», «Ландышей» и «Вампиров средней полосы» стали самыми ожидаемыми сериалами сезона
«Ландыши» установили рекорд по съемкам самой массовой сцены в истории отечественных сериалов
«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях
«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку
«Предлагали 15 миллионов за мои яйцеклетки»: Ника Здорик рассказала о самых диких предложениях
«От этих ролей отказались 250 артистов»: Ника Здорик о сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
Поиск по меткам
wink
персоны
STИван Алексеев (IV)Даня АндрущукСтанислав БелослудцевДмитрий БлохинВероника ВасантСергей ГородничийНика ЗдорикЕвгений КоряковскийВалерия ЛанскаяИрина ПаутоваЮрий СапроновДенис СтепановВладимир ТяптушкинИлья ШпотаЕкатерина Эссен
фильмы
Ландыши. Вторая веснаЛандыши. Такая нежная любовь

фотографии >>
Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей» фотографии
Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей» фотографии
Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей» фотографии
Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Степан Абрамов
Наталья Гвоздикова
Владимир Гуськов (II)
Александр Дробитько
Сергей Маркушев
Алексей Одинг
Светлана Савёлова
Нина Сазонова
Виктор Степаненко (II)
Анна Дерешовская
Дэвид Карузо
Николас Кейдж
Уве Оксенкнехт
Джереми Реннер
Джон Стейнер
Анна Цепелевская
все родившиеся 7 января >>

Афиша кино >>

Горничная
триллер, экранизация
США, 2025
Синистер. Первое проклятие
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Гринч: Ужасающий Новый год
комедия, фильм ужасов
США, 2022
Добрый доктор
комедия
Россия, 2025
История дельфина: Каникулы на Багамах
приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2025
Буратино
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2025
Вчера, сегодня, завтра
комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1963
Простоквашино
приключения, семейное кино
Россия, 2025
Чебурашка-2
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
За Палыча!-2
комедия
Россия, 2025
Пункт назначения. Новый аттракцион
фильм ужасов
США, 2025
Отец, мать, сестра, брат
драма, комедия, социальная драма
Ирландия, Италия, США, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен