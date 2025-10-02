Ника Здорик продолжит искать Сергея Городничего во втором сезоне «Ландышей»

Второй сезон откроет новую главу в истории героев. Катю ждут серьезные испытания: распад группы «Ландыши», интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Несмотря на то, что персонаж Сергея Городничего появляется на некоторых уже обнародованных кадрах второго сезона, создатели продолжают держать интригу, вернется ли он в сюжет по-настоящему или останется лишь в снах и мечтах Кати.
«Мы завершили съемки второго сезона. Он был очень эмоциональным, насыщенным и для меня оказался гораздо сложнее, чем первый. Теперь остается только ждать премьеры. Зрители увидят, как герои раскрываются с новой стороны, в каждой серии будет много неожиданных поворотов и захватывающих событий. Мы старались, по-прежнему делали это честно и искренне. И очень ждем встречи с вами, дорогие зрители, на экранах. Запасайтесь платочками», — говорит Ника Здорик.
Музыка вновь станет особым героем истории — номера будут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. Для второго сезона специально написано 10 оригинальных саундтреков, а всего в сериале прозвучит около 40 треков. В проекте будут как исполнители из первого сезона — Женя Трофимов, NANSI & SIDOROV, Beautiful Boys, NEMIGA и др., так и новые артисты. Так, в сентябре состоялась премьера песни Ильи Аноприева «Родина», которая станет одним из саундтреков второго сезона.
Производством второго сезона занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Режиссером сериала «Ландыши. Вторая весна» выступает клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект является дебютом в кино.
«Для меня, как дебютанта, съемки были одновременно сложной и интересной задачей. Мы снимали в самых разных условиях и локациях. Это был настоящий вызов и огромный опыт, который многому меня научил. Теперь я, кажется, не только снимать в танке могу, но даже управлять им. Во втором сезоне музыки будет больше, и она будет встроена в историю иначе. Это не сериал-мюзикл, мы придумали свой оригинальный жанр с клипами. Думаю, зрителям будет увлекательно наблюдать за тем, как музыка переплетается с историей героев», — добавляет режиссер.
Съемки продолжения длились почти 4 месяца и проходили в Вологде, Москве, Казани и других городах. Работа велась в самых разных локациях: в полях, горах, морях — и под водой, и над, а также на взлетно-посадочной полосе, в глубоководном бассейне, военном гарнизоне и в самых необычных точках Москвы. Группа преодолела более 13 тысяч километров в поисках самых живописных мест — это как путь от Москвы до экватора и обратно.
«Мы сделали второй сезон еще более непредсказуемым, и зрителю будет сложно предугадать, что произойдет дальше. Его ждет много эмоциональных и драматических моментов, а также совершенно неожиданные сюжетные повороты. Съемки тоже стали сложнее: мы работали в самых разных и сложных локациях. Но главное — наш сериал по-прежнему про любовь и искренность. Мы хотим, чтобы зрители смеялись, переживали вместе с нашими героями и ощущали тепло их историй», — отмечает автор идеи, продюсер и сценарист Юрий Сапронов.
Третьего августа на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» была снята масштабная сцена при участии реальных зрителей, среди которых были поклонники сериала. В ходе съемок был установлен рекорд «Самая массовая сцена в истории российского сериала», который был подтвержден Международной Книгой Рекордов INTERRECORD и внесен в Реестр рекордов России. Согласно официальным данным, в съемках этой сцены приняли участие более 33 тысяч человек. Съемки второго сезона велись одновременно двумя съемочными группами параллельно на разных локациях, чтобы ускорить процесс и как можно скорее представить зрителям новые серии.
Первый сезон «Ландышей» стал настоящим культурным феноменом — с момента премьеры в январе 2025 года он набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах, вызвав широкий общественный отклик по всей стране. Зрительский рейтинг на Wink.ru по-прежнему держится на отметке 9,5, а на «Кинопоиске» составляет 8,25, проект получил там более 770 тысяч оценок. Телевизионную премьеру на СТС посмотрели 13 миллионов зрителей.
Сериал занял первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом, составленном Национальной Медиа Группой и ЦСП «Платформа» по итогам 2024 года и 1 квартала 2025 года. Кроме того, согласно исследованию Кино-Театр.Ру, второй сезон «Ландышей» вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов нынешнего сезона.
