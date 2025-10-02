Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В сети вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»

2 октября
2025 год

Новости кино >>
2 октября 2025
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел драматический фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли. Эта картина стала последней режиссерской работы Тиграна Кеосаяна. Сценарий к фильму написал Кеосаян вместе с Маргаритой Симоньян, уточняет пресс-служба платформы.

В сети вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
фото: пресс-служба проекта

Картина основана на рассказе Маргариты Симоньян из сборника «Водоворот». По сюжету главный герой ленты 70-летний Петр Семеныч узнает о смертельном диагнозе – саркоме легкого. Он принимает свою судьбу и начинает подводить итоги своей жизни, последние годы которой проживает в одиночестве. Его жена давно умерла, а единственная дочь уехала жить в Турцию и перестала выходить на связь. Однако появляется надежда: есть вероятность, что диагноз ошибочен, и Петр Семеныч ждет ответа от медицинского светила из Москвы, который придет через неделю. Эти семь дней мучительного ожидания станут для героя картины возможностью взглянуть на прожитые годы, переоценить свои поступки и, может быть, найти новый смысл в жизни.

«Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича" в очень легкой, ироничной и абсолютно бурлескной "сочинской" манере поднимает важнейшие темы человеческих отношений – любви и дружбы, отцов и детей, верности, смысла жизни и ее цели. Тигран в его уникальной авторской манере говорит нам, что самое главное – оставаться человеком, верным своим принципам. Таким, каким был он сам. Таким, каким мы его запомним навсегда. Спасибо тебе, мастер, за это творческое завещание!», — говорит генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

В фильме также сыграли Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Борис Мягков и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало режиссера «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого» Тиграна Кеосаяна
персоны
Фёдор ДобронравовАлександр Жаров (III)Олеся ЖелезнякЛаура КеосаянТигран КеосаянАлександр Метёлкин (II)Борис Мягков (II)Маргарита Симоньян
фильмы
Семь дней Петра Семёныча

фотографии >>
"Семь дней Петра Семёныча" (2025)
"Семь дней Петра Семёныча" (2025)
"Семь дней Петра Семёныча" (2025)
"Семь дней Петра Семёныча" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Тунгышбай Жаманкулов
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Горан Богдан
Марибель Верду
Франческа Деллера
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram