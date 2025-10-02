В сети вышел последний фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»

Картина основана на рассказе Маргариты Симоньян из сборника «Водоворот». По сюжету главный герой ленты 70-летний Петр Семеныч узнает о смертельном диагнозе – саркоме легкого. Он принимает свою судьбу и начинает подводить итоги своей жизни, последние годы которой проживает в одиночестве. Его жена давно умерла, а единственная дочь уехала жить в Турцию и перестала выходить на связь. Однако появляется надежда: есть вероятность, что диагноз ошибочен, и Петр Семеныч ждет ответа от медицинского светила из Москвы, который придет через неделю. Эти семь дней мучительного ожидания станут для героя картины возможностью взглянуть на прожитые годы, переоценить свои поступки и, может быть, найти новый смысл в жизни.
«Фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича" в очень легкой, ироничной и абсолютно бурлескной "сочинской" манере поднимает важнейшие темы человеческих отношений – любви и дружбы, отцов и детей, верности, смысла жизни и ее цели. Тигран в его уникальной авторской манере говорит нам, что самое главное – оставаться человеком, верным своим принципам. Таким, каким был он сам. Таким, каким мы его запомним навсегда. Спасибо тебе, мастер, за это творческое завещание!», — говорит генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
