На «Ленфильме» откроется выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию Иннокентия Смоктуновского

2 октября
2025 год

2 октября 2025
В октябре на «Ленфильме» заработает выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию Иннокентия Смоктуновского, одного из самых ярких актеров в истории отечественного кинематографа.

На «Ленфильме» откроется выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию Иннокентия Смоктуновского
фото: «Ленфильм»

Выставка «Русский Гамлет» представит самые яркие образы, созданные актером в кино. Фильмография Иннокентия Смоктуновского насчитывает более ста ролей. Одной из лучших по праву считается Гамлет в фильме Григория Козинцева. Для актера его герой был, прежде всего, борцом – «за человеческое в человеке». Критики упрекали Смоктуновского в том, что для его Гамлета не существует «Быть или не быть?». Сам актер говорил, что не считает знаменитый монолог кульминацией роли, как не считает и самого Гамлета человеком колеблющимся и сомневающимся. Героя Шекспира он видел сильным и решительным, наделенным «огромной душевной волей и умственной энергией», его трагедия была трагедией знания, а не сомнения.

На «Ленфильме» актер также снялся в картинах «Солдаты», «Рядом с нами», «Шторм», «День первый», «Ночной гость», «До будущей весны», «На одной планете», «Первый посетитель», «Степень риска», «Живой труп», «Мир Николая Симонова», «Звезда пленительного счастья», «Доверие», «Пиковая дама» и других.

На выставке зрители увидят архивные материалы Киностудии «Ленфильм», подлинные костюмы и декорации из фильмов, документы и фотографии из архива Музея МХАТа и личного архива семьи Иннокентия Смоктуновского. Часть экспозиции посвящена режиссеру Григорию Козинцеву, 120-летие которого также отмечается в 2025 году.
На первом этаже «Ленфильма» расположится замок «Эльсинор», а изюминкой инсталляции станут башенные часы, которые являются подлинной частью декораций фильма «Гамлет». В боковых зонах посетители смогут окунуться в биографию актера, побывав в гримерке, наполненной артефактами из семейной коллекции дочери Смоктуновского.

На «Ленфильме» откроется выставка «Русский Гамлет», посвященная 100-летию Иннокентия Смоктуновского
фото: «Ленфильм»

На втором этаже в центре экспозиции будет возвышаться средневековый стол, с одного края которого гости увидят молодого Смоктуновского, а напротив – Гамлета. Сам зал будет разделен на четыре зоны: «Война» (биография актера во время Великой Отечественной войны), «Путь к Гамлету» (основные роли в театре и кино), «Гамлет» (зона, полностью посвященная картине, с уникальными костюмами и реквизитами), «От Смоктуновского к Гамлету, от Гамлета к Смоктуновскому» (мнения и цитаты современников актера о нем, о мастерстве и его вкладе в искусство).

В рамках выставки при поддержке Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на «Ленфильме» будут организованы также дополнительные мероприятия: цикл лекций, поэтические вечера, музыкальное представление, а также кинопоказы с последующим обсуждением с экспертами.
