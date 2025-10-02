35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсные программы

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 25 октября объявил состав конкурсных программ. 82 фильма из 35 стран, включая Францию, Китай, Германию, США, Бразилию, Мексику, Сербию, Великобританию, Южную Корею, Италию, Россию и другие страны, покажут в шести секциях Международного, Национального и Экспериментального конкурса In Silico. Полный список участников доступен на сайте смотра.
фото: соцсети фестиваля
На призы фестиваля и главную награду — Гран-при «Послания к человеку» — будут претендовать все участники Международного конкурса: полнометражные и короткометражные документальные проекты, а также игровые и анимационные короткометражки. Председатель отборочной комиссии Международного конкурса Василий Степанов отмечает, что каждый из фильмов говорит «о человеке как о части громадного мира и в то же время о самодостаточной единице, существе, которое само по себе равно целой вселенной». В главный, международный конкурс, в котором соблюдается премьерный принцип, вошло несколько фильмов из России, в первую очередь, «Поля падения» Игоря Елукова, кроме того, короткометражный док «Бессонница» Артема Сенковского и Ксении Гаун, игровые короткометражные ленты «Березы» Марии Сергеевой-Кашлачевой и «Дорога домой» Максима Еруженеца (копродукция с Арменией). А в анимационной секции за главный приз поборется фильм «Социально одобряемые положения тел в пространстве» Леры Олейниковой.
В Национальный конкурс вошло 19 документальных работ. «Среди выбранных картин есть и классические фильмы наблюдения, и монтажные эксперименты, и работа с хроникой, анимадок, философские эссе, и даже документальный сериал. Программа конкурса демонстрирует большое разнообразие индивидуальностей, широкий жанровый спектр и явное любопытство по отношению к миру, за которым молодые режиссеры наблюдают через документальный объектив», — говорит куратор Национального конкурса Алена Солнцева. В конкурсе представлено в основном молодое, дебютное кино, хотя встречаются и опытные авторы, такие как Маша Годованная.
Конкурс In Silico отмечает юбилей вместе с фестивалем: в этом году он проходит в 15-й раз. В нем участвуют 20 фильмов, а главная тема — взаимоотношения человеческого и техногенного «В 15-м конкурсе In Silico. Среди режиссеров много знакомых имен: Анаис Ибер, Никита Спиридонов, Кристоф Жирарде, Кристин Люси Латимер, Джулия Магно, Андреа Гатопулос, Карлос Веландия и Анхелика Рестрепо, Николас Шмидт, Йорн Штагер — два последних автора участвовали в первом конкурсе In Silico в 2011 году», — отмечает отборщик Экспериментального конкурса In Silico Михаил Железников.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга
обсуждение >>