Где снимали? Выпуск «Якутия»
IX кинофестиваль «Евразийский мост» объявил программу

2 октября
2025 год

2 октября 2025
Международный кинофестиваль «Евразийский мост», который пройдет в Ялте с 6 по 10 октября, объявил программу смотра. Будут представлены игровая и документальная секции, куда вошли картины из 14 стран, а также специальные показы и ретроспективы. Попасть на просмотры могут все желающие, вход свободный, уточняет пресс-служба фестиваля.

IX кинофестиваль «Евразийский мост» объявил программу
фото: пресс-служба смотра

Откроется фестиваль фильмом из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича, который участвует в конкурсе игрового кино. Это история о мальчике-христианине, потерявшем семью во время Второй мировой войны в Югославии и нашедшем убежище в доме у мусульманина, которому предстоит сделать трудный выбор между безопасностью своей семьи и верностью своим принципам.

Конкурс игрового кино в этом году состоит из 9 картин. Среди них две российские работы: «Волки» Михаила Кулунакова и мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. Кроме того, в конкурсе иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини, индийская драма «Мифология реальности» Саджин Баабу, болгарская любовная драма «Свадьба» Магдалены Ралчевой, корейская лента «Стальные любовники» режиссера Чхве Джон-ку. Также в программе китайская картина «Река Цяньтан» Вань Бо и драма «Это место» Хайме Пасена (Филиппины — Япония).

В документальной секции представлены 7 картин как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них трагическая драма «Багджан» режиссера Джайченг Сай Дохутия (Индия — Германия), иранский док «Потерянный сезон» Мехди Ганавати, «Невероятная золотодобывающая машина» Альфредо Пуральи де ла Пласа (Чили — Нидерланды), китайская лента «Тетушка Ху и ее райский сад» режиссера Пань Чжици. Также в программе три российские ленты — «Зимник» Юрия Дорохина, биография «Лексо» Олеси Фокиной, «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» Анны Чернаковой. Фильмом закрытия станет социальная драма «Глобальная гармония» Фабио Массы (Италия — США) о любви, дружбе и предательстве на итальянском острове Лампедуза.

IX кинофестиваль «Евразийский мост» объявил программу
фото: пресс-служба смотра

В составе жюри игрового конкурса известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар, а председателем жюри станет итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер Фабио Масса. Конкурс документального кино будут оценивать сценарист, режиссер, продюсер и поэт Стивен Ли Мраович (Франция — Сербия), который выступит в качестве председателя жюри, а также режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, один из создателей фильма «Огненный лис» Анна Шпиленок.

Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля состоятся специальные показы: зрители увидят бразильскую ленту «Георгий Каппадокийский» Александра Машафера, а также турецкие фильмы «Мудрость кита» и «Столешница». В этом году в рамках фестиваля также состоится масштабная ретроспектива, посвященная 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, ведь именно в Ялте он создал одни из своих самых сильных произведений.
«Двое в одной жизни, не считая собаки». Отрывок
«Лексо»
«Огненный лис»
«Катя-Катя»
«Блокадный дневник». Трейлер №2

персоны
Юрий ДорохинДжайченг Джай ДохутияДастан Жапар уулуАндрей ЗайцевМихаил КулунаковСергей Лаврентьев (III)Олеся ФокинаАнна ЧернаковаПань ЧжициАнна Шпиленок
фильмы
БагджанВолкиДвое в одной жизни, не считая собакиЗимникЛексоМудрость китаОгненный лисСтолешницаТётушка Ху и её райский сад

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

