IX кинофестиваль «Евразийский мост» объявил программу

Международный кинофестиваль «Евразийский мост», который пройдет в Ялте с 6 по 10 октября, объявил программу смотра. Будут представлены игровая и документальная секции, куда вошли картины из 14 стран, а также специальные показы и ретроспективы. Попасть на просмотры могут все желающие, вход свободный, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба смотра
Откроется фестиваль фильмом из Черногории «Оплот стойкости» Николы Вукчевича, который участвует в конкурсе игрового кино. Это история о мальчике-христианине, потерявшем семью во время Второй мировой войны в Югославии и нашедшем убежище в доме у мусульманина, которому предстоит сделать трудный выбор между безопасностью своей семьи и верностью своим принципам.
Конкурс игрового кино в этом году состоит из 9 картин. Среди них две российские работы: «Волки» Михаила Кулунакова и мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева. Кроме того, в конкурсе иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини, индийская драма «Мифология реальности» Саджин Баабу, болгарская любовная драма «Свадьба» Магдалены Ралчевой, корейская лента «Стальные любовники» режиссера Чхве Джон-ку. Также в программе китайская картина «Река Цяньтан» Вань Бо и драма «Это место» Хайме Пасена (Филиппины — Япония).
В документальной секции представлены 7 картин как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них трагическая драма «Багджан» режиссера Джайченг Сай Дохутия (Индия — Германия), иранский док «Потерянный сезон» Мехди Ганавати, «Невероятная золотодобывающая машина» Альфредо Пуральи де ла Пласа (Чили — Нидерланды), китайская лента «Тетушка Ху и ее райский сад» режиссера Пань Чжици. Также в программе три российские ленты — «Зимник» Юрия Дорохина, биография «Лексо» Олеси Фокиной, «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» Анны Чернаковой. Фильмом закрытия станет социальная драма «Глобальная гармония» Фабио Массы (Италия — США) о любви, дружбе и предательстве на итальянском острове Лампедуза.
фото: пресс-служба смотра
В составе жюри игрового конкурса известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар, а председателем жюри станет итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер Фабио Масса. Конкурс документального кино будут оценивать сценарист, режиссер, продюсер и поэт Стивен Ли Мраович (Франция — Сербия), который выступит в качестве председателя жюри, а также режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, один из создателей фильма «Огненный лис» Анна Шпиленок.
Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля состоятся специальные показы: зрители увидят бразильскую ленту «Георгий Каппадокийский» Александра Машафера, а также турецкие фильмы «Мудрость кита» и «Столешница». В этом году в рамках фестиваля также состоится масштабная ретроспектива, посвященная 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, ведь именно в Ялте он создал одни из своих самых сильных произведений.
