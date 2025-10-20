В рамках фестиваля «Зимний» впервые пройдет Кинорынок авторского кино

IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года, представил новый визуальный образ киносмотра и объявил имя куратора Кинорынка авторского кино. Им станет киновед, продюсер и программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов, сообщает пресс-служба смотра.
В основе идеи нового имиджа лежит восхищение тем волшебством, которое позволяет заставить человека смеяться, плакать и сопереживать героям на экране, словно это происходит в его собственной жизни. Именно это чувство чуда, превращающее кинопросмотр в особый «фокус» искусства, легло в основу визуального решения постера 2025 года.
В рамках фестиваля впервые пройдет Зимний Кинорынок авторского кино — новая индустриальная площадка, на которой будут представлены проекты на различных стадиях производства — от девелопмента до постпродакшна.
«Само по себе название "Кинорынок авторского кино" звучит как парадокс, если не оксюморон. Эти понятия мы привыкли разводить и по умолчанию считать, что авторское кино не про рынок, а рынок не про авторов. Но, на мой взгляд, опыт последних лет в мировом кино показывает, что авторское кино и зрительский успех — не есть две вещи несовместные. Вспомним недавний триумф "Все везде и сразу" в мировом, в том числе и российском, прокате. А ведь несложно представить себе игроков индустрии, которые бы отмахнулись от этого проекта, как от лютой "артухи", а то и "дичи". Странно видеть, что на этом фоне в российском кино авторским (или попросту не чисто жанровым) фильмам в последнее время все сложнее вырваться из своеобразного "гетто" сугубо фестивальной ротации. Убежден, что кинорынок авторского кино призван и способен стереть эту незримую и умозрительную стену отчуждения между прокатом и “непростым” кино. Наш посыл в том, что авторское кино может быть интересно зрителю, просто надо, как говорилось в стародавней рекламе, "уметь его готовить"», — отметил Андрей Апостолов.
Заявки на участие в Кинорынке авторского кино принимаются до 7 ноября 2025 года. Кинорынок открыт для проектов на всех стадиях производства. Для проектов на стадии препродакшна необходимо подтвержденное финансирование и утвержденные съемочные сроки.
