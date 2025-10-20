«Паранормальное явление. Шум» и «Голосовой помощник» стали победителями «НСТ Хоррор Феста»

Стали известны победители юбилейного V Международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест», который проходил в Москве с 16 по 19 октября. Кинокритики признали победителем южнокорейский фильм ужасов «Паранормальное явление. Шум», а зрители выбрали триллер «Голосовой помощник», сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
В голосовании кинокритиков приняли участие популярные киноблогеры: Артем Ремизов (Ремизорро), Настасья Горбачевская (Киноводство), Евгений Колядинцев (Пина Колядинцев), Арина Бойко (Критикиса), Дмитрий Бортников (Dogs Don't Watch Films), Полина Николайчук (Полночная Полли пишет), Андрей Кузовенко (БТК | Боимся Тоскливого Кино), Дмитрий Соколов (Hardcore Hegel), Мария Судакова (Смотрю кино и радуюсь жизни).
«Хоррор "Паранормальное явление. Шум" — о том, как соседи, будучи нетерпимыми к тем, кто живёт рядом, превращают жизнь друг друга в кошмар. Здесь есть и привидения, и семейные травмы, и очень понятные социальные проблемы. Но в то же время это наблюдение о том, что мы иногда отгораживаемся от других, что мы можем, к сожалению, не всегда быть чувствительными, эмпатичными и внимательными», — говорит программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин.
В номинации «Лучший фильм: выбор зрителей» приз вручили российской картине Олега Витвицки «Голосовой помощник». Триллер стал также лучшим в номинации «Выбор прессы». Первый спецприз жюри с формулировкой «За то, что сделали B-movie снова великим» получила картина «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит». Второй спецприз жюри «За чуткость к тонким вибрациям» достался фильму «Ловушка для кролика», который открывал «НСТ Хоррор Фест». Специального упоминания «За истинную псевдодокументалистику» удостоился пилотный эпизод «Лихо» российского сериала «Не шурши», в основу сюжета которого легли старославянские сказки.
«Нам радостно, что "НСТ Хоррор Фест" фиксирует рекордную посещаемость в канун двадцатилетия киноканала "Настоящее Страшное Телевидение", под эгидой которого проводится смотр. Три четверти сеансов прошли с тотальными аншлагами, ширится круг информационных партнеров и телеграм-каналов, поддерживающих нас. "НСТ Хоррор Фест" собирает премьеры умных и экспериментальных работ с главных мировых фестивалей. Мы ищем картины, которые дают зрителю редкий шанс, испытав острые ощущения, задуматься о чем-то важном в жизни: о своих близких, о хрупкости и ценности отношений в нашем кипучем, но таком уязвимом мире. И очень здорово, что российское кино в этом жанре, в котором нас до недавнего времени не воспринимали всерьез, теперь конкурирует все увереннее и активнее с иностранными хитами. С нетерпением ждем новых картин от наших друзей прокатчиков и авторов на следующем — шестом "НСТ Хоррор Фесте"», — говорит генеральный продюсер «НСТ Хоррор Фест» Иван Кудрявцев.
Закрыл смотр 19 октября культовый японский хоррор Такаси Миике «Кинопроба». В программе кинофестиваля были показаны фильмы из России, Японии, США, Великобритании и Южной Кореи. Подарком зрителям стал фильм-сюрприз «Хэллоуин' 86», название которого аудитория узнала во время показа. Также гости фестиваля увидели отечественные короткометражки «Юер» и «Маньячина».
