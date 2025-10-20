Кино-Театр.Ру
Клим Жуков в документальном фильме о поколении Альфа расскажет о будущем технологий и науки

20 октября
2025 год

20 октября 2025
Историк, блогер и популяризатор науки Клим Жуков представил документальный фильм «За ширмой тысячного ли. Мир поколения Альфа», рассказывающий о том, каким будет ближайшее будущее, какие технологии определят жизнь нового поколения и как научная фантастика помогает человечеству прогнозировать реальность.



Фильм стал частью большого мультиформатного проекта «За ширмой тысячного ли», созданного при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). В документальной ленте Клим Жуков беседует с учеными, писателями и художниками, обсуждая, как рождаются технологии завтрашнего дня и как человечество учится мыслить в координатах будущего. По его словам, будущее — не абстракция, а результат усилий ученых, инженеров и мечтателей, которые уже сегодня определяют, каким будет завтрашний день.

В фильме звучат мнения ведущих экспертов, футурологов и авторов научной фантастики, среди которых писатель-фантаст, автор мира «За ширмой тысячного ли» Сергей Чекмаев; художник, арт-директор проекта Алексей Андреев; промышленный дизайнер, основатель компании KUZIN MACHINERY Максим Кузин; соучредитель компании Ccover — производителя накладок на протезы Дмитрий Скорняков; кандидат биологических наук, директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин; директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sber AI Сергей Марков; писатели-фантасты Николай Калиниченко, Тимур Суворкин и Вячеслав Уточкин.

Проект фокусируется на поколении Альфа — детях, родившимся после 2010 года. К 2030-му они станут студентами и молодыми учеными. Это первое поколение, для которого технологии — естественная часть жизни, а искусственный интеллект — привычный инструмент развития. Именно им предстоит воплотить идеи, заложенные современными исследователями. «За ширмой тысячного ли. Мир поколения Альфа» показывает, как реальные научные разработки превращаются в сценарии будущего: квантовые вычисления, нейроинтерфейсы, биоинженерия становятся не фантазией, а законами новой эпохи.

Клим Жуков в документальном фильме о поколении Альфа расскажет о будущем технологий и науки
фото: пресс-служба проекта

Проект включает в себя сериал с анимационными вставками в стиле «ожившего комикса»; документальный фильм о создании мира будущего; арт-бук с научно-фантастическими рассказами о 2030–2040-х годах; видеоролики с экспертами, подкасты, лонгриды и арт-бук с научно-фантастическими рассказами о 2030–2040-х годах. Социальная миссия проекта — дать поколению Альфа язык для описания их собственного будущего. Не навязывая им модели, а предлагая инструменты для их создания. Это история о том, как самые сложные вызовы времени становятся возможностями для тех, кто готов мыслить смело и действовать ответственно.

Проект выходит на ресурсах Клима Жукова, площадках Канобу и Игромания, Яндекс музыке, в группе «За ширмой тысячного ли» в социальной сети ВКонтакте.
