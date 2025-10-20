«Почему я только бегемота понимаю?»: Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская в тизер-трейлере «Красавицы»

В сети появились тизер-трейлер и тизер-постер фильма «Красавица», основанного на реальных событиях. Вдохновляющую историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года, выпустит в прокат кинокомпания Вольга 19 февраля 2026 года. Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия».
По сюжету после тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
фото: кинокомпания Вольга
Съемочная группа старалась бережно относиться к отображению прошлого. Режиссер фильма Антон Богданов рассказал, что команда стремилась сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. По его словам, большую работу они провели совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками.
«Сценарий "Красавицы" попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма – в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, – это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария – история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили», — говорит Антон Богданов.
