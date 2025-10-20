Кино-Театр.Ру
«Почему я только бегемота понимаю?»: Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская в тизер-трейлере «Красавицы»

20 октября
2025 год

20 октября 2025
В сети появились тизер-трейлер и тизер-постер фильма «Красавица», основанного на реальных событиях. Вдохновляющую историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года, выпустит в прокат кинокомпания Вольга 19 февраля 2026 года. Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия».

«Красавица». Тизер-трейлер


Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада, которая помогла бегемотихе Красавице и другим животным пережить тяжелые блокадные годы. В картине также задействованны Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

По сюжету после тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.

«Почему я только бегемота понимаю?»: Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская в тизер-трейлере «Красавицы»
фото: кинокомпания Вольга

Съемочная группа старалась бережно относиться к отображению прошлого. Режиссер фильма Антон Богданов рассказал, что команда стремилась сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. По его словам, большую работу они провели совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками.

«Сценарий "Красавицы" попал ко мне около двух лет назад. Мой дед погиб на Невском пятачке в боях за Ленинград, и для меня съемки этого фильма – в том числе дань его памяти. Для большинства из нас подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны, – это подвиги, совершенные на фронте. Основа этого сценария – история о том, что подвиг совершался не только в боях. Мы не часто говорим про тружеников тыла, а ведь каждый из них выбирал свой тихий подвиг. Мне захотелось рассказать про них: в нашем фильме через призму работников Ленинградского зоосада, которые в такое сложное время спасали братьев наших меньших. Они могли этого не делать, но их душа, призвание, сердце и любовь не позволили», — говорит Антон Богданов.
№ 4
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:28
Трогательная история о силе духа и доброте в тяжелые времена… Обязательно посмотрю фильм — важно помнить о таких «тихих подвигах». Респект съемочной группе за бережное отношение к теме, в особенности Антону... читать далее>>
№ 3
Lomova_E (Шахты)   21.10.2025 - 12:55
Судя по составу актеров, фильм обещает быть интересным. Правда дата выхода в прокат не близкая, но думаю ожидание оправдается. читать далее>>
№ 2
Никси.   21.10.2025 - 10:42
Ура! Вот и харизматичный бегемот в трейлере. Очень жду! читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   20.10.2025 - 19:57
Постер к фильму поражает - нужно выбрать кто лучше смотрится: бегемотиха или Пересильд. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
