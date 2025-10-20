«Почему я только бегемота понимаю?»: Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская в тизер-трейлере «Красавицы»

что почитать?

Лайфстайл «Хочется выть от беспомощности»: Регина Тодоренко призналась, что многодетность даётся ей нелегко Впадаем в отчаяние и воем от беспомощности вместе с Региной

Интервью Карина Разумовская: «После "Трассы" мне хотелось переключиться на что-то менее психологичное» Актриса – о сериале «Здесь все свои», работе с постоянными режиссерами и выборе между театром и кино

Лайфстайл За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов Премьера фильма «Алиса в Стране Чудес»

Лайфстайл Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж 29-летняя Стелла вступила в брак с другом детства

Обзор сериалов Голова в коробке: Сергей Марин возвращается к поискам маньяка в сериале «Душегубы. 1989» Следователь, поймавший «витебского душителя», переезжает в Москву, где орудует новый душегуб — или душегубы

Лайфстайл «Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству Мария Кожевникова рассказала о детях и поделилась мыслями о воспитании

Лайфстайл «Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии Сценаристка борется с раком молочной железы