Телепремьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября

20 октября
2025 год

20 октября 2025
Телевизионная премьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба телеканала. Режиссером политического детектива выступил Владимир Щегольков. РЕН ТВ покажет все четыре серии проекта в один день, начиная с 16:55.

Телепремьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Действие разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о том, что США готовятся нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, генсек СССР Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро). Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого – импичмент. Операция должна пройти в обстановке строжайшей секретности – так, чтобы о ней не узнали даже в КГБ. Брежнев ставит задачу найти человека не из «системы». Выбор падает на журналиста-германиста Валерия Плетнева (Алексей Розин), который женат на звезде любимой генсеком передачи «Кабачок 13 стульев» Кире Желтовской (Мариэтта Цигаль-Полищук), и на бывшего сотрудника КГБ Вячеслава Варданова (Сергей Марин). Столь непохожие друг на друга два человека, объединенные дружбой и общей целью – завербовать первое лицо Западной Германии, приступают к выполнению беспрецедентной миссии. Их планы пытается сорвать ЦРУ, команду на ликвидацию московских гостей дает и шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке (Александр Коданев).

Проект создан РЕН ТВ, компаниями «Формат ТВ» и «Студия ЧеховЪ», онлайн-кинотеатрами KION и PREMIER при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Продюсерами выступили Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Игорь Прокопенко, Софья Митрофанова, Илья Бурец, Максим Филатов и Давид Кочаров.

Сюжет сериала основан на исторических материалах, которые документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко собирал на протяжении 20 лет: документах, многочисленных интервью с ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта, политиками, сотрудниками разведки. Сценарий был написан Игорем Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Каждый герой в сериале имеет исторического прототипа.
№ 11
Кинокриптик   24.10.2025 - 07:39
У сценаристов явная шизофрения. Брежнев предотвратил 3 мировую, договорившись с ФРГ, а зловредная Штази из ГДР хочет убить советских представителей. Ну никак не мог хитрый, но трусливый Брежнев о чем то... читать далее>>
№ 10
MJ2002 (Пермь)   23.10.2025 - 14:15
Кирилл Кяро и Сергей Маковецкий — мой любимый актерский дуэт! С нетерпением жду сериала, надеюсь, не разочарует. читать далее>>
№ 9
Лидия Мартин   23.10.2025 - 11:55
Кажется, сериал может быть интересным, но чет сомневаюсь, что в четырех сериях удастся полноценно раскрыть такую сложную тему. читать далее>>
№ 8
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:33
Любопытно, как в сериале отразили исторические события. Но сомневаюсь, что все будет так, как было на самом деле… Хотя сюжет заманчивый. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 20:11
Четыре серии сразу. Вот пример, как нужно показывать мини-сериал. Не тянуть на неделю. читать далее>>
персоны
Илья Бурец, Александр Коданев, Давид Кочаров, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Сергей Марин, Софья Митрофанова, Дмитрий Новосёлов (II), Игорь Прокопенко, Алексей Розин, Анатолий Тупицын, Владимир Тюлин, Максим Филатов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Владимир Щегольков
фильмы
Дорогой Вилли

Телепремьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября фотографии
"Дорогой Вилли" (2025)
"Дорогой Вилли" (2025)
"Дорогой Вилли" (2025)
