Телепремьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября

Действие разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о том, что США готовятся нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, генсек СССР Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро). Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого – импичмент. Операция должна пройти в обстановке строжайшей секретности – так, чтобы о ней не узнали даже в КГБ. Брежнев ставит задачу найти человека не из «системы». Выбор падает на журналиста-германиста Валерия Плетнева (Алексей Розин), который женат на звезде любимой генсеком передачи «Кабачок 13 стульев» Кире Желтовской (Мариэтта Цигаль-Полищук), и на бывшего сотрудника КГБ Вячеслава Варданова (Сергей Марин). Столь непохожие друг на друга два человека, объединенные дружбой и общей целью – завербовать первое лицо Западной Германии, приступают к выполнению беспрецедентной миссии. Их планы пытается сорвать ЦРУ, команду на ликвидацию московских гостей дает и шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке (Александр Коданев).
Сюжет сериала основан на исторических материалах, которые документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко собирал на протяжении 20 лет: документах, многочисленных интервью с ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта, политиками, сотрудниками разведки. Сценарий был написан Игорем Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Каждый герой в сериале имеет исторического прототипа.
обсуждение >>