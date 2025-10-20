Станислав Бондаренко раскроет «Тайну римских цифр» 1 ноября

ТВЦ анонсировал фильмы и сериалы, которые ждут зрителей в ближайшие две недели. Среди премьер — сразу четыре серии нового остросюжетного детектива «Тайна римских цифр». Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко и Алена Коломина, сообщает пресс-служба телеканала. В эфир детектив выйдет 1 ноября.
фото: пресс-служба ТВЦ
В центре сюжета — частный детектив Демьян (Бондаренко), который ищет пропавшую сестру и случайно знакомится с Лерой (Коломина). У девушки, как и у его сестры, на плече есть татуировка с загадочными римскими цифрами. Встреча молодых людей приводит Демьяна на след таинственной группы, обещающей своим последователям перерождение.
«Атмосфера на съемочной площадке была замечательной, все цеха работали отлично. С режиссером Ильей Хотиненко сразу был найден контакт. Очень сильно повезло с партнершей Аленой Коломиной - талантливая, красивая. Наш сериал – не только развлекательный и интересный с точки зрения неожиданных поворотов сюжета, но и полезный для зрителя. Он напоминает о том, что нужно быть внимательнее с тем, куда вы идете, кто с вами общается, чтобы не попасть в секту. Секты – это, конечно, отвратительная вещь, где рушатся судьбы многих людей, где их обманывают, и люди остаются ни с чем», — рассказывает Станислав Бондаренко. Детектив был создан по мотивам романа Дианы Рымарь: «Диагноз: Срочно замуж».
Кроме того, 24 октября состоится премьера мелодрамы «Идеальная жена», в которой сыграли Мария Пирогова, Алексей Веселкин-мл., Евгений Зарубин, Мария Лустина, Денис Федоров и другие. По сюжету Максим Королев (Веселкин-мл.) – убежденный холостяк. Однако, по иронии судьбы, именно ему руководство колледжа поручает разработку программы «электронной свахи», подбирающей пользователю идеальную пару. Программа выходит в финал городского конкурса, но директор колледжа Маргарита Горохова (Пирогова) требует от Королева практических доказательств ее эффективности. Макс просит о помощи лучшего друга, завзятого ловеласа Сергея Мамонтова (Зарубин). В ответ Мамонтов предлагает пари: он уверяет, что найдет себе идеальную жену быстрее, чем искусственный интеллект. Азартный Королев принимает вызов: так и быть, он сам станет первым пользователем «электронной свахи» и даже женится ради такого случая.
26 октября состоится премьера четырехсерийного детектива «Каждому по заслугам» по мотивам одноименного романа Людмилы Мартовой. Роли исполнили Катерина Беккер, Иван Батарев, Егор Лесников, Кристина Кузьмина, Андрей Некрасов, Екатерина Шумакова и другие. Главная героиня Аня Беседина (Беккер) ведет популярную в интернете передачу о криминальных загадках прошлого. Вместе со своими подписчиками она расследует преступления, которые не удалось раскрыть официальному следствию. Однажды девушка находит труп – и теперь ей приходится принять участие в расследовании, которое происходит здесь и сейчас. Опираясь на теорию мотивов — Любовь, Деньги, Власть — Аня погружается в мир скрытых связей, старых обид и опасных тайн городка Милов.
29 октября зрителей ждет еще один новый детектив из четырех серий по мотивам произведений Мартовой – «Тайны города М. Дела сердечные». В проекте снялись Ирина Горячева, Эдуард Трухменев, Мария Скуратова, Тадас Шимилев, Сергей Шоколов, Любовь Макеева, Евгений Сиротин и другие. Молодую учительницу английского Милу Королеву (Скуратова), переехавшую из Москвы в маленький Малодвинск, вполне устраивает тихая спокойная жизнь провинциального городка. Но стоило ей озвучить это в телефонном разговоре с вечно переживающей за нее мамой Ксенией (Горячева), как в Малодвинске одно за другим начинают происходить убийства. Все их жертвы были знакомы друг с другом, и следователям никак не удается вычислить мотивы, стоящие за совершенными преступлениями. Объединяет их все лишь одно - каждый раз именно Мила со своей собакой Шаманом оказывались первыми на месте преступления.
31 октября зрители увидят двухсерийный детектив «Тайна Марины» с Евдокией Лаврухиной, Алексеем Пучковым, Кириллом Гребенщиковым, Сергеем Мухиным и Викторией Полторак в главных ролях. В загородный дом на праздничный обед к профессору Алексееву (Гребенщиков) внезапно приезжает его бывшая жена Марина (Полторак). Она хочет сообщить Алексееву нечто важное в приватной беседе, но не успевает — ее убивают. Полиция приходит к выводу, что убийство совершил кто-то из находившихся в доме. За дело берется молодой и неопытный следователь Корешков (Пучков). Но сестра Марины Таня (Лаврухина) решает сама выяснить, какую тайну хранила покойная и кто заставил ее замолчать навсегда.
