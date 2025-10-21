Третий не лишний: новый трейлер аниме «Сто девушек, которые очень тебя любят»

Остроумный ромком «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
», вошедший
в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный монолог в аниме, в следующем году ждет третий сезон. В ролике — протагонист и одна из его возлюбленных подбадривают друг друга, а третья героиня в фирменном цундэрэ
-стиле добавляет комичную нотку.
«100 девушек, которые очень сильно любят тебя». 3 сезон. Трейлер на японском языке
Рэнтаро Айдзё
знает о сердечных разочарованиях всё. После сотого отказа он решает довериться высшим силам и отправляется в храм, молить о взаимности. Бог любви
откликается, но, как водится, с избыточным энтузиазмом. Теперь у Рэнтаро не одна возлюбленная, а 100 — и всех нужно сделать счастливыми. Проблема в том, что каждая, кого он обделит вниманием, погибнет. Теперь юноше предстоит невозможное: сохранить хрупкое равновесие между любовью, долгом и здравым смыслом.
В третьем сезоне к самому многочисленному гарему в истории школьных комедий присоединятся новые героини: строгая и педантичная кузина Рэнтаро — Тиё Ин
, у которой всё идет наперекосяк, стоит лишь остаться без очков, а также Надин
— свободолюбивая учительница с ковбойским шармом, скрывающая темный секрет. Имена сэйю девушек пока держат в секрете, а к роли полигамного горемыки вернулся Ватару Като
(Рэно Итикава
из «Кайдзю № 8
», Кабру
из «Подземелья вкусностей
»).
Сериал основан на одноименной манге Рикито Накамуры
и Юкико Нодзавы
. Режиссером снова выступает Хикару Сато
(«Дропкик злого духа
», «Башня Бога
»), сценаристом остался Такаси Аосима
(«Моя подруга-олениха Нокотан
», «Лилии на ветру
»). Производством по-прежнему занимается студия Bibury Animation
(«Ведьмнадзор
», фильм «Пять невест
»).
