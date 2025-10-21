Кино-Театр.Ру
Третий не лишний: новый трейлер аниме «Сто девушек, которые очень тебя любят»

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Остроумный ромком «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят», вошедший в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный монолог в аниме, в следующем году ждет третий сезон. В ролике — протагонист и одна из его возлюбленных подбадривают друг друга, а третья героиня в фирменном цундэрэ-стиле добавляет комичную нотку.

«100 девушек, которые очень сильно любят тебя». 3 сезон. Трейлер на японском языке

Рэнтаро Айдзё знает о сердечных разочарованиях всё. После сотого отказа он решает довериться высшим силам и отправляется в храм, молить о взаимности. Бог любви откликается, но, как водится, с избыточным энтузиазмом. Теперь у Рэнтаро не одна возлюбленная, а 100 — и всех нужно сделать счастливыми. Проблема в том, что каждая, кого он обделит вниманием, погибнет. Теперь юноше предстоит невозможное: сохранить хрупкое равновесие между любовью, долгом и здравым смыслом.

Читать Гарем — не то, чем кажется: обзор аниме «Сто девушек...»
В третьем сезоне к самому многочисленному гарему в истории школьных комедий присоединятся новые героини: строгая и педантичная кузина Рэнтаро — Тиё Ин, у которой всё идет наперекосяк, стоит лишь остаться без очков, а также Надин — свободолюбивая учительница с ковбойским шармом, скрывающая темный секрет. Имена сэйю девушек пока держат в секрете, а к роли полигамного горемыки вернулся Ватару Като (Рэно Итикава из «Кайдзю № 8», Кабру из «Подземелья вкусностей»).

Третий не лишний: новый трейлер аниме «Сто девушек, которые очень тебя любят»

Сериал основан на одноименной манге Рикито Накамуры и Юкико Нодзавы. Режиссером снова выступает Хикару СатоДропкик злого духа», «Башня Бога»), сценаристом остался Такаси АосимаМоя подруга-олениха Нокотан», «Лилии на ветру»). Производством по-прежнему занимается студия Bibury AnimationВедьмнадзор», фильм «Пять невест»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о новых любовных сюжетах в японской мультипликации или интервью с создательницами образцовой романтики «Жест беззаветной любви».
№ 8
Мария_2191   25.10.2025 - 21:13
... не так интересно получилось бы. Я бы ещё и фильм с таким сюжетом сняла, думаю, получилось бы круто. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 20:17
... Девушек 100, а показывают только троих. почему тогда не придумать было сюжет с тремя "возлюбленными", тоже странно. читать далее>>
№ 6
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:29
... Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 21:56
Уж очень много слов "очень" в самой названии анимэ. Представляю какое будет разочарование, если мультик получился "не очень". читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 19:47
Обожаю этот сериал! Добавил в список ожидания на следующий год. читать далее>>
Всего сообщений: 8
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram