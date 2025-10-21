Я и моя тень: эксклюзивный отрывок из фильма «Песочный человек»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент атмосферного психологического хоррора «Песочный человек
», основанного на графическом романе «Mr. Sandman» писательницы Элисы Виктории.
«Песочный человек». Отрывок
После того, как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.
Ведущие роли исполнили Уитни Пик
, Финн Беннетт
, Эс Эпата Меркерсон
и Голда Рошевель
. Режиссёром ленты выступил Колин Тилли
, ранее снимавший музыкальные клипы. Среди артистов, с которыми он сотрудничал: Кендрик Ламар
, Рианна
, Меган Сталлион
, Джастин Бибер
, Post Malone, Карди Би
, Бритни Спирс
, Ники Минаж, Бэд Банни
, Джастин Тимберлэйк
, 50 Cent
и многие другие.
В российский прокат «Песочный человек
» выйдет 23 октября.
