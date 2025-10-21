Кино-Театр.Ру
Я и моя тень: эксклюзивный отрывок из фильма «Песочный человек»

21 октября
2025 год

Новости кино
21 октября 2025
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент атмосферного психологического хоррора «Песочный человек», основанного на графическом романе «Mr. Sandman» писательницы Элисы Виктории.

«Песочный человек». Отрывок

После того, как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.

Я и моя тень: эксклюзивный отрывок из фильма «Песочный человек»

Ведущие роли исполнили Уитни Пик, Финн Беннетт, Эс Эпата Меркерсон и Голда Рошевель. Режиссёром ленты выступил Колин Тилли, ранее снимавший музыкальные клипы. Среди артистов, с которыми он сотрудничал: Кендрик Ламар, Рианна, Меган Сталлион, Джастин Бибер, Post Malone, Карди Би, Бритни Спирс, Ники Минаж, Бэд Банни, Джастин Тимберлэйк, 50 Cent и многие другие.

В российский прокат «Песочный человек» выйдет 23 октября.
№ 9
Киноман1985   25.10.2025 - 22:41
Снять можно не очень, а трейлер сделать шикарным, вырезав в него лучшие моменты. Чаще всего так и делают. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 20:20
... Вы как-то противоречите сами себе - трейлер вроде понравился, но "смущает режиссёр". Он действительно больше по клипам спец, но чувствую, что начнёт и кино снимать чаще. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 20:39
Режиссёр, снимавший клипы для известных артистов, теперь переметнулся на хоррор. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:41
... меня всегда смущали хорроры, когда добавляют слово психологичекский. можно наснимать бреда, иногда не связанного, оставив без ответа финал. читать далее>>
№ 5
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:24
Обожаю психологические хорроры. Сейчас вот оценила трейлер и теперь уверена, что обязательно посмотрю. Может даже получится сходить прям на премьеру. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Последние дни Лермонтова, ведьмак с лицом младшего Хемсворта и боксерша Сидни Суини: главные трейлеры за неделю
персоны
Финн БеннеттЭс Эпата МеркерсонУитни ПикГолда Рошевель
фильмы
Песочный человек

