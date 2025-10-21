Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки»

21 октября
2025 год

Новости кино >>
21 октября 2025
Завершились съемки полнометражного фильма «Без оглядки» с Анной Пересильд и Дарьей Алыповой в главных ролях. Картину описывают как первое женское роуд-муви о двух аутсайдерках, которые не ждут спасения, а спасают друг друга. Режиссером выступила Наталия Кончаловская, премьера намечена на следующее лето, сообщает пресс-служба проекта.

Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки»
фото: пресс-служба проекта

Фильм рассказывает историю двух соседок, которые случайно убивают человека и не находят лучшего решения, чем пуститься в бега. Чем дальше они уезжают от Москвы, тем неоднозначнее становится как само убийство, так и то, от чего на самом деле убегают девушки.

«"Без оглядки" — фильм на стыке жанров, это и роуд-муви, и приключения, и драмеди. Для меня самое важное в этом проекте — главные героини, современные, необычные и кардинально разные. Через них мне хотелось поднять темы, которые меня волнуют — отношения детей и родителей, принятия себя и своей внешности и, конечно, дружба. Вместе с командой мы уделили особое внимание созданию мира, в котором существуют персонажи — узнаваемый, но чуть приподнятый над реальностью, мир, в котором нам бы самим хотелось окунуться как зрителям», — говорит Наталия Кончаловская.

Также в картине приняли участие Алексей Розин, Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Олег Савостюк, Павел Ворожцов и другие.

«Для меня очень важно поработать сейчас с Наташей, потому что мы вместе с ней дебютировали в "Первом снеге". Мне кажется, когда люди вот так соединяются спустя уже какое-то время, когда жизнь поменялась и карьера в другую сторону пошла, это просто потрясающе. Мне очень нравится моя героиня. Она очень сильная девочка. Она любит выделяться, любит быть другой, любит отличаться от других», — добавляет Анна Пересильд.

Фильм снят компаниями 23MMOON Production и WISH Media при поддержке Министерства культуры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Пересильд попадает в сказочный мир Льюиса Кэрролла в тизер-трейлере «Алисы в стране чудес»
«Первый снег»: Я уеду жить в Арктику
персоны
Дарья АлыповаСабина АхмедоваПавел ВорожцовНаталия Кончаловская (II)Илья КоробкоАнна ПересильдАлексей РозинОлег Савостюк (II)
фильмы
Без оглядкиПервый снег

фотографии >>
Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки» фотографии
Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки» фотографии
Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки» фотографии
Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Юрий Алексеев
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Алексеев.
Иван Безбородов
С опозданием стало известно, что в конце сентября ушёл из жизни актёр Иван Безбородов.

День рождения >>

Ярослав Воронцов
Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Анастасия Литвинова (III)
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Эверетт МакГилл
Эндрю Скотт
Бланка Суарес
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram