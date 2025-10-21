Анна Пересильд решила убежать «Без оглядки»

Завершились съемки полнометражного фильма «Без оглядки» с Анной Пересильд и Дарьей Алыповой в главных ролях. Картину описывают как первое женское роуд-муви о двух аутсайдерках, которые не ждут спасения, а спасают друг друга. Режиссером выступила Наталия Кончаловская, премьера намечена на следующее лето, сообщает пресс-служба проекта.
Фильм рассказывает историю двух соседок, которые случайно убивают человека и не находят лучшего решения, чем пуститься в бега. Чем дальше они уезжают от Москвы, тем неоднозначнее становится как само убийство, так и то, от чего на самом деле убегают девушки.
«"Без оглядки" — фильм на стыке жанров, это и роуд-муви, и приключения, и драмеди. Для меня самое важное в этом проекте — главные героини, современные, необычные и кардинально разные. Через них мне хотелось поднять темы, которые меня волнуют — отношения детей и родителей, принятия себя и своей внешности и, конечно, дружба. Вместе с командой мы уделили особое внимание созданию мира, в котором существуют персонажи — узнаваемый, но чуть приподнятый над реальностью, мир, в котором нам бы самим хотелось окунуться как зрителям», — говорит Наталия Кончаловская.
«Для меня очень важно поработать сейчас с Наташей, потому что мы вместе с ней дебютировали в "Первом снеге". Мне кажется, когда люди вот так соединяются спустя уже какое-то время, когда жизнь поменялась и карьера в другую сторону пошла, это просто потрясающе. Мне очень нравится моя героиня. Она очень сильная девочка. Она любит выделяться, любит быть другой, любит отличаться от других», — добавляет Анна Пересильд.
Фильм снят компаниями 23MMOON Production и WISH Media при поддержке Министерства культуры.
